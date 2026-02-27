РУС
1 442 34

Трамп допустил "дружественный захват" Кубы: Мы могли бы сделать что-то хорошее для людей

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заговорил о возможном "дружественном захвате" Кубы, поскольку власти островной страны обращаются к Америке из-за "трудного положения".

Об этом американский политик сказал журналистам 27 февраля, его цитируют Bloomberg и Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Новые угрозы Кубе

Намекая на кубинскую диаспору в США, Трамп предположил, что захват острова может быть "чем-то очень позитивным" для них.

"Кубинское правительство ведет с нами переговоры. У них большие проблемы. Мы могли бы сделать что-то хорошее, на мой взгляд, очень позитивное для людей, которых изгнали или, что еще хуже, которые были изгнаны из Кубы и живут здесь", - сказал лидер США.

Он добавил, что Соединенные Штаты "вполне могли бы осуществить дружественный захват Кубы".

Отношения между Кубой и США

  • Как пишут СМИ, комментарий Трампа является одним из самых откровенных его высказываний о планах в отношении Кубы, которая испытывает сильное давление со стороны Соединенных Штатов.
  • В конце января президент США подписал указ о введении чрезвычайного положения в отношении Кубы, а также ввел дополнительные пошлины против стран, поставляющих ей нефть.
  • Ранее Белый дом объявил о намерении разрешить поставки топлива от американских энергетических компаний частным кубинским предприятиям. Эта стратегия преследует двойную цель — усилить зависимость Кубы от США и помочь частному сектору, подрывая таким образом позиции кубинского коммунистического правительства.

+7
Ти на це не здатний. Нічого хорошого світ не отримає від трампа.
показать весь комментарий
27.02.2026 23:49 Ответить
+7
А шо, Іран всьо?

Сцикливий, бездарний, недолугий *****.
показать весь комментарий
27.02.2026 23:52 Ответить
+3
Щось хороше для людей від вас - тільки колективне самогубство. Кушнера не забудь.
показать весь комментарий
28.02.2026 00:11 Ответить
"Трамп допустив "дружнє захоплення" Куби: Ми могли б зробити щось хороше для людей" Асвабадіть?
показать весь комментарий
28.02.2026 00:47 Ответить
А поржать? Останній "прикол від Трампа" це призначення Меланії головою Ради Безпеки ООН. Оце утнув так утнув! Цікаво що у відповідь викине Моніка Зєлінскі з Скубрією по 8...
показать весь комментарий
28.02.2026 04:07 Ответить
Це точно краще ніж Гренландію.
показать весь комментарий
27.02.2026 23:58 Ответить
альтруіст, *****....
показать весь комментарий
28.02.2026 00:00 Ответить
....простий як двері - хапнути те що погано лежить.

але не факт - кубінці не венесуельці, вони *******, залазити в сухопутну операцію для США смертельно.

.
показать весь комментарий
28.02.2026 00:21 Ответить
ще не закриті питання з нашою війною, з Іраном, а він вже за Кубу.
мабуть шукає де в нього точно вийде перемогти
показать весь комментарий
28.02.2026 00:01 Ответить
ніде не вийде !

навіть на Гренландії облом

.
показать весь комментарий
28.02.2026 01:03 Ответить
Людина-апельсин завтра покаже листа,де Мігель Маріо Діас-Канель Бермудес на чистій іспанській мові благає його ввести на Кубу війська.
показать весь комментарий
28.02.2026 00:04 Ответить
Над всій Кубою безхмарне небо, тількі у Гавані йде дощ...
показать весь комментарий
28.02.2026 00:10 Ответить
Якщо Марко це таки зробить то його номінують у президенти.
показать весь комментарий
28.02.2026 00:11 Ответить
Трамп, та ще є Крим...ну так на всяк випадок
показать весь комментарий
28.02.2026 00:19 Ответить
за Крим премію миру Транпс не отримає...🖕
а от "дружнє захоплення" Сибіру - це вже заявка на Нобеля🤩
почали б як з Панамою "Китай керує Сибіром, а ми не віддавали Сибір Китаю..."
а закінчили як з Венесуєлою "Вони [рашисти] не змогли зробити по нас жодного пострілу. Вони сказали: «Що сталося?» Всі були збентежені..."
показать весь комментарий
28.02.2026 01:45 Ответить
Де Україна і де Куба!? Та ні, українцям до всього є діло, якщо там десь сказали про Трампа.
показать весь комментарий
28.02.2026 00:27 Ответить
Це США до всього є діло.
Не викрутили б Україні руки з ядерною зброєю, ніхто б на Україну не напав і на прикордонні території різні орбани не зарились би.
показать весь комментарий
28.02.2026 00:41 Ответить
А "скрутне становище" на Кубі в першу чергу від блокади і ембарго США.
показать весь комментарий
28.02.2026 00:47 Ответить
Отримавши незалежність, Україна отримала на своїй території:

176 міжконтинентальних балістичних ракет: 130 рідкопаливних СС-19 (по шість боєголовок кожна) та 46 твердопаливних СС-24 (по десять боєголовок кожна):
стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 (від 30 до 43);
від 1514 до 2156 ядерних боєзарядів для стратегічної зброї;
від 2800 до 4200 тактичних ядерних боєзарядів.
показать весь комментарий
28.02.2026 00:53 Ответить
Головна причина - для США останні 70 років зупинити розповсюдження ядерної зброї є пріоритетом №1. Були б санкції США, вони не залишають без відповіді спроби держав стати ядерними. В них є великий діапазон засобів тиску.

Tой період був часом розрядки, до України відмовилася від ядерної зброї Південно-Африканська республіка, роззброєння було трендом. Водночас в умовах економічної кризи 90-х та ще й під санкціями США, Україні було б важко вижити.
показать весь комментарий
28.02.2026 01:00 Ответить
2 червня 1996 року Україна втратила ядерний статус, коли з країни вивезли останню боєголовку.
Шахтно-пускові установки для балістичних ракет знищили у 1996-2001 роках.
Стратегічні бомбардувальники, які могли нести ядерну зброю, до 2006 року знищили, передали Росії як плату за газ або відправили до музеїв.
показать весь комментарий
28.02.2026 01:11 Ответить
ты в курсе вообще сколько бабла идет на содержание ядерного оружия и что по факту оно было руснявое, топливо, обслуживание итд? хотя кому я это говорю вообще
показать весь комментарий
28.02.2026 01:58 Ответить
Кстати, подсчитал бы кто-нибудь сколько в год уходило бы расходов на весь тот ядерный арсенал, что оставался в Украине, думаю, что глядя на полученную цифру многие уже не с таким сожалением бы на эту тему высказывались.
Хотя, можно было бы потребовать оставить небольшой запас, который было бы по силам содержать...
показать весь комментарий
28.02.2026 02:30 Ответить
Одна справа - під тиском США негайно віддати всю ЯЗ росіянам. Зовсім інша справа якби українці самі вирішували, що робити з ЯЗ.
Щось залишили б, щось продали б.
Якщо США так хотіли зупинити розповсюдження ядерної зброї, то могли б викупити її у України по комерційним цінам, або в обмін на інвестиції і доступ української продукції на ринок США.
Але ж простіше було залякати українців санкціями.
Як США, так і Росія були також зацікавлені і в знищенні ВПК України (як конкурента), який міг виробляти світового рівня ракети, танки, кораблі, літаки, двигуни..............................................
показать весь комментарий
28.02.2026 03:45 Ответить
Кубанос,го то протестс,хелп іс он зе вей...
показать весь комментарий
28.02.2026 00:38 Ответить
Адін нарот?
показать весь комментарий
28.02.2026 00:42 Ответить
Ні , судоми вислизаючого вялічія , як приклад величний хйло . Хронічний ненависник комунізму, талановитий рейганівець Рубіо провів з Трампом дипломатичнопсихологічну загрузку - згадав Рейгана з Карибською кризою... Й тепер він лизатиме вождю доки той не відомстить марксистському режиму Куби
показать весь комментарий
28.02.2026 01:09 Ответить
Карибська криза була при Кеннеді.
показать весь комментарий
28.02.2026 01:18 Ответить
Ой *****, черговий інфошум. Захоплювати треба було тоді коли допомогли кубі звільнитися від Іспанії.

Хоча і Кубі було би краще штатом США, але анексію Куби ніхто Трампу не спустить. Особливо після його виходок
показать весь комментарий
28.02.2026 01:13 Ответить
Трампускороне буде що захоплювати на Землі, перейде в міжзоряні Галактики..Дарт Вейдер...от тільки жаль пінгвінів,з їх митами
показать весь комментарий
28.02.2026 01:44 Ответить
"Історія вчить, що вона нікого не вчить"
У 1898 р. США розв'язали війну проти Іспанії, яка придушувала антиколоніальне повстання на Кубі. Приводом до війни став вибух на американському крейсері «Мен» у порту Гавани. Флот США розгромив іспанські ескадри поблизу Куби та Філіппін. Іспанія була змушена піти на укладення миру. За мирним договором Куба оголошувалася незалежною. США отримали острів Пуерто-Рико в Карибському морі, а в Тихому океані Філіппіни, острів Гуам, згодом Самоа та Гаваї.
Президент Т. Рузвельт продовжив експансіоністську політику, що дістала назву «політики великого дрючка». Її практичним втіленням стали дії щодо Куби й Колумбії.
показать весь комментарий
28.02.2026 02:18 Ответить
хворий придурок
показать весь комментарий
28.02.2026 02:20 Ответить
опять обострение американского империализма
хорошо, что чмоня забыл про Канаду на время
показать весь комментарий
28.02.2026 04:00 Ответить
 
 