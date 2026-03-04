УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Зміна режиму в Ірані Замах на Трампа
3 430 21

США ліквідували лідера іранського підрозділу, який намагався вбити Трампа, - Гегсет

США ліквідували іранського ватажка, який готував замах на Трампа

Американські військові ліквідували ватажка іранського підрозділу, який намагався вбити президента США Дональда Трампа.

Про це заявив очільник Пентагону Піт Гегсет під час пресконференції, цитує Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ліквідовано лідера іранського підрозділу 

"Лідер підрозділу, який намагався вбити президента Трампа, був вистежений і вбитий. Іран намагався вбити президента Трампа, але останнє слово залишилося за президентом Трампом",- заявив Гегсет.

Водночас він зауважив, що це не було основною метою операції проти Ірану.

"Хоча це аж ніяк не було основною метою операції - насправді, про це ніколи не згадував ані президент, ані хтось інший — я та інші переконалися, що ті, хто був відповідальний за це, зрештою потрапили до списку цілей (США, - ред.)",- сказав шеф Пентагону.

Гегсет не став розкривати ім'я ліквідованого ватажка іранського підрозділу, однак сказав, що операція відбулася у вівторок.

  • Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Іран нібито двічі намагався здійснити замах на його життя, але ці спроби були невдалими. 

Читайте також: Іран двічі намагався вбити мене, але я вбив Хаменеї першим, - Трамп

Удари по Ірану 

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте також: Заворушення в Ірані зараз не такі сильні, щоб це призвело до зміни режиму, - МЗС Туреччини

Автор: 

Іран (3478) ліквідація (4784) Трамп Дональд (8918) Гегсет Піт (148)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Помстились за вухо
показати весь коментар
04.03.2026 17:03 Відповісти
+9
ліквідували на виїзді з тегерану?
чи, ліквідували в кущах мар а лаго?
показати весь коментар
04.03.2026 17:05 Відповісти
+5
Щось відчувається такий вайб, у стилі бойових комарів, щось невловимо знайоме.
показати весь коментар
04.03.2026 17:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Помстились за вухо
показати весь коментар
04.03.2026 17:03 Відповісти
ліквідували на виїзді з тегерану?
чи, ліквідували в кущах мар а лаго?
показати весь коментар
04.03.2026 17:05 Відповісти
Невже Татарова? )
показати весь коментар
04.03.2026 18:40 Відповісти
майже рік Трамп намагався із себе робити голубя миру, навіть премію вимагав для себе .....

але не втримався і почав бомбити, бо ще коли випаде такий шанс показати наскількі могутні США
показати весь коментар
04.03.2026 17:05 Відповісти
так нехер было премию мира не давать!
показати весь коментар
04.03.2026 17:07 Відповісти
Так він же ж відібрав медальку у Марії як її там...
показати весь коментар
04.03.2026 17:48 Відповісти
Щось відчувається такий вайб, у стилі бойових комарів, щось невловимо знайоме.
показати весь коментар
04.03.2026 17:07 Відповісти
Мівіну Дональду Фредовичу!
показати весь коментар
04.03.2026 17:07 Відповісти
Я трішки заплуталася - в США є міністерство війни, а міністр в ньому міністр миру - чи навпаки ... Бо щось прийняв змінити недокороль , а щось - відмовляється з мінити парламент ... Тому оцей міністр пияка й шоумен з мізками та фахом надзіратєля в гуантанамо розкаже ще й про амеріканскоподданих мальчікав в трусіках прив"язаних до тамагавків, збиваючих ракети...
Наше навіть ЗЕ йому не конкурент - а в нро цілий презик!!!
показати весь коментар
04.03.2026 17:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=02nqauGeVRo&t=1361s

Професор з України Ігор Айенберг розтлумаче краще - він зараз працює в США
показати весь коментар
04.03.2026 17:11 Відповісти
Ттреба ж таку дурню молоти.
Скоро будуть розповідати про венса який ножем вбивав чеченців на галявині Білого Дому.
показати весь коментар
04.03.2026 17:09 Відповісти
так доня незабаром й зєлічку дожене, по кількості замахів на його життя ))
показати весь коментар
04.03.2026 17:09 Відповісти
Это была персиянка Хилтон.
показати весь коментар
04.03.2026 17:13 Відповісти
В Мар-а-лагу хотів влаштуватись 🤔
показати весь коментар
04.03.2026 17:15 Відповісти
І так буде з кожним - хто буде на мене батон крошити - Трамп
показати весь коментар
04.03.2026 17:35 Відповісти
Аятола Хаменеї його звати. Але замість старого з'явився його син.
показати весь коментар
04.03.2026 17:41 Відповісти
Оттут я хз за кого уболівать...
показати весь коментар
04.03.2026 17:54 Відповісти
- Це який з них намагався вбити Трампа?
- Ну, ось цей хай буде. Підійде?
показати весь коментар
04.03.2026 18:06 Відповісти
На мінареті в Тегерані сидів і в опичний приціл видивлявся Трампа. Клоун. Не снайпер, Гегсет. Хто ж потішить ідіота, як не блазень.
показати весь коментар
04.03.2026 22:07 Відповісти
це не того, що вже з десяток разів робив замах на жабеняту
показати весь коментар
05.03.2026 08:18 Відповісти
 
 