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Новини Трамп погрожує Кубі
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Сенатор Грем після ударів США по Ірану: "Куба - наступна"

Грем заявив, що після Ірану США візьмуться за Кубу

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтримав удари США по Ірану та заявив, що "Куба - наступна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Hill.

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Подробиці

"Наступна - Куба. По цю комуністичну диктатуру на Кубі прийдуть. Їхні дні полічені", - зазначив він.

Також він заявив, що "іранський режим, материнський корабель міжнародного тероризму, ось-ось зазнає краху".

"Капітан корабля, аятола, мертвий, як камінь", - додав Грем.

Читайте: У Європі бояться втрати інтересу США до України через операцію Трампа проти Ірану, - Politico

The Hill пише, що Куба зазнає дедалі більшого тиску з боку адміністрації Трампа з моменту падіння режиму Ніколаса Мадуро, колишнього лідера Венесуели. Паливне ембарго США загострило економічну кризу в країні, одночасно посилюючи дефіцит продуктів харчування та ліків.

У зв'язку з політичною невизначеністю в регіоні кубинський уряд зазнає тиску з боку адміністрації Трампа, яка вимагає розірвати відносини з "ворожими країнами" та терористичними угрупованнями, включаючи "Хезболлу" та "Хамас".

Читайте: Законопроєкт про санкції проти РФ можуть винести на голосування, - Блюменталь

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Трамп допустив "дружнє захоплення" Куби.

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Також читайте: Зеленський обговорив із лідером ОАЕ допомогу в захисті від іранських ударів: Команди працюватимуть над цим

Автор: 

Іран (3474) Куба (112) США (26706) Грем Ліндсі (151)
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Топ коментарі
+21
А чому не рашка наступна?
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03.03.2026 13:40 Відповісти
+13
Навіть по Кіму сцикотно, а ви про ***** кажете.
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03.03.2026 13:52 Відповісти
+11
бо ЯЗ і Трамп вважає Путіна рівним собі а навіть трошки йому заздрить бо той може робити що хоче не думаючи про "холопів"
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03.03.2026 13:41 Відповісти
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А чому не рашка наступна?
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03.03.2026 13:40 Відповісти
бо ЯЗ і Трамп вважає Путіна рівним собі а навіть трошки йому заздрить бо той може робити що хоче не думаючи про "холопів"
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03.03.2026 13:41 Відповісти
"...навіть трошки йому заздрить..."
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03.03.2026 14:08 Відповісти
А кому тоді червоні доріжки американські офіцери стелитимуть?
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03.03.2026 13:41 Відповісти
Тому що яйки не залізні, а від схибленого бункерного діда можна будь-якого безумства очікувати.
І оточення ху#ло має таке саме ***нуте, тому й боязно ситим американським сенаторам.
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03.03.2026 13:47 Відповісти
Навіть по Кіму сцикотно, а ви про ***** кажете.
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03.03.2026 13:52 Відповісти
👍
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03.03.2026 14:09 Відповісти
Вони тільки з "папуасами" мастаки воювать,точно як і кацапія шукає меншого і слабшого 😡
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03.03.2026 14:07 Відповісти
Куба норм вариант, но лучше по Северной Корее. Убрать перископ!
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03.03.2026 13:40 Відповісти
там крыша серьезная...
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03.03.2026 13:41 Відповісти
Після Куби я думаю буде Північна Корея але він я думаю зустрінеться з кимом типо бачите ?! Він мене поважає і ми на рівних і трохи подраконить південну корею типа "бачите у яких я хороших відносинах з ним? Якщо щось мені не подобаюється то зоставлю вас з ним на єдині" якось так
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03.03.2026 13:45 Відповісти
Це союзна територія Китаю. Не буде.
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03.03.2026 14:21 Відповісти
та ви спочатку в Ірані закінчіть, а то вже почались інформ-пропальпація щодо того, що Трамп війну в Ірані не починав... то всьо папєрєднікі
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03.03.2026 13:44 Відповісти
Так дійсно ж, війну розпочав "дурак Байден"! А якби Трамп був би президентом, то замість війни була б оборудка!
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03.03.2026 14:12 Відповісти
У вас нет ядерного оружия? - Тогда мы идем к вам!
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03.03.2026 13:44 Відповісти
Ядерное оружие есть у стран которые попали под удары Ирана:
США, Израиль, Франция и Англия.
Ядерное оружие есть у России. И что оно ей дает?
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03.03.2026 17:08 Відповісти
Ждём, наконец в белом домике проснулись от переговорного сна и начали создавать условия для переговоров
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03.03.2026 13:44 Відповісти
а можно ми з вами поміняємось - ми Кубу, а ви рф?
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03.03.2026 13:45 Відповісти
Что вам сделала Куба. Не становитесь мерзавцами и убийцами как Грэм и Трамп.
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03.03.2026 14:17 Відповісти
Urs такий же нацист як і кацапи.
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03.03.2026 14:23 Відповісти
ну, давай аргументи у студію.
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03.03.2026 14:25 Відповісти
Ти сам надав аргумент! Твій коментар! Тобі питання задали - що тобі зробила Куба? Чи тобі як і кацапам неважливо кого бомбити, лиш би двіжуха була?
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03.03.2026 14:48 Відповісти
я ж відповів нижче - нічого. Тому і не проти помінятись із США. Шо не ясно?
І де я писав про "бомбити"? Посилання на цей комент, будь ласку, у студію. Ну або припиніть свою істерику.
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03.03.2026 14:54 Відповісти
А що ти мало на увазі, коли пропонувало "ми - Кубу, в ви - РФ"? Любити до нестями? Чого задню включаєш? Що, незручно стало, коли виявили, що ти нацист? Такі нацисти, як ти, перші повинні йти на утилізацію проти кацапських нацистів! Це ви разом з кацапськими нацистами вирішили піпіськами помірятися. Ну так іди і міряйся на полі боя! А не гівно пишеш в коментарях! Чи воно зручніше на теплому дивані сидіти вболівати з одну із сторін?
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03.03.2026 14:58 Відповісти
що я мав на увазі - написав вище. А свої хворі фантазії щодо моїх поглядів залиш при собі.
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03.03.2026 15:03 Відповісти
нічого поганого. Тому і помінявся би.
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03.03.2026 14:23 Відповісти
Мені здається, цей сенатор і Трамп, вважають, що на Кубі досі керує Фідель Кастро...
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03.03.2026 13:46 Відповісти
Аятола мертвіший мертвого - тепер візьмемо Кубу за яблучко - Грем
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03.03.2026 13:52 Відповісти
******** їх після файлів Епштейна *******.
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03.03.2026 13:55 Відповісти
Головне в Ірані не забуксуйте і Бісмарка не забувайте.
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03.03.2026 13:58 Відповісти
У Кубы намного больше доводов стать 51-м штатом по сравнению с Канадой. Да и Рубио будет где на пенсии погубернаторствовать.
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03.03.2026 13:59 Відповісти
Якщо губернаторствувати на Кубі, то треба на додачу ще й на Ямайці та Тортузі. І нехай "вьйоцца повєтру Вєсьолий Роджер"!
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03.03.2026 14:18 Відповісти
ви ще з Іраном не закінчили
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03.03.2026 14:15 Відповісти
вони і не починали
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04.03.2026 03:18 Відповісти
Володимир Путін стає «єдиним безперечним переможцем» нового витка близькосхідного конфлікту, пише Bloomberg.
А Блумберг все знає.
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03.03.2026 14:22 Відповісти
Пересичные благали, мировой жандарм вернись, я все прощу. Вот он, во всей красе. Вставай на колени или умри.
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03.03.2026 14:22 Відповісти
Ну так, після тотального обсеру в Ірані треба хоч якась перемога, бо Трампу кінець
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03.03.2026 14:24 Відповісти
Заберіть у нього ліцензію - цей оракул несправжній.
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03.03.2026 14:27 Відповісти
Що, з Іраном вже закінчили? От Куба - то ваша парафія і ваш рівень. А у Ірані ви отримаєте гарних ********, може десь прояснення станеться.
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03.03.2026 14:29 Відповісти
Идиоты , посмотрите заправки в Европе.
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03.03.2026 14:35 Відповісти
А я думав наступне, це томагавки для України і санкції проти росії.
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03.03.2026 15:07 Відповісти
Ви і Іраном спочатку розберіться, там жопа ще та, на роки хватить
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03.03.2026 15:51 Відповісти
Пан Грем розвоювався! А як же Україна з рашею? Вже забули?
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03.03.2026 16:11 Відповісти
Звучить як погроза😂 А нагадайте, що саме збулося з того, що обіцяв, або передбачав цей старий балабол впродовж останнього року?
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03.03.2026 16:12 Відповісти
 
 