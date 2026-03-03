Зеленський обговорив із лідером ОАЕ допомогу в захисті від іранських ударів: Команди працюватимуть над цим
Президент України Володимир Зеленський обговорив ключові аспекти ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Про що говорили?
Як зазначається, глава держави висловив йому співчуття через загибель людей від божевільних ударів з Ірану.
"Пан Президент зазначив, що іранський режим завдає ударів не тільки по військових об’єктах, а буквально по всьому – по будинках, молах, навіть мечетях. Ми обговорили, як можемо допомогти в цій ситуації та підтримати захист життя. Домовилися, що команди працюватимуть над цим. Захист життя – це спільний пріоритет для всіх у світі", - додав Зеленський.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
Топ коментарі
+25 Александр Мовчан #575353
показати весь коментар03.03.2026 13:40 Відповісти Посилання
+21 Hrysha Hlyba
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+17 Tema9
показати весь коментар03.03.2026 13:36 Відповісти Посилання
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як саме арабські шейхи, вбивали кацапію низькою ціною на нафту?
а, ніяк!!!!!
чотири роки, ніяк!!!!
чомусь, друзі умерових-зеленських, ОАЕ, утримались від підтримки України