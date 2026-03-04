Перший випадок у світі: ізраїльський F-35 збив пілотований винищувач ЯК-130 над Тегераном
Винищувач F-35I Adir Повітряних сил Ізраїлю вперше в історії збив пілотований винищувач ЯК-130 іранських ВПС.
Про це повідомила армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Винищувач F-35I "Adir" наших ВПС збив винищувач ЯК-130 ВПС Ірану. Це перше в історії збиття пілотованого винищувача винищувачем F-35 "Adir у бойових умовах", - зазначили військові.
Більше про літаки
- ЯК-130 — це російський навчально-бойовий літак, створений ДКБ імені Яковлєва спільно з італійською компанією Alenia Aermacchi. Росія почала передавати такі літаки Ірану у 2023 році, і іранських льотчиків готували саме для бойового застосування цих літаків — зокрема для перехоплення та збиття безпілотників.
Літак використовується для підготовки курсантів льотних училищ і призначений для заміни старих Л-39 у ВПС. Як-130 може нести гарматні контейнери УПК-23-250 з гарматами калібру 23 мм, керовані ракети Х-31, а також керовані та звичайні бомби.
- F-35 "Adir" – це багатоцільовий винищувач п’ятого покоління, розроблений американською компанією Lockheed Martin.
Літак оснащений широким арсеналом озброєнь: ракети класу повітря-повітря AIM-9 Sidewinder, AIM-132 ASRAAM і AIM-120 AMRAAM, крилаті ракети Storm Shadow і AGM-158 JASSM, а також керовані бомби JDAM вагою до 910 кг, кластерні бомби WCMD, керовані авіаційні бомби AGM-154 Joint Standoff Weapon і протитанкові ракети Brimstone.
F-35 призначений для ураження як повітряних, так і наземних цілей і оснащений технологіями стелс. F-35I — це саме ізраїльська версія літака F-35A, із власними системами зв’язку й управління
Хоча за шахедами гонятися - саме те.
От новий чеський прем'єр зажопив нам передати щось типу цього Як-130.
Зараз почне всім розповідати, яким грізним та небезпечним є Як-130
Пардон, а 130 це що означає, масимальну швидкість?
https://media.istockphoto.com/id/143175891/ru/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9-nepali-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-hearding-yaks.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=vQHMd-nAmEkCrgdJseXrdlWUgAAzEm_SaCDkVmhANdQ= https://media.istockphoto.com/id/143175891/ru/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9-nepali-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-hearding-yaks.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=vQHMd-nAmEkCrgdJseXrdlWUgAAzEm_SaCDkVmhANdQ= https://media.istockphoto.com/id/143175891/ru/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9-nepali-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-hearding-yaks.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=vQHMd-nAmEkCrgdJseXrdlWUgAAzEm_SaCDkVmhANdQ= ))
на Ан-2 поршні уже заржавіли і клапани залипли!
Як як як 😊