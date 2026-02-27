Трамп про удар по Ірану: США ще не ухвалили остаточне рішення

Президент США Дональд Трамп досі не ухвалив рішення, чи застосовувати військову силу проти Ірану та висловив незадоволення перебігом переговорів з Тегераном.

Про це Трамп сказав журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

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Переговори з Іраном

Трамп анонсував нові переговори з Іраном у п’ятницю, 27 лютого. Водночас він висловив невдоволення поточними перемовинами, заявивши, що Тегеран не дає їм те, що потрібно – погодитися відмовитися від ядерної програми.

"Ми ще не ухвалили остаточного рішення. Ми не зовсім задоволені тим, як вони ведуть переговори. Вони не можуть мати ядерну зброю, і ми не в захваті від того, як вони ведуть переговори", - сказав він.

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Американський президент також зауважив, що не хоче застосовувати військову силу, але іноді йому доводиться це робити.

"Буде чудово, якщо вони будуть вести переговори в дусі доброї волі. Але вони цього не роблять. Хотілося, якби ми могли обійтися без військових, але іноді доводиться робити це", - додав Трамп.

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Що передувало?