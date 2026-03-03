Сенатор Грем після ударів США по Ірану: "Куба - наступна"

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтримав удари США по Ірану та заявив, що "Куба - наступна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

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Подробиці

"Наступна - Куба. По цю комуністичну диктатуру на Кубі прийдуть. Їхні дні полічені", - зазначив він.

Також він заявив, що "іранський режим, материнський корабель міжнародного тероризму, ось-ось зазнає краху".

"Капітан корабля, аятола, мертвий, як камінь", - додав Грем.

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The Hill пише, що Куба зазнає дедалі більшого тиску з боку адміністрації Трампа з моменту падіння режиму Ніколаса Мадуро, колишнього лідера Венесуели. Паливне ембарго США загострило економічну кризу в країні, одночасно посилюючи дефіцит продуктів харчування та ліків.

У зв'язку з політичною невизначеністю в регіоні кубинський уряд зазнає тиску з боку адміністрації Трампа, яка вимагає розірвати відносини з "ворожими країнами" та терористичними угрупованнями, включаючи "Хезболлу" та "Хамас".

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше Трамп допустив "дружнє захоплення" Куби.

Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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