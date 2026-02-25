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Новини Тиск на Росію
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У Пекіні відбулися переговори Мерца із Сі: Берлін очікує впливу КНР на Москву

Мерц зустрівся з Сі і поговорили про Україну

Під час візиту до Пекіна канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна використати свій вплив на Росію для завершення війни в Україні.

Про це пише Associated Press, яке цитує Цензор.НЕТ.

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Берлін очікує активнішої позиції Пекіна

Після спілкування із китайським керівництвом Мерц розповів журналістам, що прямо попросив Сі Цзіньпіна вплинути на завершення бойових дій. Західні уряди вже давно розчаровані тим, що Китай не робить достатньо для тиску на Росію, натомість зберігаючи з нею тісні торговельні та дипломатичні зв’язки.

"Ми знаємо, що сигнали з Пекіна в Москві сприймаються дуже серйозно. Це стосується як слів, так і дій", - заявив Мерц.

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Позиція Китаю щодо війни

У відповідь Сі зазначив, що Китай підтримує політичне вирішення російсько-української війни, але наголосив, що має "врахувати законні занепокоєння всіх сторін".

За його словами, будь-яке мирне врегулювання має брати до уваги "законні занепокоєння всіх сторін" та відбуватися за їхньої рівноправної участі.

Також читайте: Шансів на швидке закінчення війни в Україні шляхом переговорів мало, - Мерц

  • Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп має намір відвідати Пекін для переговорів із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Візит заплановано на перший тиждень квітня.

Автор: 

Німеччина (8059) Китай (5270) Сі Цзіньпін (432) війна в Україні (8451) Мерц Фрідріх (445)
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китай може продати рф 38 дивізіонів С-300 через іран - Дмитро Снєгірьов

https://streamable.com/dkilh9

Cьогодні "Ройтерс" опублікував плани щодо можливості закупівель Іраном протикорабельних ракет у Китайської Народної Республіки. Але, на жаль, не пішла інформація щодо планів закупівлі Іраном зенітно-ракетних комплексів С-300 російського і радянського виробництва, які є на озброєнні Національно-визвольної армії Китаю. Тридцять вісім дивізіонів - це дуже багато. І якщо ця співпраця буде якраз в моменті передачі Ірану цих ЗРК, я не виключаю, що Іран виступить як країна-транзитер, і зенітно-ракетні комплекси будуть поставлені безпосередньо країні-окупанту для посилення її спроможності прикриття стратегічних об'єктів. Ці плани треба ламати безпосередньо на момент їх можливої реалізації.
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25.02.2026 22:04 Відповісти
китайози нічим не допоможуть якщо не будуть мати з цього зиск... чи шкоду від того що допомагають, але тут палиця о двох кінцях...як з рашистськими енергоресурсами...
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25.02.2026 22:34 Відповісти
Раніше, коли Сі попередив Москву про неприпустимість загроз застосування ядерної зброї, Кремль швидко відреагував.

Військова машина Росії також сильно залежить від поставок із Китаю - електроніки, обладнання та інших товарів подвійного призначення, які можна використовувати як у цивільних, так і в військових цілях.

Якщо Пекін вирішить, що продовження війни суперечить його інтересам, він зможе серйозно вплинути на рішення Кремля.
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25.02.2026 22:52 Відповісти
Та віддайте вже Китаю ту москву!
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25.02.2026 23:16 Відповісти
 
 