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Новини Відео Операція США проти Ірану
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Підводний човен США потопив військовий корабель Ірану. Вперше з часів Другої світової, - Гегсет. ВIДЕО

Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що американський підводний човен потопив іранський військовий корабель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Пентагон оприлюднив кадри торпедної атаки.

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Подробиці

За його словами, судно "вважало, що перебуває у безпеці в міжнародних водах".

Гегсет зазначив, що військовий корабель "був потоплений торпедою".

"Перше потоплення ворожого корабля торпедою з часів Другої світової війни. Як і в тій війні... ми боремося, щоб перемогти", - додав міністр війни.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомляли, що біля берегів Шрі-Ланки в районі міста Галле проводили рятувальну операцію після отримання сигналу лиха з іранського військового фрегата IRIS Dena.

Видання Reuters із посиланням на джерела писало, що внаслідок атаки 101 особа зникла безвісти, а 78 дістали поранення. 

Читайте: Скоро буде встановлено повний контроль над іранським небом. Кількість ударів збільшиться, - Гегсет

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • За даними ЗМІ, Іран обрав нового верховного лідера: ним став син вбитого Алі Хаменеї.

Також читайте: Гегсет про Іран: США не починали цю війну, але під керівництвом Трампа завершуємо її

Автор: 

Іран (3478) США (26710) Гегсет Піт (148)
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Топ коментарі
+29
Хай на Ірані потренуються, на раші пригодиться.
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04.03.2026 16:33 Відповісти
+24
Даві іх блдь!!!
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04.03.2026 16:39 Відповісти
+19
Тада, а британці на Фолклендах аргентинський крейсер повітряними кульками потопили.

Гегсет на історії 20 сторічча явно бухав.
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04.03.2026 16:42 Відповісти
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Сильно вони за Іран взялися
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04.03.2026 16:32 Відповісти
Раніше треба було ....ждали незрозуміло чого...
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04.03.2026 20:28 Відповісти
Хай на Ірані потренуються, на раші пригодиться.
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04.03.2026 16:33 Відповісти
Не мрійте.Рашка союзник США,чи ви сліпі?
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04.03.2026 18:00 Відповісти
Рашка не союзник США, а Трампу, якого можуть і відсторонити під кінець 2026- го року. Якраз союзниками раші є Венесуела, Іран, Куба... Не плутайте.
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04.03.2026 20:26 Відповісти
Венесуела ні,Мадуро.Але він все
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04.03.2026 23:24 Відповісти
тепер тільки б не забухав на радощах !
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04.03.2026 16:39 Відповісти
Не, ну а перемогу відмітити?
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04.03.2026 16:48 Відповісти
Святое дело.
Весь год не пей, а после бани поражения кацапского иранского корабля займи и выпей
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04.03.2026 17:36 Відповісти
Даві іх блдь!!!
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04.03.2026 16:39 Відповісти
там десь шапіро на своєму солов'їному помьоті заявляв, шо спільна кацапсько-китайська ескадра ближчим часом має зайти до перської затоки, шоби допомогти аятолам
то най хлопці не розслабляються та готують наступні торпеди
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04.03.2026 16:42 Відповісти
Засцють.
У РФ ЧМФ більше нема. Є всі шанси, що не стане і Тихоокеанського (чи який там вони вирішили під роздачу поставити). 😁
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04.03.2026 16:45 Відповісти
Вони вже якось "Кузю" вигулювали у Середземному морі, такої ганьби місцеві ще не бачили
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04.03.2026 16:54 Відповісти
Шапіро ідіот. А Китай туди не полізе.
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04.03.2026 16:46 Відповісти
В умовах повного господства у повітрі будь-якому недружньому флоту там *****.

А цю умову США та Ізраїль вже виконали у перший же день.
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04.03.2026 16:58 Відповісти
Хер вы эту панду/обезьяну с дерева стащите. Она (обезьяна) от династии Мин, тысячелетиями меряет. Возможно, через 700 лет труп США проплывет по реке.
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04.03.2026 17:39 Відповісти
Тада, а британці на Фолклендах аргентинський крейсер повітряними кульками потопили.

Гегсет на історії 20 сторічча явно бухав.
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04.03.2026 16:42 Відповісти
ну це за вмс США мова іде хоча цей бовдур з попкарів настільки туп що навіть капрал венса з ним сам кеней помпей
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04.03.2026 16:45 Відповісти
2 травня 1982 року під час Фолклендської війни британський атомний підводний човен HMS Conqueror (S48) потопив аргентинський крейсер «Генерал Бельграно» (ARA General Belgrano) за допомогою двох торпед Mark 8.
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04.03.2026 16:48 Відповісти
Так, в"..бали "Адмірал Бельграно" (стара американська калоша Фенікс) кінця 30-х років минулого століття).
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04.03.2026 17:22 Відповісти
А це має значення?
У Аргентини було багато новішого і кращого?

На момент атаки він був ядром окремої оперативної групи (Task Group 79.3).
А до цього взагалі був флагманом аргентинського флоту.
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04.03.2026 18:45 Відповісти
В заяві вказано все вірно "В перше підводний човен - США" .
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04.03.2026 17:25 Відповісти
і на відео крейсер Мацква
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04.03.2026 22:10 Відповісти
Крутяк Підводним човном класу Огайо потопити шкаралупу. Україна без флоту пів чорноморського флоту кацапів потопила ! Ото потужно!
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04.03.2026 16:45 Відповісти
Це новий рактний корабель.Яка шкарлупа? Корабель одразу пішов на дно,як у фільмах.
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04.03.2026 18:25 Відповісти
"Підняти перископ..." - на поверхні тільки залишки мастила!
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04.03.2026 16:47 Відповісти
Залишки хумуса та рушники. 😁
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04.03.2026 16:51 Відповісти
скільки коштує цей "корабель" порівняно з торпедою?
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04.03.2026 16:50 Відповісти
Mark 48 ADCAP Mod 7: коштує понад 4 мільйони доларів за одиницю.

Якщо потопили якусь срану переобладнану баржу, то це розвага для багатих.
Типу як Кувейт шахеди петріотами лупашить.
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04.03.2026 16:54 Відповісти
Безкоштовна мішень, а зброю слід час від часу випробовувати
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04.03.2026 16:57 Відповісти
ні то корвет на 1500 водотоннажністю хоча 1 такий на Каспії втонув під час шторму
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04.03.2026 17:29 Відповісти
Какая разница (клоуну привет) сколько для Америки стоит торпеда произведенная в Америке, 4 президента назад. Эти деньги уже обернулись и поучаствовали в ВВП. Наоборот, не использованная торпеда сдерживает развитие военно промышленного комплекса США
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04.03.2026 17:45 Відповісти
тоже правильно...
но логика хромает:
Тогда, почему же клоун не передает томагавки (тоже старое гавно)?
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04.03.2026 18:04 Відповісти
Может потому, что он их сейчас швыряет по сотне в день?
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04.03.2026 18:15 Відповісти
томагавки?
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04.03.2026 18:21 Відповісти
файний удар.
Якийсь іранський військовий корабель потопив мирну торпеду
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04.03.2026 19:03 Відповісти
Все заради шоу. Американці завжди вміли робити картинку.
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04.03.2026 16:51 Відповісти
В голові в тебе шоу. Те що в Ірану нема нормального флоту не проблеми США, їм дали завдання вибити ці корита, вони це і роблять.
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04.03.2026 17:09 Відповісти
А де іранські підводні човни?
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04.03.2026 16:53 Відповісти
Підкрадаються до нафтових родовищ десь у степах Техасу 😂
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04.03.2026 17:00 Відповісти
🇺🇸
Американські війська потопили вже понад 20 кораблів Ірану, - Центральне командування ЗС США
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04.03.2026 19:25 Відповісти
Знов набрехав

Хоча Міністерство війни США заявляє, що це перше потоплення корабля торпедою з часів Другої світової війни - це не так.

Після Другої світової вже були приклади успішних торпедних атак підводних човнів

▪️ INS Khukri (Індія) - 9 грудня 1971 року

Це було перше бойове затоплення корабля підводним човном з часів Другої світової. Коли в ході Третьої індо-пакистанської війни пакистанська субмарина Hangor випустив самонавідну торпеду, яка влучила прямо в погреби з ************ індійського фрегата INS Khukri. Фрегат затонув за лічені хвилини. Загинуло 194 моряки. Командир корабля, капітан Махендра Натх Мулла, відмовився покинути корабель і пішов на дно разом із ним

▪️ ARA General Belgrano (Аргентина) - 2 травня 1982 року

Фолклендська війна. Британський атомний підводний човен HMS Conqueror (клас Churchill) двома торпедами Mark 8 потопив аргентинський крейсер ARA General Belgrano. Загинуло 323 аргентинські моряки.

▪️ ROKS Cheonan (Південна Корея) - 26 березня 2010 року

Південнокорейський корвет Cheonan раптово розламався навпіл після потужного вибуху під кілем у Жовтому морі. Корабель затонув за лічені хвилини. Міжнародна комісія знайшла на дні залишки торпеди CHT-02D з маркуванням, характерним для Північної Кореї. Вибух був неконтактним (торпеда вибухнула під кораблем), що створило ефект "газового міхура", який переламав хребет судна.

Загинуло 46 моряків. КНДР досі заперечує свою провину.
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04.03.2026 16:54 Відповісти
"Хоча Міністерство війни США заявляє"

ну, он имел ввиду вмс сша, для них первое после вмв
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04.03.2026 17:05 Відповісти
Нижче відповів.

Якщо вже так хочеться, можете їх привітати з другим в історії випадком, коли атомний підводний човен потопив корабель торпедою.
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04.03.2026 18:15 Відповісти
Він мав на увазі вмф США.
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04.03.2026 17:08 Відповісти
Це інтерпретації. Подивіться і послухайте:

https://streamable.com/piwnjx

Я там цього не почув.
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04.03.2026 18:07 Відповісти
оце досягнення! Це ж прорив у воєнній науці! Трамп має оголосити переожну перемогу!
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04.03.2026 17:54 Відповісти
Пірати Аравійського моря.
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04.03.2026 18:59 Відповісти
Ну круто, український Sea Baby зробив би те саме. Але скільки коштує той човен? Мабуть там одна торпеда коштує більше ніж Sea Baby.
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04.03.2026 19:02 Відповісти
 
 