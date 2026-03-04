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Новости Видео Операция США против Ирана
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Подводная лодка США потопила военный корабль Ирана. Впервые со времен Второй мировой, - Хегсет. ВИДЕО

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что американская подводная лодка потопила иранский военный корабль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Пентагон обнародовал кадры торпедной атаки.

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Подробности

По его словам, судно "считало, что находится в безопасности в международных водах".

Хегсет отметил, что военный корабль "был потоплен торпедой".

"Первое потопление вражеского корабля торпедой со времен Второй мировой войны. Как и в той войне... мы боремся, чтобы победить", - добавил министр войны.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщали, что у берегов Шри-Ланки в районе города Галле проводили спасательную операцию после получения сигнала бедствия с иранского военного фрегата IRIS Dena.

Издание Reuters со ссылкой на источники писало, что в результате атаки 101 человек пропал без вести, а 78 получили ранения. 

Читайте: Скоро будет установлен полный контроль над иранским небом. Количество ударов увеличится, - Хегсет

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • По данным СМИ, Иран избрал нового верховного лидера: им стал сын убитого Али Хаменеи.

Читайте также: Хегсет об Иране: США не начинали эту войну, но под руководством Трампа завершаем ее

Автор: 

Иран (2969) США (29530) Хегсет Пит (148)
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Топ комментарии
+29
Хай на Ірані потренуються, на раші пригодиться.
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04.03.2026 16:33 Ответить
+24
Даві іх блдь!!!
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04.03.2026 16:39 Ответить
+19
Тада, а британці на Фолклендах аргентинський крейсер повітряними кульками потопили.

Гегсет на історії 20 сторічча явно бухав.
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04.03.2026 16:42 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Сильно вони за Іран взялися
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04.03.2026 16:32 Ответить
Раніше треба було ....ждали незрозуміло чого...
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04.03.2026 20:28 Ответить
Хай на Ірані потренуються, на раші пригодиться.
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04.03.2026 16:33 Ответить
Не мрійте.Рашка союзник США,чи ви сліпі?
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04.03.2026 18:00 Ответить
Рашка не союзник США, а Трампу, якого можуть і відсторонити під кінець 2026- го року. Якраз союзниками раші є Венесуела, Іран, Куба... Не плутайте.
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04.03.2026 20:26 Ответить
Венесуела ні,Мадуро.Але він все
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04.03.2026 23:24 Ответить
тепер тільки б не забухав на радощах !
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04.03.2026 16:39 Ответить
Не, ну а перемогу відмітити?
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04.03.2026 16:48 Ответить
Святое дело.
Весь год не пей, а после бани поражения кацапского иранского корабля займи и выпей
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04.03.2026 17:36 Ответить
Даві іх блдь!!!
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04.03.2026 16:39 Ответить
там десь шапіро на своєму солов'їному помьоті заявляв, шо спільна кацапсько-китайська ескадра ближчим часом має зайти до перської затоки, шоби допомогти аятолам
то най хлопці не розслабляються та готують наступні торпеди
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04.03.2026 16:42 Ответить
Засцють.
У РФ ЧМФ більше нема. Є всі шанси, що не стане і Тихоокеанського (чи який там вони вирішили під роздачу поставити). 😁
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04.03.2026 16:45 Ответить
Вони вже якось "Кузю" вигулювали у Середземному морі, такої ганьби місцеві ще не бачили
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04.03.2026 16:54 Ответить
Шапіро ідіот. А Китай туди не полізе.
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04.03.2026 16:46 Ответить
В умовах повного господства у повітрі будь-якому недружньому флоту там *****.

А цю умову США та Ізраїль вже виконали у перший же день.
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04.03.2026 16:58 Ответить
Хер вы эту панду/обезьяну с дерева стащите. Она (обезьяна) от династии Мин, тысячелетиями меряет. Возможно, через 700 лет труп США проплывет по реке.
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04.03.2026 17:39 Ответить
Тада, а британці на Фолклендах аргентинський крейсер повітряними кульками потопили.

Гегсет на історії 20 сторічча явно бухав.
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04.03.2026 16:42 Ответить
ну це за вмс США мова іде хоча цей бовдур з попкарів настільки туп що навіть капрал венса з ним сам кеней помпей
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04.03.2026 16:45 Ответить
2 травня 1982 року під час Фолклендської війни британський атомний підводний човен HMS Conqueror (S48) потопив аргентинський крейсер «Генерал Бельграно» (ARA General Belgrano) за допомогою двох торпед Mark 8.
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04.03.2026 16:48 Ответить
Так, в"..бали "Адмірал Бельграно" (стара американська калоша Фенікс) кінця 30-х років минулого століття).
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04.03.2026 17:22 Ответить
А це має значення?
У Аргентини було багато новішого і кращого?

На момент атаки він був ядром окремої оперативної групи (Task Group 79.3).
А до цього взагалі був флагманом аргентинського флоту.
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04.03.2026 18:45 Ответить
В заяві вказано все вірно "В перше підводний човен - США" .
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04.03.2026 17:25 Ответить
і на відео крейсер Мацква
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04.03.2026 22:10 Ответить
Крутяк Підводним човном класу Огайо потопити шкаралупу. Україна без флоту пів чорноморського флоту кацапів потопила ! Ото потужно!
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04.03.2026 16:45 Ответить
Це новий рактний корабель.Яка шкарлупа? Корабель одразу пішов на дно,як у фільмах.
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04.03.2026 18:25 Ответить
"Підняти перископ..." - на поверхні тільки залишки мастила!
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04.03.2026 16:47 Ответить
Залишки хумуса та рушники. 😁
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04.03.2026 16:51 Ответить
скільки коштує цей "корабель" порівняно з торпедою?
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04.03.2026 16:50 Ответить
Mark 48 ADCAP Mod 7: коштує понад 4 мільйони доларів за одиницю.

Якщо потопили якусь срану переобладнану баржу, то це розвага для багатих.
Типу як Кувейт шахеди петріотами лупашить.
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04.03.2026 16:54 Ответить
Безкоштовна мішень, а зброю слід час від часу випробовувати
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04.03.2026 16:57 Ответить
ні то корвет на 1500 водотоннажністю хоча 1 такий на Каспії втонув під час шторму
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04.03.2026 17:29 Ответить
Какая разница (клоуну привет) сколько для Америки стоит торпеда произведенная в Америке, 4 президента назад. Эти деньги уже обернулись и поучаствовали в ВВП. Наоборот, не использованная торпеда сдерживает развитие военно промышленного комплекса США
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04.03.2026 17:45 Ответить
тоже правильно...
но логика хромает:
Тогда, почему же клоун не передает томагавки (тоже старое гавно)?
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04.03.2026 18:04 Ответить
Может потому, что он их сейчас швыряет по сотне в день?
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04.03.2026 18:15 Ответить
томагавки?
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04.03.2026 18:21 Ответить
файний удар.
Якийсь іранський військовий корабель потопив мирну торпеду
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04.03.2026 19:03 Ответить
Все заради шоу. Американці завжди вміли робити картинку.
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04.03.2026 16:51 Ответить
В голові в тебе шоу. Те що в Ірану нема нормального флоту не проблеми США, їм дали завдання вибити ці корита, вони це і роблять.
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04.03.2026 17:09 Ответить
А де іранські підводні човни?
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04.03.2026 16:53 Ответить
Підкрадаються до нафтових родовищ десь у степах Техасу 😂
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04.03.2026 17:00 Ответить
🇺🇸
Американські війська потопили вже понад 20 кораблів Ірану, - Центральне командування ЗС США
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04.03.2026 19:25 Ответить
Знов набрехав

Хоча Міністерство війни США заявляє, що це перше потоплення корабля торпедою з часів Другої світової війни - це не так.

Після Другої світової вже були приклади успішних торпедних атак підводних човнів

▪️ INS Khukri (Індія) - 9 грудня 1971 року

Це було перше бойове затоплення корабля підводним човном з часів Другої світової. Коли в ході Третьої індо-пакистанської війни пакистанська субмарина Hangor випустив самонавідну торпеду, яка влучила прямо в погреби з ************ індійського фрегата INS Khukri. Фрегат затонув за лічені хвилини. Загинуло 194 моряки. Командир корабля, капітан Махендра Натх Мулла, відмовився покинути корабель і пішов на дно разом із ним

▪️ ARA General Belgrano (Аргентина) - 2 травня 1982 року

Фолклендська війна. Британський атомний підводний човен HMS Conqueror (клас Churchill) двома торпедами Mark 8 потопив аргентинський крейсер ARA General Belgrano. Загинуло 323 аргентинські моряки.

▪️ ROKS Cheonan (Південна Корея) - 26 березня 2010 року

Південнокорейський корвет Cheonan раптово розламався навпіл після потужного вибуху під кілем у Жовтому морі. Корабель затонув за лічені хвилини. Міжнародна комісія знайшла на дні залишки торпеди CHT-02D з маркуванням, характерним для Північної Кореї. Вибух був неконтактним (торпеда вибухнула під кораблем), що створило ефект "газового міхура", який переламав хребет судна.

Загинуло 46 моряків. КНДР досі заперечує свою провину.
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04.03.2026 16:54 Ответить
"Хоча Міністерство війни США заявляє"

ну, он имел ввиду вмс сша, для них первое после вмв
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04.03.2026 17:05 Ответить
Нижче відповів.

Якщо вже так хочеться, можете їх привітати з другим в історії випадком, коли атомний підводний човен потопив корабель торпедою.
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04.03.2026 18:15 Ответить
Він мав на увазі вмф США.
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04.03.2026 17:08 Ответить
Це інтерпретації. Подивіться і послухайте:

https://streamable.com/piwnjx

Я там цього не почув.
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04.03.2026 18:07 Ответить
оце досягнення! Це ж прорив у воєнній науці! Трамп має оголосити переожну перемогу!
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04.03.2026 17:54 Ответить
Пірати Аравійського моря.
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04.03.2026 18:59 Ответить
Ну круто, український Sea Baby зробив би те саме. Але скільки коштує той човен? Мабуть там одна торпеда коштує більше ніж Sea Baby.
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04.03.2026 19:02 Ответить
 
 