Мерц призвал Трампа усилить давление на Россию для завершения войны: Соглашения по Украине без участия Европы не будет

Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне призвал к усилению давления на Россию для прекращения войны против Украины.

По словам Мерца, Москва сознательно затягивает переговорный процесс и действует вопреки ожиданиям американской стороны. Он подчеркнул, что такая тактика свидетельствует о слабости Кремля, пишет Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Призыв к усилению санкционного и политического давления

Канцлер подчеркнул, что во время переговоров в Вашингтоне обратился к Дональду Трампу с призывом активизировать влияние на Москву и ее руководство.

"Россия тянет время и, делая это, действует против воли американского президента. Сегодня я призвал к усилению давления на Москву", - заявил Мерц.

По его убеждению, только более жесткие шаги со стороны США могут заставить российское руководство пойти на уступки и приблизить завершение войны.

Читайте также: Трамп и Мерц обсудили военную операцию против Ирана

Необходимость участия Европы в переговорах

Отдельно Мерц подчеркнул важность расширения формата переговоров. Он выступил за привлечение к процессу европейских государств вместе с США, Украиной и Россией.

Канцлер отметил, что без активной роли Европейского Союза и близких партнеров, в частности - Великобритании, достичь устойчивого мирного соглашения будет сложно.

По его словам, консолидированная позиция Запада является ключевым условием для реального прогресса в дипломатических усилиях по завершению войны.

Накануне президент Украины Зеленский обсудил с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем ситуацию в Украине и контакты с другими лидерами.

Читайте: США "по-дурацки" бесплатно отдали Украине боеприпасы, которые мог бы купить Ближний Восток, - Трамп