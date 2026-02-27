Трамп допустил "дружественный захват" Кубы: Мы могли бы сделать что-то хорошее для людей
Президент США Дональд Трамп заговорил о возможном "дружественном захвате" Кубы, поскольку власти островной страны обращаются к Америке из-за "трудного положения".
Об этом американский политик сказал журналистам 27 февраля, его цитируют Bloomberg и Guardian, передает Цензор.НЕТ.
Новые угрозы Кубе
Намекая на кубинскую диаспору в США, Трамп предположил, что захват острова может быть "чем-то очень позитивным" для них.
"Кубинское правительство ведет с нами переговоры. У них большие проблемы. Мы могли бы сделать что-то хорошее, на мой взгляд, очень позитивное для людей, которых изгнали или, что еще хуже, которые были изгнаны из Кубы и живут здесь", - сказал лидер США.
Он добавил, что Соединенные Штаты "вполне могли бы осуществить дружественный захват Кубы".
Отношения между Кубой и США
- Как пишут СМИ, комментарий Трампа является одним из самых откровенных его высказываний о планах в отношении Кубы, которая испытывает сильное давление со стороны Соединенных Штатов.
- В конце января президент США подписал указ о введении чрезвычайного положения в отношении Кубы, а также ввел дополнительные пошлины против стран, поставляющих ей нефть.
- Ранее Белый дом объявил о намерении разрешить поставки топлива от американских энергетических компаний частным кубинским предприятиям. Эта стратегия преследует двойную цель — усилить зависимость Кубы от США и помочь частному сектору, подрывая таким образом позиции кубинского коммунистического правительства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сцикливий, бездарний, недолугий *****.
але не факт - кубінці не венесуельці, вони *******, залазити в сухопутну операцію для США смертельно.
.
мабуть шукає де в нього точно вийде перемогти
навіть на Гренландії облом
.
а от "дружнє захоплення" Сибіру - це вже заявка на Нобеля🤩
почали б як з Панамою "Китай керує Сибіром, а ми не віддавали Сибір Китаю..."
а закінчили як з Венесуєлою "Вони [рашисти] не змогли зробити по нас жодного пострілу. Вони сказали: «Що сталося?» Всі були збентежені..."
Не викрутили б Україні руки з ядерною зброєю, ніхто б на Україну не напав і на прикордонні території різні орбани не зарились би.
176 міжконтинентальних балістичних ракет: 130 рідкопаливних СС-19 (по шість боєголовок кожна) та 46 твердопаливних СС-24 (по десять боєголовок кожна):
стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 (від 30 до 43);
від 1514 до 2156 ядерних боєзарядів для стратегічної зброї;
від 2800 до 4200 тактичних ядерних боєзарядів.
Tой період був часом розрядки, до України відмовилася від ядерної зброї Південно-Африканська республіка, роззброєння було трендом. Водночас в умовах економічної кризи 90-х та ще й під санкціями США, Україні було б важко вижити.
Шахтно-пускові установки для балістичних ракет знищили у 1996-2001 роках.
Стратегічні бомбардувальники, які могли нести ядерну зброю, до 2006 року знищили, передали Росії як плату за газ або відправили до музеїв.
Хотя, можно было бы потребовать оставить небольшой запас, который было бы по силам содержать...
Щось залишили б, щось продали б.
Якщо США так хотіли зупинити розповсюдження ядерної зброї, то могли б викупити її у України по комерційним цінам, або в обмін на інвестиції і доступ української продукції на ринок США.
Але ж простіше було залякати українців санкціями.
Як США, так і Росія були також зацікавлені і в знищенні ВПК України (як конкурента), який міг виробляти світового рівня ракети, танки, кораблі, літаки, двигуни..............................................
Хоча і Кубі було би краще штатом США, але анексію Куби ніхто Трампу не спустить. Особливо після його виходок
У 1898 р. США розв'язали війну проти Іспанії, яка придушувала антиколоніальне повстання на Кубі. Приводом до війни став вибух на американському крейсері «Мен» у порту Гавани. Флот США розгромив іспанські ескадри поблизу Куби та Філіппін. Іспанія була змушена піти на укладення миру. За мирним договором Куба оголошувалася незалежною. США отримали острів Пуерто-Рико в Карибському морі, а в Тихому океані Філіппіни, острів Гуам, згодом Самоа та Гаваї.
Президент Т. Рузвельт продовжив експансіоністську політику, що дістала назву «політики великого дрючка». Її практичним втіленням стали дії щодо Куби й Колумбії.
хорошо, что чмоня забыл про Канаду на время