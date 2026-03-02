Зеленський і Мерц обговорили потреби України в ракетах для ППО та мирні перемовини

Президент України Володимир Зеленський обговорив із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом ситуацію в Україні та контакти з іншими лідерами.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Ракети до ППО

Так, Зеленський розповів про ситуацію на фронті та потреби України в ракетах для ППО.

Він наголосив, що Україна має інформацію від розвідки про можливі російські удари, і саме тому зараз важливо зробити максимум для захисту.

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Мирні перемовини

Крім того, сторони обговорили переговорний трек для досягнення миру та як він може рухатися далі у зв’язку з подіями на Близькому Сході.

"Фрідріх поінформував про свій візит до Китаю та зустрічі, які там відбулися. У руках Китаю багато інструментів, які можуть суттєво вплинути на Росію та її бажання закінчувати війну. Також ми синхронізувалися перед зустріччю пана канцлера з Президентом Трампом у Вашингтоні. Я вдячний Фрідріху, його команді та Німеччині за постійну підтримку в захисті життів", - додав Зеленський.

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