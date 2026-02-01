Пішов з життя батько спікера парламенту Руслана Стефанчука

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив про важку втрату – смерть батька.

Як повідомляє Цензор Нет, про це йдеться у його публікації у Фейсбуці.

. "Тато… Дорогий… Любив… Люблю… Завжди любитиму та пам’ятатиму", – написав спікер на своїй сторінці.

Олексій Стефанчук помер після тривалої хвороби на 75-му році життя і був відомим ортопедом-травматологом, автором наукових статей та сімох винаходів. Він отримав почесне звання "Заслужений лікар України" і нагороди Міністерства охорони здоров’я та Президента України.

Життєвий шлях Олексія Стефанчука

Олексій Іванович здобув медичну освіту у Тернопільському державному медичному інституті та працював у Хмельницькому. У 1999 році він став завідувачем травматологічного відділення міської лікарні, а з 2000 року працював позаштатним міським травматологом. Його внесок у медицину був визнаний професійною спільнотою, а численні винаходи та наукові статті мали практичне значення для лікування політравм.

