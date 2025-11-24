Війна закінчиться тоді, коли Україна поверне Крим, - Стефанчук
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що війна завершиться тоді, коли тимчасово окупований Росією Крим буде повернуто до територіальної цілісності України.
Про це він сказав під час спільної пресконференції зі Спікером Риксдагу Королівства Швеція Андреасом Норленом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Партнери підтримують територіальну цілісність України
"Майже 70 парламентських делегацій з усього світу та з усіх континентів були присутні тут, у Швеції, і говорили про Крим, про Україну, про демократію", - зазначив він.
За словами Стефанчука, під час Саміту від партнерів пролунали чіткі та зрозумілі меседжі:
"Головний із них — що вони разом з Україною та підтримують її територіальну цілісність, незалежність і суверенітет".
Крим – частина держави Україна
Стефанчук наголосив, що сьогодні у партнерів не було жодних вагань щодо того, хто є агресором у цій війні й на кого має бути спрямований світовий тиск.
"Усі чітко висловилися, що винною в цій війні є Російська Федерація і що саме вона разом зі своїм очільником, злочинцем Путіним, повинна нести юридичну відповідальність за розв’язану війну", - зауважив він.
Спікер українського парламенту подякував партнерам за те, що питання Криму також однозначно було сприйняте всіма присутніми: "Крим — це Україна, частина Української держави, і війна завершиться тоді, коли Крим буде повернуто до територіальної цілісності України".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не хочется "злобна" вумнічать-розкажу лиш анекдот .
Лежать у ліжечку парочка , от вона , дружина генерала, запитує у генерала - дорогенький, чи мріяв ти хоч коли-небудь , ну хоч у снах про те , що будеш й......мати біля себе саму ГЕНЕРАЛЬШУ ???!!! ...
Він теж може показати приклад,достатньо просто звільнитись і записатись добровольцем
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
Що воно конкретно зробило для суспільства? Окрім гною.
Якшо все це не допоможе, на трибуну вийде Богуцька і покаже цицьки. Поки всі блюватимуть, ніхто не буде згадувати про Міндіча.
Замість цього краще б поставив питання про створення переговорної групи легітимною Верховною Радою, а не більш, ніж сумнівно легітимним президентом!
Вперед мордами Потужними руйнувати амбразури !!!
Скоро луснеш від зайвої ваги, повертальщик куєв🤭
Ти коли останній раз свій стручок бачив?
Самурай тернопільський😂