Мерц призвал Трампа усилить давление на Россию для завершения войны: Соглашения по Украине без участия Европы не будет

Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне призвал к усилению давления на Россию для прекращения войны против Украины.

По словам Мерца, Москва сознательно затягивает переговорный процесс и действует вопреки ожиданиям американской стороны. Он подчеркнул, что такая тактика свидетельствует о слабости Кремля, пишет Цензор.НЕТ.

Призыв к усилению санкционного и политического давления

Канцлер подчеркнул, что во время переговоров в Вашингтоне обратился к Дональду Трампу с призывом активизировать влияние на Москву и ее руководство.

"Россия тянет время и, делая это, действует против воли американского президента. Сегодня я призвал к усилению давления на Москву", - заявил Мерц.

По его убеждению, только более жесткие шаги со стороны США могут заставить российское руководство пойти на уступки и приблизить завершение войны.

Необходимость участия Европы в переговорах

Отдельно Мерц подчеркнул важность расширения формата переговоров. Он выступил за привлечение к процессу европейских государств вместе с США, Украиной и Россией.

Канцлер отметил, что без активной роли Европейского Союза и близких партнеров, в частности - Великобритании, достичь устойчивого мирного соглашения будет сложно.

По его словам, консолидированная позиция Запада является ключевым условием для реального прогресса в дипломатических усилиях по завершению войны.

  • Накануне президент Украины Зеленский обсудил с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем ситуацию в Украине и контакты с другими лидерами.

россия (22333) Трамп Дональд (4700) война в Украине (7433) Фридрих Мерц (376)
Топ комментарии
+3
Німецьких спортсменів не буде на параді націй.

+2
Если цены на нефть не упадут плюс потери в оружии, которое теперь не зайдет в Украину, а уйдет на другие войны, то Путину только лучше.
04.03.2026 01:20 Ответить
+2
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если цены на нефть не упадут плюс потери в оружии, которое теперь не зайдет в Украину, а уйдет на другие войны, то Путину только лучше.
04.03.2026 01:20 Ответить
Двое из ларца одинаковы с лица.
Хто ж на нього тиснутиме?
04.03.2026 01:21 Ответить
Відмовити у допомозі з Іраном і тут же попросити допомоги з Росією - це так по-європейські.

Безпорадні слюнтяї... Добре, що хоч грошовиті.
04.03.2026 01:36 Ответить
Германия с Францией и Великобританией как раз таки помогают .Это Испания отказывает сша в использовании своих военных для ударов по Ирану
04.03.2026 02:21 Ответить
Як саме допомагають?
04.03.2026 03:00 Ответить
Базы свои предоставляют,логистику обеспечивают и вроде помогают сбивать оакеты ,летящие на Израиль
04.03.2026 03:11 Ответить
І вірно робить, що відмовляє. Руде чмо корче з себе вершителя долі всього світу, і повинге бути знищене, як аятоли.
04.03.2026 06:41 Ответить
Німецьких спортсменів не буде на параді націй.

Збірна Німеччини приєдналися до бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади-2026 після https://zn.ua/ukr/SPORT/rosijskikh-sportsmeniv-pid-praporom-rf-dopustili-do-paralimpijskikh-ihor-.html рішення допустити російських і білоруських спортсменів до змагань під їхніми національними прапорами.
Який ідиотизм сподіватися що тиском можна з диктатором і терористом домовитися припинити війну. З хаменеї і іншими диктаторами багато надомовлялись? Тільки фізичне знищення Х'уйла, всієї верхівки зможе вирішити цю проблему.
04.03.2026 02:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nCqj3ngvvWU

дуже дуже, як на мене глибокий аналіз війн усіх на сьогодні від Сергія Грабського - воїна СБУ учасника війни в Іраку.
04.03.2026 04:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=02nqauGeVRo

Ігор Айзенберг - Імпульсивне рішення розпочати війну завжди веде до багатьох непердбачуваних наслідків
04.03.2026 04:50 Ответить
 
 