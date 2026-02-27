Трамп допустив "дружнє захоплення" Куби: Ми могли б зробити щось хороше для людей

Президент США Дональд Трамп заговорив про можливе "дружнє захоплення" Куби, бо влада острівної країни звертається до Америки через "скрутне становище".

Про це американський політик сказав журналістам 27 лютого, його цитують Bloomberg та Guardian, передає Цензор.НЕТ.

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Нові погрози Кубі

Натякаючи на кубинську діаспору в США, Трамп припустив, що захоплення острова може бути "чимось дуже позитивним" для них.

"Кубинський уряд веде з нами переговори. Вони мають великі проблеми. Ми могли б зробити щось хороше, на мою думку, дуже позитивне для людей, яких вигнали або, ще гірше, які були вигнані з Куби й живуть тут", - сказав лідер США.

Він додав, що Сполучені Штати "цілком могли б здійснити дружнє захоплення Куби".

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Відносини між Кубою та США

Як пишуть медіа, коментар Трампа є одним з найвідвертіших його висловлювань про плани щодо Куби, яка зазнає сильного тиску з боку Сполучених Штатів.

У кінці січня президент США підписав указ про запровадження надзвичайного стану щодо Куби, а також увів додаткові мита проти країн, які постачають їй нафту.

Раніше Білий дім оголосив про наміри дозволити поставки палива від американських енергетичних компаній приватним кубинським підприємствам. Ця стратегія має подвійну мету — посилити залежність Куби від США і допомогти приватному сектору, підриваючи таким чином позиції кубинського комуністичного уряду.

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