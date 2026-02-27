УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7843 відвідувача онлайн
Новини Заяви Трампа Операція США проти Ірану
1 319 12

Трамп про удар по Ірану: США ще не ухвалили остаточне рішення

Трамп

Президент США Дональд Трамп досі не ухвалив рішення, чи застосовувати військову силу проти Ірану та висловив незадоволення перебігом переговорів з Тегераном.

Про це Трамп сказав журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Переговори з Іраном

Трамп анонсував нові переговори з Іраном у п’ятницю, 27 лютого. Водночас він висловив невдоволення поточними перемовинами, заявивши, що Тегеран не дає їм те, що потрібно – погодитися відмовитися від ядерної програми.

"Ми ще не ухвалили остаточного рішення. Ми не зовсім задоволені тим, як вони ведуть переговори. Вони не можуть мати ядерну зброю, і ми не в захваті від того, як вони ведуть переговори", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про ситуацію в Ірані: Я підтримав би операцію проти режиму, а не людей

Американський президент також зауважив, що не хоче застосовувати військову силу, але іноді йому доводиться це робити.

"Буде чудово, якщо вони будуть вести переговори в дусі доброї волі. Але вони цього не роблять. Хотілося, якби ми могли обійтися без військових, але іноді доводиться робити це", - додав Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тегеран пропонує нові поступки у ядерних переговорах зі США, - Reuters

Що передувало?

  • У неділю видання Axios повідомило, що США готові провести ще один раунд переговорів з Іраном у Женеві в п'ятницю, якщо Тегеран надасть детальну пропозицію протягом 48 годин. Вашингтон вважає цю зустріч, імовірно, останнім шансом для укладення угоди.

Автор: 

Іран (3470) США (26698) Трамп Дональд (8909)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
😂😂😂
показати весь коментар
27.02.2026 21:07 Відповісти
+3
втреттє припиняти війну між Афганістаном і Пакистаном він не збиражться? Ну, щоб був комплет - кругла цифра, десять припинених....
показати весь коментар
27.02.2026 21:10 Відповісти
+1
Але представників полосьтва США вивіз з Ізраїлю
показати весь коментар
27.02.2026 21:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
😂😂😂
показати весь коментар
27.02.2026 21:07 Відповісти
трампон явно бреше. Рішення вже ухвалене, при чому не США, а ним особисто.
показати весь коментар
27.02.2026 21:48 Відповісти
ваш прогноз: коли?
показати весь коментар
28.02.2026 00:28 Відповісти
Ніколи. Тромб - сцикун. Але така купа зброї в одному місці повинна вистрілити. Куди - це інше питання.
показати весь коментар
28.02.2026 08:15 Відповісти
втреттє припиняти війну між Афганістаном і Пакистаном він не збиражться? Ну, щоб був комплет - кругла цифра, десять припинених....
показати весь коментар
27.02.2026 21:10 Відповісти
Афганістан ударив по ядерному об'єкту в Пакистані.
У відповідь Пакистан бомбардує Кабул, Кандагар та інші великі міста Афганістану.
Влада Пакистану говорить про "відкриту війну" між країнами.
показати весь коментар
27.02.2026 21:38 Відповісти
ДОХА, 27 лютого.
Афганські збройні сили завдали удару по «ядерному об'єкту» та військовій базі в Какул поблизу Абботабаду в провінції Хайбер-Пахтунхва в Пакистані, повідомляє Ariana News.

За даними телеканалу, «сотні загиблих та поранених» були доставлені до лікарні в Ісламабаді.
Пакистанська військова академія розташована в Какулі.
показати весь коментар
27.02.2026 21:53 Відповісти
Афганські заяви:
Міністерство оборони Афганістану та джерела в уряді Талібану заявили, що вони успішно провели авіаудари за допомогою безпілотників по військових об'єктах у Пакистані, включаючи військову базу Какул, позиції в Абботтабаді, Джамруді та "центр ядерної енергії" або установку поблизу Ісламабаду.
Пакистанська відповідь:
Міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар заявив, що, хоча були спроби атакувати райони, такі як Абботтабад, Свебі та Новшера, усі безпілотники були знешкоджені системами протидії дронам.
показати весь коментар
27.02.2026 22:15 Відповісти
Але представників полосьтва США вивіз з Ізраїлю
показати весь коментар
27.02.2026 21:16 Відповісти
"Шо там того Ирану, пупочка", 80+ млн. населения, Трамп все порешает.
показати весь коментар
27.02.2026 21:20 Відповісти
канеш не приняли, еще не все готово для операции 😃
показати весь коментар
27.02.2026 21:22 Відповісти
Памперсів не вистачає на всіх.
показати весь коментар
28.02.2026 08:17 Відповісти
 
 