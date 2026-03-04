Підводний човен США потопив військовий корабель Ірану. Вперше з часів Другої світової, - Гегсет. ВIДЕО

Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що американський підводний човен потопив іранський військовий корабель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Пентагон оприлюднив кадри торпедної атаки.

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Подробиці

За його словами, судно "вважало, що перебуває у безпеці в міжнародних водах".

Гегсет зазначив, що військовий корабель "був потоплений торпедою".

"Перше потоплення ворожого корабля торпедою з часів Другої світової війни. Як і в тій війні... ми боремося, щоб перемогти", - додав міністр війни.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомляли, що біля берегів Шрі-Ланки в районі міста Галле проводили рятувальну операцію після отримання сигналу лиха з іранського військового фрегата IRIS Dena.

Видання Reuters із посиланням на джерела писало, що внаслідок атаки 101 особа зникла безвісти, а 78 дістали поранення.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

За даними ЗМІ, Іран обрав нового верховного лідера: ним став син вбитого Алі Хаменеї.

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