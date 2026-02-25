В Пекине состоялись переговоры Мерца с Си: Берлин ожидает влияния КНР на Москву
Во время визита в Пекин канцлер Германии Фридрих Мерц призвал лидера Китая Си Цзиньпина использовать свое влияние на Россию для завершения войны в Украине.
Об этом пишет Associated Press, которое цитирует Цензор.НЕТ.
Берлин ожидает более активной позиции Пекина
После общения с китайским руководством Мерц рассказал журналистам, что прямо попросил Си Цзиньпина повлиять на завершение боевых действий. Западные правительства уже давно разочарованы тем, что Китай не делает достаточно для давления на Россию, сохраняя с ней тесные торговые и дипломатические связи.
"Мы знаем, что сигналы из Пекина в Москве воспринимаются очень серьезно. Это касается как слов, так и действий", - заявил Мерц.
Позиция Китая по войне
В ответ Си отметил, что Китай поддерживает политическое решение российско-украинской войны, но подчеркнул, что должен "учесть законные опасения всех сторон".
По его словам, любое мирное урегулирование должно учитывать "законные опасения всех сторон" и происходить при их равноправном участии.
- Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп намерен посетить Пекин для переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином. Визит запланирован на первую неделю апреля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://streamable.com/dkilh9
Cьогодні "Ройтерс" опублікував плани щодо можливості закупівель Іраном протикорабельних ракет у Китайської Народної Республіки. Але, на жаль, не пішла інформація щодо планів закупівлі Іраном зенітно-ракетних комплексів С-300 російського і радянського виробництва, які є на озброєнні Національно-визвольної армії Китаю. Тридцять вісім дивізіонів - це дуже багато. І якщо ця співпраця буде якраз в моменті передачі Ірану цих ЗРК, я не виключаю, що Іран виступить як країна-транзитер, і зенітно-ракетні комплекси будуть поставлені безпосередньо країні-окупанту для посилення її спроможності прикриття стратегічних об'єктів. Ці плани треба ламати безпосередньо на момент їх можливої реалізації.
Військова машина Росії також сильно залежить від поставок із Китаю - електроніки, обладнання та інших товарів подвійного призначення, які можна використовувати як у цивільних, так і в військових цілях.
Якщо Пекін вирішить, що продовження війни суперечить його інтересам, він зможе серйозно вплинути на рішення Кремля.