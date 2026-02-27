Трамп об ударе по Ирану: США еще не приняли окончательное решение

Президент США Дональд Трамп до сих пор не принял решение, применять ли военную силу против Ирана, и выразил недовольство ходом переговоров с Тегераном.

Об этом Трамп сказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Переговоры с Ираном

Трамп анонсировал новые переговоры с Ираном в пятницу, 27 февраля. В то же время он выразил недовольство текущими переговорами, заявив, что Тегеран не дает им того, что нужно – согласиться отказаться от ядерной программы.

"Мы еще не приняли окончательного решения. Мы не совсем довольны тем, как они ведут переговоры. Они не могут иметь ядерное оружие, и мы не в восторге от того, как они ведут переговоры", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о ситуации в Иране: Я поддержал бы операцию против режима, а не людей

Американский президент также отметил, что не хочет применять военную силу, но иногда ему приходится это делать.

"Будет замечательно, если они будут вести переговоры в духе доброй воли. Но они этого не делают. Хотелось бы, чтобы мы могли обойтись без военных, но иногда приходится это делать", - добавил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тегеран предлагает новые уступки в ядерных переговорах с США, - Reuters

Что предшествовало?