Місцеві жителі оприлюднили кадри ракетної атаки на Тегеран. ВIДЕО
У мережі оприлюднили кадри, на яких зафіксовано ракетну атаку на Тегеран.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео видно вибухи від ракет, палаючі будинки та густий дим, що здіймається над міськими будівлями.
Кадри зафільмували місцеві жителі під час атаки на місто.
Також повідомлялося
Менш ніж за тиждень буде встановлено повний контроль над повітряним простором Ірану.
Про це заявив під час брифінгу міністр війни США Піт Гегсет.
"Починаючи з учорашнього вечора, і за кілька днів - менш ніж за тиждень - дві найпотужніші авіації світу встановлять повний контроль над іранським небом, беззаперечний контроль у повітряному просторі", - сказав міністр.
Топ коментарі
+49 Вячеслав Клименко #567231
показати весь коментар04.03.2026 17:26 Відповісти Посилання
+33 MrStepanovM
показати весь коментар04.03.2026 17:28 Відповісти Посилання
+31 Олександр Петров #550901
показати весь коментар04.03.2026 17:29 Відповісти Посилання
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1. Скинуть кучу бомб
2. ?
3. Иран сдается.
Я писал такое касательно Украины у нас на цензоре, напишу по Ирану. Бомбы нихера не меняют. Это как укусы комаров для современного государства.
И вместо того чтобы сдаться Иран сошел с ума и начал стрелять по Заливу и через пару недель половина мира будет злая как черти, когда у них закончится нефть.
ну, проводить исторические параллели несколько глупо. так можно утверждать, что греки намного круче иранцев поскольку македонский им нехило навалял. а монголы какие крутые, тоже земель в свое время натяпали. 80 лет назад маленькая япония оккупировала китай, сейчас сможет? всему свое время
Або персональним тренером зі скиглення?