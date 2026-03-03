РУС
Зеленский обсудил с лидером ОАЭ помощь в защите от иранских ударов: Команды будут работать над этим

Владимир Зеленский беседует с лидером ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ключевые аспекты ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

О чем говорили?

Как отмечается, глава государства выразил ему соболезнования в связи с гибелью людей от безумных ударов из Ирана.

"Господин Президент отметил, что иранский режим наносит удары не только по военным объектам, а буквально по всему – по домам, моллам, даже мечетям. Мы обсудили, как можем помочь в этой ситуации и поддержать защиту жизни. Договорились, что команды будут работать над этим. Защита жизни – это общий приоритет для всех в мире", – добавил Зеленский.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

+13
КУКУХА остаточно поїхала ... тут в прифронтовому обласному центрі шахеди вже вдень вільно літають як ворони, а ЦЕЙ про безпеку Еміратів дбає!
показать весь комментарий
03.03.2026 13:40 Ответить
+9
В обмін на допомогу Вовочка попросив паспорт і бункер в ОАЕ.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:36 Ответить
+6
Треба було обговорити, що через Емірати росіяни відмивають кошти, а також отримують підсанкційні товари, які потім через інші країни ідуть до Рашки. Коли у нас біда, всім начхати, а коли у арабів підгорає, ми вже готові усім з ними поділитися? Араби завжди були друзями Совка, а потім Росії
показать весь комментарий
03.03.2026 13:36 Ответить
Непоганий план - отримати від Європи кошти на засоби ППО для України і продати його арабам, так розумію, з обслугою.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:36 Ответить
Треба було обговорити, що через Емірати росіяни відмивають кошти, а також отримують підсанкційні товари, які потім через інші країни ідуть до Рашки. Коли у нас біда, всім начхати, а коли у арабів підгорає, ми вже готові усім з ними поділитися? Араби завжди були друзями Совка, а потім Росії
показать весь комментарий
03.03.2026 13:36 Ответить
В обмін на допомогу Вовочка попросив паспорт і бункер в ОАЕ.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:36 Ответить
нагадайте мені, як оае допоміг україні в боротьбі проти атак іранських шахедів?
як саме арабські шейхи, вбивали кацапію низькою ціною на нафту?
а, ніяк!!!!!
чотири роки, ніяк!!!!
показать весь комментарий
03.03.2026 13:37 Ответить
схоже ЗЕлупа в ОАЕ нєдвігу прикупив, тепер треба захищати власні капіталовкладення, це тобі не клістрони в наших ППО напередодні великої війни знімати, да, щуряча твоя пика? Тут вже все захистив, все норм, залишилося лише арабам допомогти, лицемірний ти покидьок...
показать весь комментарий
03.03.2026 13:40 Ответить
КУКУХА остаточно поїхала ... тут в прифронтовому обласному центрі шахеди вже вдень вільно літають як ворони, а ЦЕЙ про безпеку Еміратів дбає!
показать весь комментарий
03.03.2026 13:40 Ответить
ну це ж політична заява, нам треба мати гарні відносини з ОАЕ, це ж і дурню зрозуміло, що з Сум чи Києва туди розрахунки ППО не поїдуть, це політика, все вірно, треба казати готові допомогти, бла, бла, бла, виражаємо занепокоєння
показать весь комментарий
03.03.2026 14:12 Ответить
Дебіл, оае допомага в продажі какцапської нафти, а українці будуть допомагати відбивати атаки на оае какцапських союзників?
показать весь комментарий
03.03.2026 13:41 Ответить
Спочатку державу захистити треба зечмо кончане
показать весь комментарий
03.03.2026 13:42 Ответить
Останнє голосування в ООН на річницю війни



чомусь, друзі умерових-зеленських, ОАЕ, утримались від підтримки України
показать весь комментарий
03.03.2026 13:43 Ответить
да, давай порозкривай усі підходи цим мусульманам, через годину все буде на столі у росіян.
показать весь комментарий
03.03.2026 13:48 Ответить
Дебіл куди ти рипаешся?! Ти області України не здатен захистити
показать весь комментарий
03.03.2026 13:48 Ответить
Янелох - Оманський вчергове пробиває дно. ОАЕ допомагали рашці обходити санкції, продавали різні товари. А нам ніяк не помагали. Яке воно нікчемне.
показать весь комментарий
03.03.2026 14:01 Ответить
Голос крові...
показать весь комментарий
03.03.2026 14:04 Ответить
та їм і так нормально допомагають захищатися, не порівняти з нами, бо у них угоди, а у нас якийсь всраний будапештський меморандум, який підсунули взамін ядерного арсеналу і не тільки його, а багато всього іншого, що зникло з України і наповнило чужі кишені мільярдами.
показать весь комментарий
03.03.2026 14:05 Ответить
Це що ***** порадив?
показать весь комментарий
03.03.2026 14:09 Ответить
 
 