Пішов з життя батько спікера парламенту Руслана Стефанчука
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив про важку втрату – смерть батька.
Як повідомляє Цензор Нет, про це йдеться у його публікації у Фейсбуці.
. "Тато… Дорогий… Любив… Люблю… Завжди любитиму та пам’ятатиму", – написав спікер на своїй сторінці.
Олексій Стефанчук помер після тривалої хвороби на 75-му році життя і був відомим ортопедом-травматологом, автором наукових статей та сімох винаходів. Він отримав почесне звання "Заслужений лікар України" і нагороди Міністерства охорони здоров’я та Президента України.
Життєвий шлях Олексія Стефанчука
Олексій Іванович здобув медичну освіту у Тернопільському державному медичному інституті та працював у Хмельницькому. У 1999 році він став завідувачем травматологічного відділення міської лікарні, а з 2000 року працював позаштатним міським травматологом. Його внесок у медицину був визнаний професійною спільнотою, а численні винаходи та наукові статті мали практичне значення для лікування політравм.
Який батько такий син.
(Народна мудрість)
Можна по-різному ставитися до політиків, але смерть людини - це межа.
І коли за цією межею зникає співчуття, стає тривожно не за тих, про кого пишуть, а за нас самих -
хто в цьому світі залишається…
Ну і що? То про це треба писати на перших шпальтах цензора? А чому нічого не сказали про сусідського пса Бурка, який пішов зі життя тиждень назад?