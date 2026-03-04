Местные жители обнародовали кадры ракетной атаки на Тегеран. ВИДЕО

В сети обнародовали кадры, на которых зафиксирована ракетная атака на Тегеран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео видны взрывы от ракет, горящие дома и густой дым, поднимающийся над городскими зданиями.

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Кадры сняли местные жители во время атаки на город.

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Менее чем за неделю будет установлен полный контроль над воздушным пространством Ирана.

Об этом заявил во время брифинга министр войны США Пит Хэгсет.

"Начиная со вчерашнего вечера, и за несколько дней - менее чем за неделю - две самые мощные авиации мира установят полный контроль над иранским небом, бесспорный контроль в воздушном пространстве", - сказал министр.

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