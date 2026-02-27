Трамп допустил "дружественный захват" Кубы: Мы могли бы сделать что-то хорошее для людей

Президент США Дональд Трамп заговорил о возможном "дружественном захвате" Кубы, поскольку власти островной страны обращаются к Америке из-за "трудного положения".

Об этом американский политик сказал журналистам 27 февраля, его цитируют Bloomberg и Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Новые угрозы Кубе

Намекая на кубинскую диаспору в США, Трамп предположил, что захват острова может быть "чем-то очень позитивным" для них.

"Кубинское правительство ведет с нами переговоры. У них большие проблемы. Мы могли бы сделать что-то хорошее, на мой взгляд, очень позитивное для людей, которых изгнали или, что еще хуже, которые были изгнаны из Кубы и живут здесь", - сказал лидер США.

Он добавил, что Соединенные Штаты "вполне могли бы осуществить дружественный захват Кубы".

Отношения между Кубой и США

Как пишут СМИ, комментарий Трампа является одним из самых откровенных его высказываний о планах в отношении Кубы, которая испытывает сильное давление со стороны Соединенных Штатов.

В конце января президент США подписал указ о введении чрезвычайного положения в отношении Кубы, а также ввел дополнительные пошлины против стран, поставляющих ей нефть.

Ранее Белый дом объявил о намерении разрешить поставки топлива от американских энергетических компаний частным кубинским предприятиям. Эта стратегия преследует двойную цель — усилить зависимость Кубы от США и помочь частному сектору, подрывая таким образом позиции кубинского коммунистического правительства.

