Зеленский и Мерц обсудили потребности Украины в ракетах для ПВО и мирные переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем ситуацию в Украине и контакты с другими лидерами.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

Ракеты для ПВО

Так, Зеленский рассказал о ситуации на фронте и потребностях Украины в ракетах для ПВО.

Он подчеркнул, что Украина располагает информацией от разведки о возможных российских ударах, и именно поэтому сейчас важно сделать максимум для защиты.

Мирные переговоры

Кроме того, стороны обсудили переговорный трек для достижения мира и как он может двигаться дальше в связи с событиями на Ближнем Востоке.

"Фридрих проинформировал о своем визите в Китай и встречах, которые там состоялись. В руках Китая много инструментов, которые могут существенно повлиять на Россию и ее желание закончить войну. Также мы синхронизировались перед встречей господина канцлера с президентом Трампом в Вашингтоне. Я благодарен Фридриху, его команде и Германии за постоянную поддержку в защите жизней", - добавил Зеленский.

