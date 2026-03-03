Сенатор Грем після ударів США по Ірану: "Куба - наступна"
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтримав удари США по Ірану та заявив, що "Куба - наступна".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.
Подробиці
"Наступна - Куба. По цю комуністичну диктатуру на Кубі прийдуть. Їхні дні полічені", - зазначив він.
Також він заявив, що "іранський режим, материнський корабель міжнародного тероризму, ось-ось зазнає краху".
"Капітан корабля, аятола, мертвий, як камінь", - додав Грем.
The Hill пише, що Куба зазнає дедалі більшого тиску з боку адміністрації Трампа з моменту падіння режиму Ніколаса Мадуро, колишнього лідера Венесуели. Паливне ембарго США загострило економічну кризу в країні, одночасно посилюючи дефіцит продуктів харчування та ліків.
У зв'язку з політичною невизначеністю в регіоні кубинський уряд зазнає тиску з боку адміністрації Трампа, яка вимагає розірвати відносини з "ворожими країнами" та терористичними угрупованнями, включаючи "Хезболлу" та "Хамас".
Що передувало?
Нагадаємо, раніше Трамп допустив "дружнє захоплення" Куби.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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трошкийому заздрить..."
І оточення ху#ло має таке саме ***нуте, тому й боязно ситим американським сенаторам.
США, Израиль, Франция и Англия.
Ядерное оружие есть у России. И что оно ей дает?
І де я писав про "бомбити"? Посилання на цей комент, будь ласку, у студію. Ну або припиніть свою істерику.
А Блумберг все знає.