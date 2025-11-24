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Війна закінчиться тоді, коли Україна поверне Крим, - Стефанчук

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що війна завершиться тоді, коли тимчасово окупований Росією Крим буде повернуто до територіальної цілісності України.

Про це він сказав під час спільної пресконференції зі Спікером Риксдагу Королівства Швеція Андреасом Норленом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Партнери підтримують територіальну цілісність України

"Майже 70 парламентських делегацій з усього світу та з усіх континентів були присутні тут, у Швеції, і говорили про Крим, про Україну, про демократію", - зазначив він.

За словами Стефанчука, під час Саміту від партнерів пролунали чіткі та зрозумілі меседжі:

"Головний із них — що вони разом з Україною та підтримують її територіальну цілісність, незалежність і суверенітет".

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Крим – частина держави Україна

Стефанчук наголосив, що сьогодні у партнерів не було жодних вагань щодо того, хто є агресором у цій війні й на кого має бути спрямований світовий тиск.

"Усі чітко висловилися, що винною в цій війні є Російська Федерація і що саме вона разом зі своїм очільником, злочинцем Путіним, повинна нести юридичну відповідальність за розв’язану війну", - зауважив він.

Спікер українського парламенту подякував партнерам за те, що питання Криму також однозначно було сприйняте всіма присутніми: "Крим — це Україна, частина Української держави, і війна завершиться тоді, коли Крим буде повернуто до територіальної цілісності України".

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Автор: 

Крим (14094) територіальна цілісність (324) Стефанчук Руслан (783) війна в Україні (8480)
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Топ коментарі
+33
Ти дивися як свинка розхоробрилася!
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24.11.2025 17:01 Відповісти
+26
Не сдерживай себя, требуй и москву отдать
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24.11.2025 17:04 Відповісти
+24
"Коливан" натякає, що збирається ще дуже довго псувати повітря у ВР.
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24.11.2025 17:01 Відповісти
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24.11.2025 16:59 Відповісти
Чи мріяло воно ще поросятком, що отак буде побудована його кар"єра юриста констутційного права ( про рівень освіти не говоримо, знаючи під яким юристом ПРезиком цей кабан НЕКОНСТИТУЦІЙНО ПРинижено лежить) - говоримо лиш про його ПОСАДУ СЬОГОДНІ ...
Не хочется "злобна" вумнічать-розкажу лиш анекдот .

Лежать у ліжечку парочка , от вона , дружина генерала, запитує у генерала - дорогенький, чи мріяв ти хоч коли-небудь , ну хоч у снах про те , що будеш й......мати біля себе саму ГЕНЕРАЛЬШУ ???!!! ...
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24.11.2025 17:18 Відповісти
Ти дивися як свинка розхоробрилася!
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24.11.2025 17:01 Відповісти
"Коливан" натякає, що збирається ще дуже довго псувати повітря у ВР.
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24.11.2025 17:01 Відповісти
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24.11.2025 17:02 Відповісти
Воно вже в крісло не вміщається ця жирна свиня в воно хоче Крим, хряк єталонний, чує що кінець їхній зеленій шоблі наближається., твої синки де прилаштовані? Громозека з мультику
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24.11.2025 17:03 Відповісти
Не сдерживай себя, требуй и москву отдать
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24.11.2025 17:04 Відповісти
Стефанчук Олесь 20 рочків піде відвойовувати Крим, чи він не лох?
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24.11.2025 17:04 Відповісти
він вже громадянин інших країн та доросла,самостійна людина,вічний ,,студент,,....і взагалі він однояйцевий гермофродит або інвалід ,як краще???
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24.11.2025 17:33 Відповісти
Хочеш відволікти увагу від друганів Зєлі Міндіча-Цукермана - ляпни потужну заяву. І не важливо як буде відбуватися звільнення Криму нарід схаває.
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24.11.2025 17:05 Відповісти
ні він прямо каже що кінець війни йому не потрібен,а лохів для окопу ще багато на вулицях ,мясо для війни на ловлять....
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24.11.2025 17:35 Відповісти
Війна закінчиться тоді коли ви зелена банда будете на нарах чи висіти на стовпах, цього хряка жирного потрібно від корита вже відсувати бо визжить так хоробро! Жирок зрізувати пора
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24.11.2025 17:06 Відповісти
Який столб його витримає?
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24.11.2025 20:29 Відповісти
Можна кран лібхер підігнати , для такої справи не жалко
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24.11.2025 21:58 Відповісти
Українці чекають отих стефанчуків з купою радників, помічників, адвокатів та керівництвом апарату ВРУ, на передових позиціях в Херсоні, а потім, і про звільнені ними Криму…. Теліпаючи своїм язиком, стефанчуки, тільки геморой свій турбують!!
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24.11.2025 17:07 Відповісти
КВНщики дають вистави глядачам у залі. А потім ідуть за лаштунки, і роблять зовсім другі справи.
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24.11.2025 17:07 Відповісти
Хто із родини Стефанчука воює?
Він теж може показати приклад,достатньо просто звільнитись і записатись добровольцем
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24.11.2025 17:07 Відповісти
Найбільше закликають йти на війну ті, хто туди нвкрли не потрапить (депутати, мусора, військові пенсіонери, просто пенсіонери, різні нахронтниці тощо)
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24.11.2025 17:26 Відповісти
а найбільше закликають здаватися кацапам такі криси як ти? думаєш,будеш у них стукачем чи поліцаєм і на штурм Вільнюса та Варшави тебе не пошлють,крис?
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24.11.2025 17:39 Відповісти
Як Ваше здоров'я? Санітари вже приходили? Чи їх забрало тцк?
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24.11.2025 18:25 Відповісти
он не хочет отправиться лично его отвоёвывать?
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24.11.2025 17:07 Відповісти
Його можна було б скинути як цар-бомбу туди
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24.11.2025 17:17 Відповісти
Війна не закінчиться ніколи, бо вона потрібна перш за все тим хто нам розказує про демократію...
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
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24.11.2025 17:08 Відповісти
тобто Путіну та Кабаєвой війна не потрібна зовсім? адже вони демократію лають?
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24.11.2025 17:40 Відповісти
путін, масква, раZZія, кабаєва, міхалкоф, баканафф, на-скільки я пам`ятаю, в адекватних постах в Україні пишуться з Малої літери.....
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24.11.2025 19:09 Відповісти
Що воно таке? Тільки жрать і срать. Навіщо громада тримає на повному забезпеченні цю свиню?
Що воно конкретно зробило для суспільства? Окрім гною.
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24.11.2025 17:08 Відповісти
А уяви у цієї повтори пихатої є і свої шанувальники і группа в телезі, мені цікаво подивитися що там за істоти?
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24.11.2025 17:12 Відповісти
О вояка ..розвоювався
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24.11.2025 17:09 Відповісти
а нехай Весельчак У і зїсть пуйла..
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24.11.2025 17:11 Відповісти
В хід пішла тяжко-важко-жирна артилерія для відволікання від міндичгейту, свинарчук єталонний, без твого синка не відвоюємо!
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24.11.2025 17:11 Відповісти
Сценарій накатаний. Заяви -> бійка в раді -> арешт когось невеликого і танці з бубном навколо цьогою.
Якшо все це не допоможе, на трибуну вийде Богуцька і покаже цицьки. Поки всі блюватимуть, ніхто не буде згадувати про Міндіча.
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24.11.2025 17:14 Відповісти
😁😁😁
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24.11.2025 18:05 Відповісти
люди!!!!!!!!!!!!! кого ви довбоклюви вибрали на свої дурні голови?
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24.11.2025 17:13 Відповісти
Тут стоїть питаня як зупинити ворога який продовжує наступ майже по всьому фронті ,особливо складно на покровському ,гуляйпільському і купянському напрямох ,а він несе дичину про Крим ,це не спікер це посміховисько.
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24.11.2025 17:13 Відповісти
Покровськ спочатку поверни, хрюня з апельсином....
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24.11.2025 17:13 Відповісти
Що й треба було довести)
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24.11.2025 17:19 Відповісти
Капец кацапских троллей набежало
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24.11.2025 17:20 Відповісти
А що цей хряк правильно каже? Та нічого , перш за все закликають йти на війну ті хто ніколи туди не потрапить!
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24.11.2025 17:27 Відповісти
Вы что оканчивали?? 3 класса церковно- приходской?? Да будет вам известно, чтотроссия в состоянии войны с Японией из-за 3 камней, так что все правильно хряк сказал, бо кацап уже все присвоил, его аж коробит, когда Украина Свой Крым упоминает.
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24.11.2025 18:32 Відповісти
Ти довбеник чи що? Оце хрячина як і зелень це головні вороги України, проскакують слухи що квартал завербували ще 20 років тому ФСБ , от чому вони так гадять в своїх номерах Україну
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24.11.2025 18:43 Відповісти
А хіба буданов ще не звільнив Крим?
Замість цього краще б поставив питання про створення переговорної групи легітимною Верховною Радою, а не більш, ніж сумнівно легітимним президентом!
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24.11.2025 17:24 Відповісти
там кава скінчилася,вирішив що поки зарано...у буданги вже інші пріорітери,катаєься по світу,турист....
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24.11.2025 17:38 Відповісти
потужний воїтель
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24.11.2025 17:24 Відповісти
Я дам вам парабєлум . © Остап
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24.11.2025 18:30 Відповісти
Зарікалася свиня гівна не істи...
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24.11.2025 17:25 Відповісти
Дайте автомат хай п.......є
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24.11.2025 17:33 Відповісти
Можно ще додати 300 млрд. $ репарацій за руйнування.
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24.11.2025 17:37 Відповісти
Ну це він загнув . Війна завершиться значно раніше , а Крим ще довго повертати доведеться .
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24.11.2025 17:38 Відповісти
І зараз все зелебоби забудуть про корупцію, про повалений фронт і будуть
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24.11.2025 17:39 Відповісти
Війна закінчіться коли вівці перестануть вибирати стефанчуків і каратимуть за двушку на мацкву
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24.11.2025 18:05 Відповісти
Миллион хорошо обученных и мотивированных Стефанчуков освободят Крым
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24.11.2025 18:23 Відповісти
They will eat all the ruZZian soldiers.
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24.11.2025 19:23 Відповісти
Це типу шоп приспати бучу за здачу України?
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24.11.2025 18:27 Відповісти
Вперед хряк!! Ви вже один раз "вмерли та не здали "!!! Тільки "отріцатєльно" не_здали..
Вперед мордами Потужними руйнувати амбразури !!!
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24.11.2025 18:29 Відповісти
Дуже патріотично. Але сам в окопах ніколи не буде.
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24.11.2025 19:00 Відповісти
Коливан ще той байкар вояка.
Скоро луснеш від зайвої ваги, повертальщик куєв🤭
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24.11.2025 19:03 Відповісти
Репнула земля і вискочив чортик.
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24.11.2025 19:06 Відповісти
Помалу Руслан, бо ще Сибір і кусок Китаю захопиш!🤭
Ти коли останній раз свій стручок бачив?
Самурай тернопільський😂
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24.11.2025 19:19 Відповісти
Фактично так. Війна закінчиться, коли рашка припинить своє недоіснування.
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24.11.2025 19:24 Відповісти
Так піди і забери.
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24.11.2025 19:33 Відповісти
,,что то наш жеребеночек разоржалсЯ...,, из кф ,Республика ШКИД, .
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24.11.2025 20:07 Відповісти
Яке "дєрзкоє" сало, мабуть вже лопату загострило сидячи у кріслі...
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24.11.2025 20:53 Відповісти
Війна закінчиться тоді, коли Україна поверне Крим, й останній корупціонер відправиться відбувати строк за рішенням суду.
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25.11.2025 00:34 Відповісти
То есть никогда???
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25.11.2025 06:00 Відповісти
 
 