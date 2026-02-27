РУС
Трамп об ударе по Ирану: США еще не приняли окончательное решение

Трамп

Президент США Дональд Трамп до сих пор не принял решение, применять ли военную силу против Ирана, и выразил недовольство ходом переговоров с Тегераном.

Об этом Трамп сказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

Переговоры с Ираном

Трамп анонсировал новые переговоры с Ираном в пятницу, 27 февраля. В то же время он выразил недовольство текущими переговорами, заявив, что Тегеран не дает им того, что нужно – согласиться отказаться от ядерной программы.

"Мы еще не приняли окончательного решения. Мы не совсем довольны тем, как они ведут переговоры. Они не могут иметь ядерное оружие, и мы не в восторге от того, как они ведут переговоры", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о ситуации в Иране: Я поддержал бы операцию против режима, а не людей

Американский президент также отметил, что не хочет применять военную силу, но иногда ему приходится это делать.

"Будет замечательно, если они будут вести переговоры в духе доброй воли. Но они этого не делают. Хотелось бы, чтобы мы могли обойтись без военных, но иногда приходится это делать", - добавил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тегеран предлагает новые уступки в ядерных переговорах с США, - Reuters

Что предшествовало?

  • В воскресенье издание Axios сообщило, что США готовы провести еще один раунд переговоров с Ираном в Женеве в пятницу, если Тегеран предоставит подробное предложение в течение 48 часов. Вашингтон считает эту встречу, вероятно, последним шансом для заключения соглашения.

Автор: 

Иран (757) США (7094) Трамп Дональд (4649)
😂😂😂
показать весь комментарий
27.02.2026 21:07 Ответить
трампон явно бреше. Рішення вже ухвалене, при чому не США, а ним особисто.
показать весь комментарий
27.02.2026 21:48 Ответить
втреттє припиняти війну між Афганістаном і Пакистаном він не збиражться? Ну, щоб був комплет - кругла цифра, десять припинених....
показать весь комментарий
27.02.2026 21:10 Ответить
Афганістан ударив по ядерному об'єкту в Пакистані.
У відповідь Пакистан бомбардує Кабул, Кандагар та інші великі міста Афганістану.
Влада Пакистану говорить про "відкриту війну" між країнами.
показать весь комментарий
27.02.2026 21:38 Ответить
ДОХА, 27 лютого.
Афганські збройні сили завдали удару по «ядерному об'єкту» та військовій базі в Какул поблизу Абботабаду в провінції Хайбер-Пахтунхва в Пакистані, повідомляє Ariana News.

За даними телеканалу, «сотні загиблих та поранених» були доставлені до лікарні в Ісламабаді.
Пакистанська військова академія розташована в Какулі.
показать весь комментарий
27.02.2026 21:53 Ответить
Але представників полосьтва США вивіз з Ізраїлю
показать весь комментарий
27.02.2026 21:16 Ответить
"Шо там того Ирану, пупочка", 80+ млн. населения, Трамп все порешает.
показать весь комментарий
27.02.2026 21:20 Ответить
канеш не приняли, еще не все готово для операции 😃
показать весь комментарий
27.02.2026 21:22 Ответить
 
 