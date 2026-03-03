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Новини
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Зеленський обговорив із лідером ОАЕ допомогу в захисті від іранських ударів: Команди працюватимуть над цим

Володимир Зеленський говорить з лідером ОАЕ

Президент України Володимир Зеленський обговорив ключові аспекти ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що говорили?

Як зазначається, глава держави висловив йому співчуття через загибель людей від божевільних ударів з Ірану.

"Пан Президент зазначив, що іранський режим завдає ударів не тільки по військових об’єктах, а буквально по всьому – по будинках, молах, навіть мечетях. Ми обговорили, як можемо допомогти в цій ситуації та підтримати захист життя. Домовилися, що команди працюватимуть над цим. Захист життя – це спільний пріоритет для всіх у світі", - додав Зеленський.

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Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27960) Іран (3474) ОАЕ (434)
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Топ коментарі
+25
КУКУХА остаточно поїхала ... тут в прифронтовому обласному центрі шахеди вже вдень вільно літають як ворони, а ЦЕЙ про безпеку Еміратів дбає!
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03.03.2026 13:40 Відповісти
+21
нагадайте мені, як оае допоміг україні в боротьбі проти атак іранських шахедів?
як саме арабські шейхи, вбивали кацапію низькою ціною на нафту?
а, ніяк!!!!!
чотири роки, ніяк!!!!
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03.03.2026 13:37 Відповісти
+17
В обмін на допомогу Вовочка попросив паспорт і бункер в ОАЕ.
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03.03.2026 13:36 Відповісти
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Треба було обговорити, що через Емірати росіяни відмивають кошти, а також отримують підсанкційні товари, які потім через інші країни ідуть до Рашки. Коли у нас біда, всім начхати, а коли у арабів підгорає, ми вже готові усім з ними поділитися? Араби завжди були друзями Совка, а потім Росії
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03.03.2026 13:36 Відповісти
В обмін на допомогу Вовочка попросив паспорт і бункер в ОАЕ.
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03.03.2026 13:36 Відповісти
нагадайте мені, як оае допоміг україні в боротьбі проти атак іранських шахедів?
як саме арабські шейхи, вбивали кацапію низькою ціною на нафту?
а, ніяк!!!!!
чотири роки, ніяк!!!!
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03.03.2026 13:37 Відповісти
КУКУХА остаточно поїхала ... тут в прифронтовому обласному центрі шахеди вже вдень вільно літають як ворони, а ЦЕЙ про безпеку Еміратів дбає!
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03.03.2026 13:40 Відповісти
ну це ж політична заява, нам треба мати гарні відносини з ОАЕ, це ж і дурню зрозуміло, що з Сум чи Києва туди розрахунки ППО не поїдуть, це політика, все вірно, треба казати готові допомогти, бла, бла, бла, виражаємо занепокоєння
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03.03.2026 14:12 Відповісти
Чогось Емірати не дуже переймалися безпекою міст України від шахедів та ракет!
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03.03.2026 14:40 Відповісти
Навіщо ти так, кукуха не поїхала, її таргани вигнали.
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03.03.2026 15:11 Відповісти
Дебіл, оае допомага в продажі какцапської нафти, а українці будуть допомагати відбивати атаки на оае какцапських союзників?
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03.03.2026 13:41 Відповісти
Туди поїдуть спеціальні люди, з оточення нашого потужного, бо тільки вони можуть бути підготовлені до жизни там. Так як більшу частину свого життя провели там
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03.03.2026 15:16 Відповісти
Спочатку державу захистити треба зечмо кончане
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03.03.2026 13:42 Відповісти
Останнє голосування в ООН на річницю війни



чомусь, друзі умерових-зеленських, ОАЕ, утримались від підтримки України
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03.03.2026 13:43 Відповісти
да, давай порозкривай усі підходи цим мусульманам, через годину все буде на столі у росіян.
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03.03.2026 13:48 Відповісти
Дебіл куди ти рипаешся?! Ти області України не здатен захистити
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03.03.2026 13:48 Відповісти
Янелох - Оманський вчергове пробиває дно. ОАЕ допомагали рашці обходити санкції, продавали різні товари. А нам ніяк не помагали. Яке воно нікчемне.
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03.03.2026 14:01 Відповісти
Голос крові...
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03.03.2026 14:04 Відповісти
та їм і так нормально допомагають захищатися, не порівняти з нами, бо у них угоди, а у нас якийсь всраний будапештський меморандум, який підсунули взамін ядерного арсеналу і не тільки його, а багато всього іншого, що зникло з України і наповнило чужі кишені мільярдами.
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03.03.2026 14:05 Відповісти
Це що ***** порадив?
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03.03.2026 14:09 Відповісти
Концерти наше усьо!

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03.03.2026 14:19 Відповісти
А актьокішка то видихається, Литвин вже нічого нового йому придумати, крім фігні, не може
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03.03.2026 14:30 Відповісти
Постановники прогледіли, що за вікном день видно.
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03.03.2026 19:55 Відповісти
А ми просто виразили занепокоєння, там модно, так у Європі всі роблять
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03.03.2026 15:36 Відповісти
 
 