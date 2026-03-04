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Новини Відео
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Місцеві жителі оприлюднили кадри ракетної атаки на Тегеран. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри, на яких зафіксовано ракетну атаку на Тегеран.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео видно вибухи від ракет, палаючі будинки та густий дим, що здіймається над міськими будівлями.

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Кадри зафільмували місцеві жителі під час атаки на місто. 

Також повідомлялося

Менш ніж за тиждень буде встановлено повний контроль над повітряним простором Ірану.

Про це заявив під час брифінгу міністр війни США Піт Гегсет.

"Починаючи з учорашнього вечора, і за кілька днів - менш ніж за тиждень - дві найпотужніші авіації світу встановлять повний контроль над іранським небом, беззаперечний контроль у повітряному просторі", - сказав міністр.

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Іран (3478) ракети (4446) атака (1624) Тегеран (31)
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Топ коментарі
+49
Чекаємо на таке відео з центру Маскви
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04.03.2026 17:26 Відповісти
+33
файно, одне погано: не москва...
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04.03.2026 17:28 Відповісти
+31
...це вам за шахеди...
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04.03.2026 17:29 Відповісти
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Чекаємо на таке відео з центру Маскви
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04.03.2026 17:26 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!! І чим швидше !!!!!!!!!!!!!
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04.03.2026 17:39 Відповісти
"Гра в одні ворота"...
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04.03.2026 17:27 Відповісти
файно, одне погано: не москва...
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04.03.2026 17:28 Відповісти
Кацапи краще б бомбили,оператора вже небуло б 🤔
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04.03.2026 19:28 Відповісти
...це вам за шахеди...
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04.03.2026 17:29 Відповісти
Иран продал России ракет на почти $3 млрд, общая сумма контрактов превысила $4 млрд - Bloomberg
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04.03.2026 18:16 Відповісти
Так їм!
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04.03.2026 20:01 Відповісти
Ізраїль продав технології кацапам ще до 2014 року.
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04.03.2026 20:31 Відповісти
Ланцет теж?
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05.03.2026 11:12 Відповісти
Ланцет до Ізраїля яким боком?
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05.03.2026 18:35 Відповісти
Я понял охеренный план США.
1. Скинуть кучу бомб
2. ?
3. Иран сдается.

Я писал такое касательно Украины у нас на цензоре, напишу по Ирану. Бомбы нихера не меняют. Это как укусы комаров для современного государства.
И вместо того чтобы сдаться Иран сошел с ума и начал стрелять по Заливу и через пару недель половина мира будет злая как черти, когда у них закончится нефть.
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04.03.2026 17:31 Відповісти
Араби завжди прогинаються перед силою, таких боягузів пошукати. Не бачу ніякої різниці між ними і персами.
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04.03.2026 17:39 Відповісти
Я мало чего знаю про современный Иран, но шииты очень стремные ребята. Всегда были. Они не просто так не были поглощены суннитами за тысячу лет.
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04.03.2026 17:42 Відповісти
Собственно крах суннизма начался буквально с того что иранцы выучили ислам и начали в нем доминировать. Конечно это было 1300 лет назад, но просто забавный факт.
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04.03.2026 17:43 Відповісти
Який крах сунізму. Постійні приниження від білих людей все більше змушують їх звертатися до радикального Iсламу. Сунізм тільки починає розквітати.
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04.03.2026 17:52 Відповісти
Ислам раскололся очень быстро. И был поглощен в гражданских войнах. У них даже халифа уже давно нет - чего хотел ИГИЛ.
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04.03.2026 17:53 Відповісти
Персы не арабы и сильны раз полмира в свое время сумели завоевать и свою,отличную от основной версию ислама сохранить сквозь века не дав уничтожить .А также создать свое яо ,находясь под санкциями.Не стоит их недооценивать ведь диктаторские режимы сильны в войне
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04.03.2026 17:55 Відповісти
Бачив на цьому сайті як іранці святкували бомбардування своєї країни. Таких феєричних виродків немає ніде в світі.
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04.03.2026 18:00 Відповісти
Здається, ти плутаєш країну і дупу аятоли Хаменеї.
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04.03.2026 18:14 Відповісти
Та де ж анало-говнетный кацапский С-400?
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04.03.2026 18:46 Відповісти
"Персы не арабы и сильны раз полмира в свое время сумели завоевать"

ну, проводить исторические параллели несколько глупо. так можно утверждать, что греки намного круче иранцев поскольку македонский им нехило навалял. а монголы какие крутые, тоже земель в свое время натяпали. 80 лет назад маленькая япония оккупировала китай, сейчас сможет? всему свое время
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04.03.2026 18:57 Відповісти
То есть, по этой логике Украина "сошла с ума и начала стрелять в ответ..." ?
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04.03.2026 18:11 Відповісти
У Украины нет возможности парализовать половину мировой экономики.
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04.03.2026 18:13 Відповісти
Самое смешное когда люди там говорят - что это ударит по Азии, а не по США. На нашем шарике все связаны. Это даже если убрать в сторону рост цен на нефть для всех.
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04.03.2026 18:14 Відповісти
Ти мотиватором депресії працюєш?
Або персональним тренером зі скиглення?
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04.03.2026 18:19 Відповісти
От моих сообщений на цензоре ничего не изменится. Залив или откроют снова для торговли в ближайшие недели или нет.
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04.03.2026 18:25 Відповісти
только наземная операция, но рыжий боится обосраться....
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04.03.2026 20:46 Відповісти
Трамп хоче революцію гамбургерів або замочити всіх іранських сук до останнього?
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04.03.2026 17:34 Відповісти
Удари виключно по центрах прийняття рішень терористичного тегеранського режиму. Військові Ірану, беріть владу в свої руки й домовляйтеся з американцями, які бажають Ірану лише добра!
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04.03.2026 17:36 Відповісти
Чому обов'язково з американцями...може там є проєврейські партії...
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04.03.2026 17:39 Відповісти
Та то вже занадто)
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04.03.2026 17:40 Відповісти
Стати манкуртом і цілувати ноги агресору або здохнути. Вибір очевидний. Життя важливіше.
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04.03.2026 17:42 Відповісти
И все равно без boots on the grounds этот режим религиозных фанатиков не сковырнуть увы.А пиндосы вряд ли на такое решатся учитывая поддержку обществом внутри самых сша даже этих бомбардировок
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04.03.2026 17:51 Відповісти
Каддафі і Асада поковирялі без миття сапог в їхніх водах.
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04.03.2026 18:21 Відповісти
Володимир Краснобокий Вовчик не ссы в компот , всковырнем У нас много креативных идей
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04.03.2026 17:59 Відповісти
А хтось пам'ятає, з чого все почалось?
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04.03.2026 17:59 Відповісти
Ні з чого, просто черговий цикл. Підростають нові країни, їм хочеться нагору, а ті хто вже нагорі, пускати їх не хочуть. От тепер знову понапиваються крові, світ поділять і до наступного разу буде спокій. А все інше - то обгортка, аби охочіше вмирали.
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04.03.2026 19:45 Відповісти
з евреїв
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05.03.2026 01:41 Відповісти
Кацапське ППО у всій красі.
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04.03.2026 18:04 Відповісти
І китайське.Там були нові китайські комплекси.Жодного літака не збили.
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04.03.2026 18:23 Відповісти
Гарно але мало.
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04.03.2026 18:09 Відповісти
Гойда, суки
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04.03.2026 18:22 Відповісти
Коли буде на мацкві алінджьобіаалінджьоб (хахли ****** в рот....а вах!!!)
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04.03.2026 18:43 Відповісти
 
 