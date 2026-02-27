Трамп про удар по Ірану: США ще не ухвалили остаточне рішення
Президент США Дональд Трамп досі не ухвалив рішення, чи застосовувати військову силу проти Ірану та висловив незадоволення перебігом переговорів з Тегераном.
Про це Трамп сказав журналістам, інформує Цензор.НЕТ.
Переговори з Іраном
Трамп анонсував нові переговори з Іраном у п’ятницю, 27 лютого. Водночас він висловив невдоволення поточними перемовинами, заявивши, що Тегеран не дає їм те, що потрібно – погодитися відмовитися від ядерної програми.
"Ми ще не ухвалили остаточного рішення. Ми не зовсім задоволені тим, як вони ведуть переговори. Вони не можуть мати ядерну зброю, і ми не в захваті від того, як вони ведуть переговори", - сказав він.
Американський президент також зауважив, що не хоче застосовувати військову силу, але іноді йому доводиться це робити.
"Буде чудово, якщо вони будуть вести переговори в дусі доброї волі. Але вони цього не роблять. Хотілося, якби ми могли обійтися без військових, але іноді доводиться робити це", - додав Трамп.
Що передувало?
- У неділю видання Axios повідомило, що США готові провести ще один раунд переговорів з Іраном у Женеві в п'ятницю, якщо Тегеран надасть детальну пропозицію протягом 48 годин. Вашингтон вважає цю зустріч, імовірно, останнім шансом для укладення угоди.
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У відповідь Пакистан бомбардує Кабул, Кандагар та інші великі міста Афганістану.
Влада Пакистану говорить про "відкриту війну" між країнами.
Афганські збройні сили завдали удару по «ядерному об'єкту» та військовій базі в Какул поблизу Абботабаду в провінції Хайбер-Пахтунхва в Пакистані, повідомляє Ariana News.
За даними телеканалу, «сотні загиблих та поранених» були доставлені до лікарні в Ісламабаді.
Пакистанська військова академія розташована в Какулі.
Міністерство оборони Афганістану та джерела в уряді Талібану заявили, що вони успішно провели авіаудари за допомогою безпілотників по військових об'єктах у Пакистані, включаючи військову базу Какул, позиції в Абботтабаді, Джамруді та "центр ядерної енергії" або установку поблизу Ісламабаду.
Пакистанська відповідь:
Міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар заявив, що, хоча були спроби атакувати райони, такі як Абботтабад, Свебі та Новшера, усі безпілотники були знешкоджені системами протидії дронам.