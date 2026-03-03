Зеленский обсудил с лидером ОАЭ помощь в защите от иранских ударов: Команды будут работать над этим
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ключевые аспекты ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
О чем говорили?
Как отмечается, глава государства выразил ему соболезнования в связи с гибелью людей от безумных ударов из Ирана.
"Господин Президент отметил, что иранский режим наносит удары не только по военным объектам, а буквально по всему – по домам, моллам, даже мечетям. Мы обсудили, как можем помочь в этой ситуации и поддержать защиту жизни. Договорились, что команды будут работать над этим. Защита жизни – это общий приоритет для всех в мире", – добавил Зеленский.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
як саме арабські шейхи, вбивали кацапію низькою ціною на нафту?
а, ніяк!!!!!
чотири роки, ніяк!!!!
чомусь, друзі умерових-зеленських, ОАЕ, утримались від підтримки України