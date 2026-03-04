Местные жители обнародовали кадры ракетной атаки на Тегеран. ВИДЕО
В сети обнародовали кадры, на которых зафиксирована ракетная атака на Тегеран.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео видны взрывы от ракет, горящие дома и густой дым, поднимающийся над городскими зданиями.
Кадры сняли местные жители во время атаки на город.
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Менее чем за неделю будет установлен полный контроль над воздушным пространством Ирана.
Об этом заявил во время брифинга министр войны США Пит Хэгсет.
"Начиная со вчерашнего вечера, и за несколько дней - менее чем за неделю - две самые мощные авиации мира установят полный контроль над иранским небом, бесспорный контроль в воздушном пространстве", - сказал министр.
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+49 Вячеслав Клименко #567231
показать весь комментарий04.03.2026 17:26 Ответить Ссылка
+33 MrStepanovM
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+31 Олександр Петров #550901
показать весь комментарий04.03.2026 17:29 Ответить Ссылка
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1. Скинуть кучу бомб
2. ?
3. Иран сдается.
Я писал такое касательно Украины у нас на цензоре, напишу по Ирану. Бомбы нихера не меняют. Это как укусы комаров для современного государства.
И вместо того чтобы сдаться Иран сошел с ума и начал стрелять по Заливу и через пару недель половина мира будет злая как черти, когда у них закончится нефть.
ну, проводить исторические параллели несколько глупо. так можно утверждать, что греки намного круче иранцев поскольку македонский им нехило навалял. а монголы какие крутые, тоже земель в свое время натяпали. 80 лет назад маленькая япония оккупировала китай, сейчас сможет? всему свое время
Або персональним тренером зі скиглення?