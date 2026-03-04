США ліквідували лідера іранського підрозділу, який намагався вбити Трампа, - Гегсет
Американські військові ліквідували ватажка іранського підрозділу, який намагався вбити президента США Дональда Трампа.
Про це заявив очільник Пентагону Піт Гегсет під час пресконференції, цитує Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ліквідовано лідера іранського підрозділу
"Лідер підрозділу, який намагався вбити президента Трампа, був вистежений і вбитий. Іран намагався вбити президента Трампа, але останнє слово залишилося за президентом Трампом",- заявив Гегсет.
Водночас він зауважив, що це не було основною метою операції проти Ірану.
"Хоча це аж ніяк не було основною метою операції - насправді, про це ніколи не згадував ані президент, ані хтось інший — я та інші переконалися, що ті, хто був відповідальний за це, зрештою потрапили до списку цілей (США, - ред.)",- сказав шеф Пентагону.
Гегсет не став розкривати ім'я ліквідованого ватажка іранського підрозділу, однак сказав, що операція відбулася у вівторок.
- Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Іран нібито двічі намагався здійснити замах на його життя, але ці спроби були невдалими.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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чи, ліквідували в кущах мар а лаго?
але не втримався і почав бомбити, бо ще коли випаде такий шанс показати наскількі могутні США
Наше навіть ЗЕ йому не конкурент - а в нро цілий презик!!!
Професор з України Ігор Айенберг розтлумаче краще - він зараз працює в США
Скоро будуть розповідати про венса який ножем вбивав чеченців на галявині Білого Дому.
- Ну, ось цей хай буде. Підійде?