Місцеві жителі оприлюднили кадри ракетної атаки на Тегеран. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри, на яких зафіксовано ракетну атаку на Тегеран.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео видно вибухи від ракет, палаючі будинки та густий дим, що здіймається над міськими будівлями.

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Кадри зафільмували місцеві жителі під час атаки на місто.

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Менш ніж за тиждень буде встановлено повний контроль над повітряним простором Ірану.

Про це заявив під час брифінгу міністр війни США Піт Гегсет.

"Починаючи з учорашнього вечора, і за кілька днів - менш ніж за тиждень - дві найпотужніші авіації світу встановлять повний контроль над іранським небом, беззаперечний контроль у повітряному просторі", - сказав міністр.

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