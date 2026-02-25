В Пекине состоялись переговоры Мерца с Си: Берлин ожидает влияния КНР на Москву

Во время визита в Пекин канцлер Германии Фридрих Мерц призвал лидера Китая Си Цзиньпина использовать свое влияние на Россию для завершения войны в Украине.

Об этом пишет Associated Press.

Берлин ожидает более активной позиции Пекина

После общения с китайским руководством Мерц рассказал журналистам, что прямо попросил Си Цзиньпина повлиять на завершение боевых действий. Западные правительства уже давно разочарованы тем, что Китай не делает достаточно для давления на Россию, сохраняя с ней тесные торговые и дипломатические связи.

"Мы знаем, что сигналы из Пекина в Москве воспринимаются очень серьезно. Это касается как слов, так и действий", - заявил Мерц.

Позиция Китая по войне

В ответ Си отметил, что Китай поддерживает политическое решение российско-украинской войны, но подчеркнул, что должен "учесть законные опасения всех сторон".

По его словам, любое мирное урегулирование должно учитывать "законные опасения всех сторон" и происходить при их равноправном участии.

