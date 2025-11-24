Війна закінчиться тоді, коли Україна поверне Крим, - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що війна завершиться тоді, коли тимчасово окупований Росією Крим буде повернуто до територіальної цілісності України.

Про це він сказав під час спільної пресконференції зі Спікером Риксдагу Королівства Швеція Андреасом Норленом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Партнери підтримують територіальну цілісність України

"Майже 70 парламентських делегацій з усього світу та з усіх континентів були присутні тут, у Швеції, і говорили про Крим, про Україну, про демократію", - зазначив він.

За словами Стефанчука, під час Саміту від партнерів пролунали чіткі та зрозумілі меседжі:

"Головний із них — що вони разом з Україною та підтримують її територіальну цілісність, незалежність і суверенітет".

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Крим – частина держави Україна

Стефанчук наголосив, що сьогодні у партнерів не було жодних вагань щодо того, хто є агресором у цій війні й на кого має бути спрямований світовий тиск.

"Усі чітко висловилися, що винною в цій війні є Російська Федерація і що саме вона разом зі своїм очільником, злочинцем Путіним, повинна нести юридичну відповідальність за розв’язану війну", - зауважив він.

Спікер українського парламенту подякував партнерам за те, що питання Криму також однозначно було сприйняте всіма присутніми: "Крим — це Україна, частина Української держави, і війна завершиться тоді, коли Крим буде повернуто до територіальної цілісності України".

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