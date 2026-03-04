Подводная лодка США потопила военный корабль Ирана. Впервые со времен Второй мировой, - Хегсет. ВИДЕО
Министр войны США Пит Хегсет заявил, что американская подводная лодка потопила иранский военный корабль.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Пентагон обнародовал кадры торпедной атаки.
Подробности
По его словам, судно "считало, что находится в безопасности в международных водах".
Хегсет отметил, что военный корабль "был потоплен торпедой".
"Первое потопление вражеского корабля торпедой со времен Второй мировой войны. Как и в той войне... мы боремся, чтобы победить", - добавил министр войны.
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщали, что у берегов Шри-Ланки в районе города Галле проводили спасательную операцию после получения сигнала бедствия с иранского военного фрегата IRIS Dena.
Издание Reuters со ссылкой на источники писало, что в результате атаки 101 человек пропал без вести, а 78 получили ранения.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- По данным СМИ, Иран избрал нового верховного лидера: им стал сын убитого Али Хаменеи.
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Весь год не пей, а после
банипоражения кацапскогоиранского корабля займи и выпей
то най хлопці не розслабляються та готують наступні торпеди
У РФ ЧМФ більше нема. Є всі шанси, що не стане і Тихоокеанського (чи який там вони вирішили під роздачу поставити). 😁
А цю умову США та Ізраїль вже виконали у перший же день.
Гегсет на історії 20 сторічча явно бухав.
У Аргентини було багато новішого і кращого?
На момент атаки він був ядром окремої оперативної групи (Task Group 79.3).
А до цього взагалі був флагманом аргентинського флоту.
Якщо потопили якусь срану переобладнану баржу, то це розвага для багатих.
Типу як Кувейт шахеди петріотами лупашить.
но логика хромает:
Тогда, почему же клоун не передает томагавки (тоже старое гавно)?
Якийсь іранський військовий корабель потопив мирну торпеду
Американські війська потопили вже понад 20 кораблів Ірану, - Центральне командування ЗС США
Хоча Міністерство війни США заявляє, що це перше потоплення корабля торпедою з часів Другої світової війни - це не так.
Після Другої світової вже були приклади успішних торпедних атак підводних човнів
▪️ INS Khukri (Індія) - 9 грудня 1971 року
Це було перше бойове затоплення корабля підводним човном з часів Другої світової. Коли в ході Третьої індо-пакистанської війни пакистанська субмарина Hangor випустив самонавідну торпеду, яка влучила прямо в погреби з ************ індійського фрегата INS Khukri. Фрегат затонув за лічені хвилини. Загинуло 194 моряки. Командир корабля, капітан Махендра Натх Мулла, відмовився покинути корабель і пішов на дно разом із ним
▪️ ARA General Belgrano (Аргентина) - 2 травня 1982 року
Фолклендська війна. Британський атомний підводний човен HMS Conqueror (клас Churchill) двома торпедами Mark 8 потопив аргентинський крейсер ARA General Belgrano. Загинуло 323 аргентинські моряки.
▪️ ROKS Cheonan (Південна Корея) - 26 березня 2010 року
Південнокорейський корвет Cheonan раптово розламався навпіл після потужного вибуху під кілем у Жовтому морі. Корабель затонув за лічені хвилини. Міжнародна комісія знайшла на дні залишки торпеди CHT-02D з маркуванням, характерним для Північної Кореї. Вибух був неконтактним (торпеда вибухнула під кораблем), що створило ефект "газового міхура", який переламав хребет судна.
Загинуло 46 моряків. КНДР досі заперечує свою провину.
ну, он имел ввиду вмс сша, для них первое после вмв
Якщо вже так хочеться, можете їх привітати з другим в історії випадком, коли атомний підводний човен потопив корабель торпедою.
https://streamable.com/piwnjx
Я там цього не почув.