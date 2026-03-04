Мерц призвал Трампа усилить давление на Россию для завершения войны: Соглашения по Украине без участия Европы не будет
Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне призвал к усилению давления на Россию для прекращения войны против Украины.
По словам Мерца, Москва сознательно затягивает переговорный процесс и действует вопреки ожиданиям американской стороны. Он подчеркнул, что такая тактика свидетельствует о слабости Кремля, пишет Цензор.НЕТ.
Призыв к усилению санкционного и политического давления
Канцлер подчеркнул, что во время переговоров в Вашингтоне обратился к Дональду Трампу с призывом активизировать влияние на Москву и ее руководство.
"Россия тянет время и, делая это, действует против воли американского президента. Сегодня я призвал к усилению давления на Москву", - заявил Мерц.
По его убеждению, только более жесткие шаги со стороны США могут заставить российское руководство пойти на уступки и приблизить завершение войны.
Необходимость участия Европы в переговорах
Отдельно Мерц подчеркнул важность расширения формата переговоров. Он выступил за привлечение к процессу европейских государств вместе с США, Украиной и Россией.
Канцлер отметил, что без активной роли Европейского Союза и близких партнеров, в частности - Великобритании, достичь устойчивого мирного соглашения будет сложно.
По его словам, консолидированная позиция Запада является ключевым условием для реального прогресса в дипломатических усилиях по завершению войны.
- Накануне президент Украины Зеленский обсудил с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем ситуацию в Украине и контакты с другими лидерами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хто ж на нього тиснутиме?
Безпорадні слюнтяї... Добре, що хоч грошовиті.
Збірна Німеччини приєдналися до бойкоту церемонії відкриття Паралімпіади-2026 після https://zn.ua/ukr/SPORT/rosijskikh-sportsmeniv-pid-praporom-rf-dopustili-do-paralimpijskikh-ihor-.html рішення допустити російських і білоруських спортсменів до змагань під їхніми національними прапорами.
04 березня, 2026, 01:15
Канцлер Німеччини назвав нинішні американські мита «непропорційним тягарем» та дав зрозуміти, що Європа більше не готова мовчати.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів у вівторок повторні двосторонні https://zn.ua/ukr/WORLD/kantsler-nimechchini-planuje-obhovoriti-iz-trampom-pidvishchennja-mit-.html переговори з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Після зустрічі він заявив, що Євросоюз не прийме торгову угоду зі Сполученими Штатами на умовах, гірших за поточні, повідомляє https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-03/merz-says-eu-won-t-accept-us-trade-deal-on-worse-tariff-terms Bloomberg.
дуже дуже, як на мене глибокий аналіз війн усіх на сьогодні від Сергія Грабського - воїна СБУ учасника війни в Іраку.
Ігор Айзенберг - Імпульсивне рішення розпочати війну завжди веде до багатьох непердбачуваних наслідків