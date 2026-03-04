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Местные жители обнародовали кадры ракетной атаки на Тегеран. ВИДЕО

В сети обнародовали кадры, на которых зафиксирована ракетная атака на Тегеран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео видны взрывы от ракет, горящие дома и густой дым, поднимающийся над городскими зданиями.

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Кадры сняли местные жители во время атаки на город. 

Также сообщалось

Менее чем за неделю будет установлен полный контроль над воздушным пространством Ирана.

Об этом заявил во время брифинга министр войны США Пит Хэгсет.

"Начиная со вчерашнего вечера, и за несколько дней - менее чем за неделю - две самые мощные авиации мира установят полный контроль над иранским небом, бесспорный контроль в воздушном пространстве", - сказал министр.

Читайте также: МАГАТЭ не фиксирует новых повреждений на ядерных объектах Ирана

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США ликвидировали лидера иранского подразделения, который пытался убить Трампа, - Хегсет

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Иран (2969) ракеты (3988) атака (1560) Тегеран (19)
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Топ комментарии
+49
Чекаємо на таке відео з центру Маскви
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04.03.2026 17:26 Ответить
+33
файно, одне погано: не москва...
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04.03.2026 17:28 Ответить
+31
...це вам за шахеди...
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04.03.2026 17:29 Ответить
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Чекаємо на таке відео з центру Маскви
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04.03.2026 17:26 Ответить
!!!!!!!!!!!!!! І чим швидше !!!!!!!!!!!!!
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04.03.2026 17:39 Ответить
"Гра в одні ворота"...
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04.03.2026 17:27 Ответить
файно, одне погано: не москва...
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04.03.2026 17:28 Ответить
Кацапи краще б бомбили,оператора вже небуло б 🤔
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04.03.2026 19:28 Ответить
...це вам за шахеди...
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04.03.2026 17:29 Ответить
Иран продал России ракет на почти $3 млрд, общая сумма контрактов превысила $4 млрд - Bloomberg
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04.03.2026 18:16 Ответить
Так їм!
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04.03.2026 20:01 Ответить
Ізраїль продав технології кацапам ще до 2014 року.
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04.03.2026 20:31 Ответить
Ланцет теж?
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05.03.2026 11:12 Ответить
Ланцет до Ізраїля яким боком?
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05.03.2026 18:35 Ответить
Я понял охеренный план США.
1. Скинуть кучу бомб
2. ?
3. Иран сдается.

Я писал такое касательно Украины у нас на цензоре, напишу по Ирану. Бомбы нихера не меняют. Это как укусы комаров для современного государства.
И вместо того чтобы сдаться Иран сошел с ума и начал стрелять по Заливу и через пару недель половина мира будет злая как черти, когда у них закончится нефть.
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04.03.2026 17:31 Ответить
Араби завжди прогинаються перед силою, таких боягузів пошукати. Не бачу ніякої різниці між ними і персами.
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04.03.2026 17:39 Ответить
Я мало чего знаю про современный Иран, но шииты очень стремные ребята. Всегда были. Они не просто так не были поглощены суннитами за тысячу лет.
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04.03.2026 17:42 Ответить
Собственно крах суннизма начался буквально с того что иранцы выучили ислам и начали в нем доминировать. Конечно это было 1300 лет назад, но просто забавный факт.
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04.03.2026 17:43 Ответить
Який крах сунізму. Постійні приниження від білих людей все більше змушують їх звертатися до радикального Iсламу. Сунізм тільки починає розквітати.
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04.03.2026 17:52 Ответить
Ислам раскололся очень быстро. И был поглощен в гражданских войнах. У них даже халифа уже давно нет - чего хотел ИГИЛ.
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04.03.2026 17:53 Ответить
Персы не арабы и сильны раз полмира в свое время сумели завоевать и свою,отличную от основной версию ислама сохранить сквозь века не дав уничтожить .А также создать свое яо ,находясь под санкциями.Не стоит их недооценивать ведь диктаторские режимы сильны в войне
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04.03.2026 17:55 Ответить
Бачив на цьому сайті як іранці святкували бомбардування своєї країни. Таких феєричних виродків немає ніде в світі.
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04.03.2026 18:00 Ответить
Здається, ти плутаєш країну і дупу аятоли Хаменеї.
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04.03.2026 18:14 Ответить
Та де ж анало-говнетный кацапский С-400?
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04.03.2026 18:46 Ответить
"Персы не арабы и сильны раз полмира в свое время сумели завоевать"

ну, проводить исторические параллели несколько глупо. так можно утверждать, что греки намного круче иранцев поскольку македонский им нехило навалял. а монголы какие крутые, тоже земель в свое время натяпали. 80 лет назад маленькая япония оккупировала китай, сейчас сможет? всему свое время
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04.03.2026 18:57 Ответить
То есть, по этой логике Украина "сошла с ума и начала стрелять в ответ..." ?
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04.03.2026 18:11 Ответить
У Украины нет возможности парализовать половину мировой экономики.
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04.03.2026 18:13 Ответить
Самое смешное когда люди там говорят - что это ударит по Азии, а не по США. На нашем шарике все связаны. Это даже если убрать в сторону рост цен на нефть для всех.
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04.03.2026 18:14 Ответить
Ти мотиватором депресії працюєш?
Або персональним тренером зі скиглення?
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04.03.2026 18:19 Ответить
От моих сообщений на цензоре ничего не изменится. Залив или откроют снова для торговли в ближайшие недели или нет.
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04.03.2026 18:25 Ответить
только наземная операция, но рыжий боится обосраться....
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04.03.2026 20:46 Ответить
Трамп хоче революцію гамбургерів або замочити всіх іранських сук до останнього?
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04.03.2026 17:34 Ответить
Удари виключно по центрах прийняття рішень терористичного тегеранського режиму. Військові Ірану, беріть владу в свої руки й домовляйтеся з американцями, які бажають Ірану лише добра!
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04.03.2026 17:36 Ответить
Чому обов'язково з американцями...може там є проєврейські партії...
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04.03.2026 17:39 Ответить
Та то вже занадто)
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04.03.2026 17:40 Ответить
Стати манкуртом і цілувати ноги агресору або здохнути. Вибір очевидний. Життя важливіше.
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04.03.2026 17:42 Ответить
И все равно без boots on the grounds этот режим религиозных фанатиков не сковырнуть увы.А пиндосы вряд ли на такое решатся учитывая поддержку обществом внутри самых сша даже этих бомбардировок
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04.03.2026 17:51 Ответить
Каддафі і Асада поковирялі без миття сапог в їхніх водах.
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04.03.2026 18:21 Ответить
Володимир Краснобокий Вовчик не ссы в компот , всковырнем У нас много креативных идей
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04.03.2026 17:59 Ответить
А хтось пам'ятає, з чого все почалось?
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04.03.2026 17:59 Ответить
Ні з чого, просто черговий цикл. Підростають нові країни, їм хочеться нагору, а ті хто вже нагорі, пускати їх не хочуть. От тепер знову понапиваються крові, світ поділять і до наступного разу буде спокій. А все інше - то обгортка, аби охочіше вмирали.
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04.03.2026 19:45 Ответить
з евреїв
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05.03.2026 01:41 Ответить
Кацапське ППО у всій красі.
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04.03.2026 18:04 Ответить
І китайське.Там були нові китайські комплекси.Жодного літака не збили.
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04.03.2026 18:23 Ответить
Гарно але мало.
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04.03.2026 18:09 Ответить
Гойда, суки
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04.03.2026 18:22 Ответить
Коли буде на мацкві алінджьобіаалінджьоб (хахли ****** в рот....а вах!!!)
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04.03.2026 18:43 Ответить
 
 