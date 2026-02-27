Трамп об ударе по Ирану: США еще не приняли окончательное решение
Президент США Дональд Трамп до сих пор не принял решение, применять ли военную силу против Ирана, и выразил недовольство ходом переговоров с Тегераном.
Об этом Трамп сказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.
Переговоры с Ираном
Трамп анонсировал новые переговоры с Ираном в пятницу, 27 февраля. В то же время он выразил недовольство текущими переговорами, заявив, что Тегеран не дает им того, что нужно – согласиться отказаться от ядерной программы.
"Мы еще не приняли окончательного решения. Мы не совсем довольны тем, как они ведут переговоры. Они не могут иметь ядерное оружие, и мы не в восторге от того, как они ведут переговоры", - сказал он.
Американский президент также отметил, что не хочет применять военную силу, но иногда ему приходится это делать.
"Будет замечательно, если они будут вести переговоры в духе доброй воли. Но они этого не делают. Хотелось бы, чтобы мы могли обойтись без военных, но иногда приходится это делать", - добавил Трамп.
Что предшествовало?
- В воскресенье издание Axios сообщило, что США готовы провести еще один раунд переговоров с Ираном в Женеве в пятницу, если Тегеран предоставит подробное предложение в течение 48 часов. Вашингтон считает эту встречу, вероятно, последним шансом для заключения соглашения.
