Подводная лодка США потопила военный корабль Ирана. Впервые со времен Второй мировой, - Хегсет. ВИДЕО

Министр войны США Пит Хегсет заявил, что американская подводная лодка потопила иранский военный корабль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Пентагон обнародовал кадры торпедной атаки.

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По его словам, судно "считало, что находится в безопасности в международных водах".

Хегсет отметил, что военный корабль "был потоплен торпедой".

"Первое потопление вражеского корабля торпедой со времен Второй мировой войны. Как и в той войне... мы боремся, чтобы победить", - добавил министр войны.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщали, что у берегов Шри-Ланки в районе города Галле проводили спасательную операцию после получения сигнала бедствия с иранского военного фрегата IRIS Dena.

Издание Reuters со ссылкой на источники писало, что в результате атаки 101 человек пропал без вести, а 78 получили ранения.

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Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

По данным СМИ, Иран избрал нового верховного лидера: им стал сын убитого Али Хаменеи.

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