Трамп допустив "дружнє захоплення" Куби: Ми могли б зробити щось хороше для людей
Президент США Дональд Трамп заговорив про можливе "дружнє захоплення" Куби, бо влада острівної країни звертається до Америки через "скрутне становище".
Про це американський політик сказав журналістам 27 лютого, його цитують Bloomberg та Guardian, передає Цензор.НЕТ.
Нові погрози Кубі
Натякаючи на кубинську діаспору в США, Трамп припустив, що захоплення острова може бути "чимось дуже позитивним" для них.
"Кубинський уряд веде з нами переговори. Вони мають великі проблеми. Ми могли б зробити щось хороше, на мою думку, дуже позитивне для людей, яких вигнали або, ще гірше, які були вигнані з Куби й живуть тут", - сказав лідер США.
Він додав, що Сполучені Штати "цілком могли б здійснити дружнє захоплення Куби".
Відносини між Кубою та США
- Як пишуть медіа, коментар Трампа є одним з найвідвертіших його висловлювань про плани щодо Куби, яка зазнає сильного тиску з боку Сполучених Штатів.
- У кінці січня президент США підписав указ про запровадження надзвичайного стану щодо Куби, а також увів додаткові мита проти країн, які постачають їй нафту.
- Раніше Білий дім оголосив про наміри дозволити поставки палива від американських енергетичних компаній приватним кубинським підприємствам. Ця стратегія має подвійну мету — посилити залежність Куби від США і допомогти приватному сектору, підриваючи таким чином позиції кубинського комуністичного уряду.
Топ коментарі
+15 Izira
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+13 Neo Matrix
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+10 Pan Lipko
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Памʼятаєте серіал «картковий будинок»? Все по сценарію.
Сцикливий, бездарний, недолугий *****.
але не факт - кубінці не венесуельці, вони *******, залазити в сухопутну операцію для США смертельно.
.
мабуть шукає де в нього точно вийде перемогти
навіть на Гренландії облом
.
а от "дружнє захоплення" Сибіру - це вже заявка на Нобеля🤩
почали б як з Панамою "Китай керує Сибіром, а ми не віддавали Сибір Китаю..."
а закінчили як з Венесуєлою "Вони [рашисти] не змогли зробити по нас жодного пострілу. Вони сказали: «Що сталося?» Всі були збентежені..."
Не викрутили б Україні руки з ядерною зброєю, ніхто б на Україну не напав і на прикордонні території різні орбани не зарились би.
176 міжконтинентальних балістичних ракет: 130 рідкопаливних СС-19 (по шість боєголовок кожна) та 46 твердопаливних СС-24 (по десять боєголовок кожна):
стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 (від 30 до 43);
від 1514 до 2156 ядерних боєзарядів для стратегічної зброї;
від 2800 до 4200 тактичних ядерних боєзарядів.
Tой період був часом розрядки, до України відмовилася від ядерної зброї Південно-Африканська республіка, роззброєння було трендом. Водночас в умовах економічної кризи 90-х та ще й під санкціями США, Україні було б важко вижити.
Шахтно-пускові установки для балістичних ракет знищили у 1996-2001 роках.
Стратегічні бомбардувальники, які могли нести ядерну зброю, до 2006 року знищили, передали Росії як плату за газ або відправили до музеїв.
Хотя, можно было бы потребовать оставить небольшой запас, который было бы по силам содержать...
Щось залишили б, щось продали б.
Якщо США так хотіли зупинити розповсюдження ядерної зброї, то могли б викупити її у України по комерційним цінам, або в обмін на інвестиції і доступ української продукції на ринок США.
Але ж простіше було залякати українців санкціями.
Як США, так і Росія були також зацікавлені і в знищенні ВПК України (як конкурента), який міг виробляти світового рівня ракети, танки, кораблі, літаки, двигуни..............................................
Хоча і Кубі було би краще штатом США, але анексію Куби ніхто Трампу не спустить. Особливо після його виходок
У 1898 р. США розв'язали війну проти Іспанії, яка придушувала антиколоніальне повстання на Кубі. Приводом до війни став вибух на американському крейсері «Мен» у порту Гавани. Флот США розгромив іспанські ескадри поблизу Куби та Філіппін. Іспанія була змушена піти на укладення миру. За мирним договором Куба оголошувалася незалежною. США отримали острів Пуерто-Рико в Карибському морі, а в Тихому океані Філіппіни, острів Гуам, згодом Самоа та Гаваї.
Президент Т. Рузвельт продовжив експансіоністську політику, що дістала назву «політики великого дрючка». Її практичним втіленням стали дії щодо Куби й Колумбії.
хорошо, что чмоня забыл про Канаду на время