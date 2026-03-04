Підводний човен США потопив військовий корабель Ірану. Вперше з часів Другої світової, - Гегсет. ВIДЕО
Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що американський підводний човен потопив іранський військовий корабель.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Пентагон оприлюднив кадри торпедної атаки.
Подробиці
За його словами, судно "вважало, що перебуває у безпеці в міжнародних водах".
Гегсет зазначив, що військовий корабель "був потоплений торпедою".
"Перше потоплення ворожого корабля торпедою з часів Другої світової війни. Як і в тій війні... ми боремося, щоб перемогти", - додав міністр війни.
Що передувало?
Раніше ЗМІ повідомляли, що біля берегів Шрі-Ланки в районі міста Галле проводили рятувальну операцію після отримання сигналу лиха з іранського військового фрегата IRIS Dena.
Видання Reuters із посиланням на джерела писало, що внаслідок атаки 101 особа зникла безвісти, а 78 дістали поранення.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- За даними ЗМІ, Іран обрав нового верховного лідера: ним став син вбитого Алі Хаменеї.
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Весь год не пей, а после
банипоражения кацапскогоиранского корабля займи и выпей
то най хлопці не розслабляються та готують наступні торпеди
У РФ ЧМФ більше нема. Є всі шанси, що не стане і Тихоокеанського (чи який там вони вирішили під роздачу поставити). 😁
А цю умову США та Ізраїль вже виконали у перший же день.
Гегсет на історії 20 сторічча явно бухав.
У Аргентини було багато новішого і кращого?
На момент атаки він був ядром окремої оперативної групи (Task Group 79.3).
А до цього взагалі був флагманом аргентинського флоту.
Якщо потопили якусь срану переобладнану баржу, то це розвага для багатих.
Типу як Кувейт шахеди петріотами лупашить.
но логика хромает:
Тогда, почему же клоун не передает томагавки (тоже старое гавно)?
Якийсь іранський військовий корабель потопив мирну торпеду
Американські війська потопили вже понад 20 кораблів Ірану, - Центральне командування ЗС США
Хоча Міністерство війни США заявляє, що це перше потоплення корабля торпедою з часів Другої світової війни - це не так.
Після Другої світової вже були приклади успішних торпедних атак підводних човнів
▪️ INS Khukri (Індія) - 9 грудня 1971 року
Це було перше бойове затоплення корабля підводним човном з часів Другої світової. Коли в ході Третьої індо-пакистанської війни пакистанська субмарина Hangor випустив самонавідну торпеду, яка влучила прямо в погреби з ************ індійського фрегата INS Khukri. Фрегат затонув за лічені хвилини. Загинуло 194 моряки. Командир корабля, капітан Махендра Натх Мулла, відмовився покинути корабель і пішов на дно разом із ним
▪️ ARA General Belgrano (Аргентина) - 2 травня 1982 року
Фолклендська війна. Британський атомний підводний човен HMS Conqueror (клас Churchill) двома торпедами Mark 8 потопив аргентинський крейсер ARA General Belgrano. Загинуло 323 аргентинські моряки.
▪️ ROKS Cheonan (Південна Корея) - 26 березня 2010 року
Південнокорейський корвет Cheonan раптово розламався навпіл після потужного вибуху під кілем у Жовтому морі. Корабель затонув за лічені хвилини. Міжнародна комісія знайшла на дні залишки торпеди CHT-02D з маркуванням, характерним для Північної Кореї. Вибух був неконтактним (торпеда вибухнула під кораблем), що створило ефект "газового міхура", який переламав хребет судна.
Загинуло 46 моряків. КНДР досі заперечує свою провину.
ну, он имел ввиду вмс сша, для них первое после вмв
Якщо вже так хочеться, можете їх привітати з другим в історії випадком, коли атомний підводний човен потопив корабель торпедою.
https://streamable.com/piwnjx
Я там цього не почув.