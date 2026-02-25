У Пекіні відбулися переговори Мерца із Сі: Берлін очікує впливу КНР на Москву

Під час візиту до Пекіна канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна використати свій вплив на Росію для завершення війни в Україні.

Про це пише Associated Press, яке цитує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Берлін очікує активнішої позиції Пекіна

Після спілкування із китайським керівництвом Мерц розповів журналістам, що прямо попросив Сі Цзіньпіна вплинути на завершення бойових дій. Західні уряди вже давно розчаровані тим, що Китай не робить достатньо для тиску на Росію, натомість зберігаючи з нею тісні торговельні та дипломатичні зв’язки.

"Ми знаємо, що сигнали з Пекіна в Москві сприймаються дуже серйозно. Це стосується як слів, так і дій", - заявив Мерц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія та Іран змагаються за Китай на нафтовому ринку, ‒ Bloomberg

Позиція Китаю щодо війни

У відповідь Сі зазначив, що Китай підтримує політичне вирішення російсько-української війни, але наголосив, що має "врахувати законні занепокоєння всіх сторін".

За його словами, будь-яке мирне врегулювання має брати до уваги "законні занепокоєння всіх сторін" та відбуватися за їхньої рівноправної участі.

Також читайте: Шансів на швидке закінчення війни в Україні шляхом переговорів мало, - Мерц