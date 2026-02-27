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Новини Заяви Трампа Трамп погрожує Кубі
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Трамп допустив "дружнє захоплення" Куби: Ми могли б зробити щось хороше для людей

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заговорив про можливе "дружнє захоплення" Куби, бо влада острівної країни звертається до Америки через "скрутне становище".

Про це американський політик сказав журналістам 27 лютого, його цитують Bloomberg та Guardian, передає Цензор.НЕТ.

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Нові погрози Кубі

Натякаючи на кубинську діаспору в США, Трамп припустив, що захоплення острова може бути "чимось дуже позитивним" для них.

"Кубинський уряд веде з нами переговори. Вони мають великі проблеми. Ми могли б зробити щось хороше, на мою думку, дуже позитивне для людей, яких вигнали або, ще гірше, які були вигнані з Куби й живуть тут", - сказав лідер США.

Він додав, що Сполучені Штати "цілком могли б здійснити дружнє захоплення Куби".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про удар по Ірану: США ще не ухвалили остаточне рішення

Відносини між Кубою та США

  • Як пишуть медіа, коментар Трампа є одним з найвідвертіших його висловлювань про плани щодо Куби, яка зазнає сильного тиску з боку Сполучених Штатів.
  • У кінці січня президент США підписав указ про запровадження надзвичайного стану щодо Куби, а також увів додаткові мита проти країн, які постачають їй нафту.
  • Раніше Білий дім оголосив про наміри дозволити поставки палива від американських енергетичних компаній приватним кубинським підприємствам. Ця стратегія має подвійну мету — посилити залежність Куби від США і допомогти приватному сектору, підриваючи таким чином позиції кубинського комуністичного уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США послаблюють блокаду Куби: дозволено перепродаж венесуельської нафти для приватного сектора

Автор: 

Куба (112) США (26698) Трамп Дональд (8909)
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Топ коментарі
+15
Ти на це не здатний. Нічого хорошого світ не отримає від трампа.
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27.02.2026 23:49 Відповісти
+13
А шо, Іран всьо?

Сцикливий, бездарний, недолугий *****.
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27.02.2026 23:52 Відповісти
+10
Щось хороше для людей від вас - тільки колективне самогубство. Кушнера не забудь.
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28.02.2026 00:11 Відповісти
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Ти на це не здатний. Нічого хорошого світ не отримає від трампа.
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27.02.2026 23:49 Відповісти
"Трамп допустив "дружнє захоплення" Куби: Ми могли б зробити щось хороше для людей" Асвабадіть?
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28.02.2026 00:47 Відповісти
А поржать? Останній "прикол від Трампа" це призначення Меланії головою Ради Безпеки ООН. Оце утнув так утнув! Цікаво що у відповідь викине Моніка Зєлінскі з Скубрією по 8...
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28.02.2026 04:07 Відповісти
Він готує Маланку у президенти Америки. ООН - це перший крок.
Памʼятаєте серіал «картковий будинок»? Все по сценарію.
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28.02.2026 09:22 Відповісти
шо таке "маланка"?
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28.02.2026 14:54 Відповісти
Меланія Трамп.
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28.02.2026 17:17 Відповісти
А шо, Іран всьо?

Сцикливий, бездарний, недолугий *****.
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27.02.2026 23:52 Відповісти
Це точно краще ніж Гренландію.
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27.02.2026 23:58 Відповісти
альтруіст, *****....
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28.02.2026 00:00 Відповісти
....простий як двері - хапнути те що погано лежить.

але не факт - кубінці не венесуельці, вони *******, залазити в сухопутну операцію для США смертельно.

.
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28.02.2026 00:21 Відповісти
ще не закриті питання з нашою війною, з Іраном, а він вже за Кубу.
мабуть шукає де в нього точно вийде перемогти
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28.02.2026 00:01 Відповісти
ніде не вийде !

навіть на Гренландії облом

.
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28.02.2026 01:03 Відповісти
Так дурень метається, як мала дитина... Як тільки у нього щось не виходить "з наскоку" - він відразу кидає "цяцьку", і переключається на іншу...
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28.02.2026 06:23 Відповісти
Людина-апельсин завтра покаже листа,де Мігель Маріо Діас-Канель Бермудес на чистій іспанській мові благає його ввести на Кубу війська.
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28.02.2026 00:04 Відповісти
Над всій Кубою безхмарне небо, тількі у Гавані йде дощ...
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28.02.2026 00:10 Відповісти
Щось хороше для людей від вас - тільки колективне самогубство. Кушнера не забудь.
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28.02.2026 00:11 Відповісти
Якщо Марко це таки зробить то його номінують у президенти.
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28.02.2026 00:11 Відповісти
Трамп, та ще є Крим...ну так на всяк випадок
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28.02.2026 00:19 Відповісти
за Крим премію миру Транпс не отримає...🖕
а от "дружнє захоплення" Сибіру - це вже заявка на Нобеля🤩
почали б як з Панамою "Китай керує Сибіром, а ми не віддавали Сибір Китаю..."
а закінчили як з Венесуєлою "Вони [рашисти] не змогли зробити по нас жодного пострілу. Вони сказали: «Що сталося?» Всі були збентежені..."
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28.02.2026 01:45 Відповісти
Де Україна і де Куба!? Та ні, українцям до всього є діло, якщо там десь сказали про Трампа.
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28.02.2026 00:27 Відповісти
Це США до всього є діло.
Не викрутили б Україні руки з ядерною зброєю, ніхто б на Україну не напав і на прикордонні території різні орбани не зарились би.
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28.02.2026 00:41 Відповісти
А "скрутне становище" на Кубі в першу чергу від блокади і ембарго США.
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28.02.2026 00:47 Відповісти
Отримавши незалежність, Україна отримала на своїй території:

176 міжконтинентальних балістичних ракет: 130 рідкопаливних СС-19 (по шість боєголовок кожна) та 46 твердопаливних СС-24 (по десять боєголовок кожна):
стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 (від 30 до 43);
від 1514 до 2156 ядерних боєзарядів для стратегічної зброї;
від 2800 до 4200 тактичних ядерних боєзарядів.
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28.02.2026 00:53 Відповісти
Головна причина - для США останні 70 років зупинити розповсюдження ядерної зброї є пріоритетом №1. Були б санкції США, вони не залишають без відповіді спроби держав стати ядерними. В них є великий діапазон засобів тиску.

Tой період був часом розрядки, до України відмовилася від ядерної зброї Південно-Африканська республіка, роззброєння було трендом. Водночас в умовах економічної кризи 90-х та ще й під санкціями США, Україні було б важко вижити.
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28.02.2026 01:00 Відповісти
2 червня 1996 року Україна втратила ядерний статус, коли з країни вивезли останню боєголовку.
Шахтно-пускові установки для балістичних ракет знищили у 1996-2001 роках.
Стратегічні бомбардувальники, які могли нести ядерну зброю, до 2006 року знищили, передали Росії як плату за газ або відправили до музеїв.
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28.02.2026 01:11 Відповісти
ты в курсе вообще сколько бабла идет на содержание ядерного оружия и что по факту оно было руснявое, топливо, обслуживание итд? хотя кому я это говорю вообще
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28.02.2026 01:58 Відповісти
Кстати, подсчитал бы кто-нибудь сколько в год уходило бы расходов на весь тот ядерный арсенал, что оставался в Украине, думаю, что глядя на полученную цифру многие уже не с таким сожалением бы на эту тему высказывались.
Хотя, можно было бы потребовать оставить небольшой запас, который было бы по силам содержать...
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28.02.2026 02:30 Відповісти
Одна справа - під тиском США негайно віддати всю ЯЗ росіянам. Зовсім інша справа якби українці самі вирішували, що робити з ЯЗ.
Щось залишили б, щось продали б.
Якщо США так хотіли зупинити розповсюдження ядерної зброї, то могли б викупити її у України по комерційним цінам, або в обмін на інвестиції і доступ української продукції на ринок США.
Але ж простіше було залякати українців санкціями.
Як США, так і Росія були також зацікавлені і в знищенні ВПК України (як конкурента), який міг виробляти світового рівня ракети, танки, кораблі, літаки, двигуни..............................................
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28.02.2026 03:45 Відповісти
ты идеалист? советую проснуться, ты не в мире розовых пони живёшь
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28.02.2026 16:09 Відповісти
Кубанос,го то протестс,хелп іс он зе вей...
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28.02.2026 00:38 Відповісти
Адін нарот?
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28.02.2026 00:42 Відповісти
Ні , судоми вислизаючого вялічія , як приклад величний хйло . Хронічний ненависник комунізму, талановитий рейганівець Рубіо провів з Трампом дипломатичнопсихологічну загрузку - згадав Рейгана з Карибською кризою... Й тепер він лизатиме вождю доки той не відомстить марксистському режиму Куби
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28.02.2026 01:09 Відповісти
Карибська криза була при Кеннеді.
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28.02.2026 01:18 Відповісти
Ой *****, черговий інфошум. Захоплювати треба було тоді коли допомогли кубі звільнитися від Іспанії.

Хоча і Кубі було би краще штатом США, але анексію Куби ніхто Трампу не спустить. Особливо після його виходок
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28.02.2026 01:13 Відповісти
Трампускороне буде що захоплювати на Землі, перейде в міжзоряні Галактики..Дарт Вейдер...от тільки жаль пінгвінів,з їх митами
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28.02.2026 01:44 Відповісти
"Історія вчить, що вона нікого не вчить"
У 1898 р. США розв'язали війну проти Іспанії, яка придушувала антиколоніальне повстання на Кубі. Приводом до війни став вибух на американському крейсері «Мен» у порту Гавани. Флот США розгромив іспанські ескадри поблизу Куби та Філіппін. Іспанія була змушена піти на укладення миру. За мирним договором Куба оголошувалася незалежною. США отримали острів Пуерто-Рико в Карибському морі, а в Тихому океані Філіппіни, острів Гуам, згодом Самоа та Гаваї.
Президент Т. Рузвельт продовжив експансіоністську політику, що дістала назву «політики великого дрючка». Її практичним втіленням стали дії щодо Куби й Колумбії.
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28.02.2026 02:18 Відповісти
хворий придурок
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28.02.2026 02:20 Відповісти
опять обострение американского империализма
хорошо, что чмоня забыл про Канаду на время
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28.02.2026 04:00 Відповісти
Це як? Відсмоктати Мігелю Діасу-Канелю і потім сказати "ми порозумілися по всім питанням"?
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28.02.2026 07:33 Відповісти
сказочний долбойоб
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28.02.2026 08:32 Відповісти
кидается на всех.лишь бы не трогать плешивого пуйла..путиносос хренов.
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28.02.2026 08:48 Відповісти
Можна захопити країну,якщо ти хочеш. "зробити там щось для людей".Нове міжнародне право....
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28.02.2026 08:57 Відповісти
Тиск на Кубу і Іран складових вісі зла на чолі з Китаєм і їх вассалом рашкою які ведуть проти Україну війну це симетрична відповідь на дії вісі зла яка так само через агресію проти України чинить тиск на західний світ. Схоже що у декого з недолугих коментаторів голова лише для того щоб їсти і ретранслювати наративи глобалістів, метою яких є зовсім не турбота про майбутнє українців а свої шкурні інтереси з повернення до ситого корита.
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28.02.2026 09:04 Відповісти
Це буває, коли до влади приходить урсятина.
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28.02.2026 15:42 Відповісти
 
 