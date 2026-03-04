США ліквідували лідера іранського підрозділу, який намагався вбити Трампа, - Гегсет

Американські військові ліквідували ватажка іранського підрозділу, який намагався вбити президента США Дональда Трампа.

Про це заявив очільник Пентагону Піт Гегсет під час пресконференції, цитує Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ліквідовано лідера іранського підрозділу

"Лідер підрозділу, який намагався вбити президента Трампа, був вистежений і вбитий. Іран намагався вбити президента Трампа, але останнє слово залишилося за президентом Трампом",- заявив Гегсет.

Водночас він зауважив, що це не було основною метою операції проти Ірану.

"Хоча це аж ніяк не було основною метою операції - насправді, про це ніколи не згадував ані президент, ані хтось інший — я та інші переконалися, що ті, хто був відповідальний за це, зрештою потрапили до списку цілей (США, - ред.)",- сказав шеф Пентагону.

Гегсет не став розкривати ім'я ліквідованого ватажка іранського підрозділу, однак сказав, що операція відбулася у вівторок.

Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Іран нібито двічі намагався здійснити замах на його життя, але ці спроби були невдалими.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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