УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10245 відвідувачів онлайн
Новини Удар Ізраїлю по Ірану
13 557 60

Перший випадок у світі: ізраїльський F-35 збив пілотований винищувач ЯК-130 над Тегераном

Ізраїльський винищувач F-35

Винищувач F-35I Adir Повітряних сил Ізраїлю вперше в історії збив пілотований винищувач ЯК-130 іранських ВПС.

Про це повідомила армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

"Винищувач F-35I "Adir" наших ВПС збив винищувач ЯК-130 ВПС Ірану. Це перше в історії збиття пілотованого винищувача винищувачем F-35 "Adir у бойових умовах", - зазначили військові.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїльські ВПС знищили секретний іранський ядерний об’єкт

Більше про літаки

  • ЯК-130 — це російський навчально-бойовий літак, створений ДКБ імені Яковлєва спільно з італійською компанією Alenia Aermacchi. Росія почала передавати такі літаки Ірану у 2023 році, і іранських льотчиків готували саме для бойового застосування цих літаків — зокрема для перехоплення та збиття безпілотників.

Літак використовується для підготовки курсантів льотних училищ і призначений для заміни старих Л-39 у ВПС. Як-130 може нести гарматні контейнери УПК-23-250 з гарматами калібру 23 мм, керовані ракети Х-31, а також керовані та звичайні бомби.

Також читайте: США ліквідували лідера іранського підрозділу, який намагався вбити Трампа, - Гегсет

  • F-35 "Adir" – це багатоцільовий винищувач п’ятого покоління, розроблений американською компанією Lockheed Martin. 

Літак оснащений широким арсеналом озброєнь: ракети класу повітря-повітря AIM-9 Sidewinder, AIM-132 ASRAAM і AIM-120 AMRAAM, крилаті ракети Storm Shadow і AGM-158 JASSM, а також керовані бомби JDAM вагою до 910 кг, кластерні бомби WCMD, керовані авіаційні бомби AGM-154 Joint Standoff Weapon і протитанкові ракети Brimstone.

F-35 призначений для ураження як повітряних, так і наземних цілей і оснащений технологіями стелс. F-35I — це саме ізраїльська версія літака F-35A, із власними системами зв’язку й управління

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Близького Сходу за два дні вилетіли 11 російських бізнес-джетів, включно з бортом Януковича, - ЗМІ

Автор: 

Ізраїль (555) Іран (1052) винищувач (94)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+42
По суті збили учбовий табурет 30-річної давнини.

Хоча за шахедами гонятися - саме те.
От новий чеський прем'єр зажопив нам передати щось типу цього Як-130.
показати весь коментар
04.03.2026 18:50 Відповісти
+33
Це перемога відгукнеться у вічності! Збити на 5-му поколінні дозвукову шкільну парту для курсантів непросто.
показати весь коментар
04.03.2026 18:54 Відповісти
+29
"Винищувач F-35 збив винищувач ЯК-130" - це зробити навіть простіше, ніж "мухобойкою" гепнути муху!!!
показати весь коментар
04.03.2026 18:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну що рушникоголові допомогли вам москалі.
показати весь коментар
04.03.2026 18:49 Відповісти
По суті збили учбовий табурет 30-річної давнини.

Хоча за шахедами гонятися - саме те.
От новий чеський прем'єр зажопив нам передати щось типу цього Як-130.
показати весь коментар
04.03.2026 18:50 Відповісти
Л-139 було би добре для України - є досвід експлуатації в ПС Л-39 (Л-29)!!!
показати весь коментар
04.03.2026 19:02 Відповісти
А цю ******** кацапи зліпили якраз на заміну Л-39, який зненацька став літаком країни НАТО.
показати весь коментар
04.03.2026 19:06 Відповісти
Та так, наші курсанти(в нас)тільки на Л-39 і вчаться (тепер мало літають).
показати весь коментар
04.03.2026 19:25 Відповісти
А на якому аэродромі?я на кожеміті ....
показати весь коментар
04.03.2026 20:18 Відповісти
Очікуйте! Зараз до Вас зайдуть...
показати весь коментар
04.03.2026 20:24 Відповісти
Я дотепер роблю в авіації....
показати весь коментар
04.03.2026 20:36 Відповісти
А ти його не чухай, воно і чесатися не буде.
показати весь коментар
05.03.2026 01:10 Відповісти
Пупіндопирськ. Такий аєродром...
показати весь коментар
05.03.2026 01:09 Відповісти
А нічого шо італійці випускають подібний літак - бо вони допомагали його розробляти ( і здається Мотор Січ участь приймала участь в розробці). Тридцять років тому він тіко в кресленнях був якшо шо .
показати весь коментар
05.03.2026 05:44 Відповісти
"Винищувач F-35 збив винищувач ЯК-130" - це зробити навіть простіше, ніж "мухобойкою" гепнути муху!!!
показати весь коментар
04.03.2026 18:51 Відповісти
Тож ви скiльки вже сбили?
показати весь коментар
04.03.2026 21:09 Відповісти
Це перемога відгукнеться у вічності! Збити на 5-му поколінні дозвукову шкільну парту для курсантів непросто.
показати весь коментар
04.03.2026 18:54 Відповісти
навчальна мішень
показати весь коментар
04.03.2026 18:55 Відповісти
Забили цвях мікроскопом і радіють
показати весь коментар
04.03.2026 18:56 Відповісти
Грубо кажучи, якщо у тебе в руках мікрокоп, а по столу біжить тарган, чому б його не придушити мимоходом?
показати весь коментар
04.03.2026 19:02 Відповісти
А чого, тампону сподобається.

Зараз почне всім розповідати, яким грізним та небезпечним є Як-130
показати весь коментар
04.03.2026 18:57 Відповісти
Zasluga - tak sobi.
показати весь коментар
04.03.2026 18:57 Відповісти
ЯК-130.
Пардон, а 130 це що означає, масимальну швидкість?
показати весь коментар
04.03.2026 18:57 Відповісти
або висоту?
показати весь коментар
04.03.2026 18:59 Відповісти
Двигун на 130 конячок 😁
показати весь коментар
04.03.2026 19:00 Відповісти
Ого! Потужно! Це як два двигуна ВАЗ-2101
показати весь коментар
04.03.2026 19:13 Відповісти
Я зрозумів, це не у "конях" а у Яках!
https://media.istockphoto.com/id/143175891/ru/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9-nepali-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-hearding-yaks.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=vQHMd-nAmEkCrgdJseXrdlWUgAAzEm_SaCDkVmhANdQ= https://media.istockphoto.com/id/143175891/ru/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9-nepali-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-hearding-yaks.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=vQHMd-nAmEkCrgdJseXrdlWUgAAzEm_SaCDkVmhANdQ= https://media.istockphoto.com/id/143175891/ru/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9-nepali-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-hearding-yaks.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=vQHMd-nAmEkCrgdJseXrdlWUgAAzEm_SaCDkVmhANdQ= ))
показати весь коментар
04.03.2026 19:23 Відповісти
років )))
показати весь коментар
04.03.2026 19:10 Відповісти
Ан-2 они ещё не сбивали? Надо попробовать.
показати весь коментар
04.03.2026 19:00 Відповісти
скоріш, Ан-3....
на Ан-2 поршні уже заржавіли і клапани залипли!
показати весь коментар
04.03.2026 19:04 Відповісти
каталізатор забився (((
показати весь коментар
04.03.2026 19:11 Відповісти
На глушаке.
показати весь коментар
04.03.2026 21:26 Відповісти
час знімати "Меверік Епічна Лють"
показати весь коментар
04.03.2026 19:00 Відповісти
Був такий фільм - "Top Gun", як раз про військових пілотів... Ось можно новую частину знімати.
показати весь коментар
04.03.2026 20:21 Відповісти
я ж про це і кажу )
показати весь коментар
04.03.2026 20:25 Відповісти
Як як?
Як як як 😊
показати весь коментар
04.03.2026 19:01 Відповісти
Тут головне, щоб потім який-небудь союзник на старому F-16 не збив F-35...
показати весь коментар
04.03.2026 19:03 Відповісти
******** винищувач п"ятого покоління збив навчальний літачок. Як сказав би зелебобик - патужна!
показати весь коментар
04.03.2026 19:06 Відповісти
На безриб'ї і ліфчик кобура )
показати весь коментар
04.03.2026 19:14 Відповісти
Тренування з підвищеною відповідальністю... От 3 Ф-15 - то майстерність(
показати весь коментар
04.03.2026 19:07 Відповісти
мощщщщно.. по-трумпівськи, з гармати по горобцю..
показати весь коментар
04.03.2026 19:09 Відповісти
стыд и позор
показати весь коментар
04.03.2026 19:10 Відповісти
Залишилось ще Томагавком попасти в Газ-66.
показати весь коментар
04.03.2026 19:24 Відповісти
Чого, завидно, що США і Ізраїль можуть собі дозволити ракетою обернути по кцапському аналагавнєту? Ось Голобородько і цього не може зробити, бо за 7 років робив тільки асфальт і бруківку. Як Ви думаєте, шматком асфальту може гепнути літак ворога?
показати весь коментар
04.03.2026 20:19 Відповісти
Попроси у старшого зміни новішу методичку. Погано працюєш. Старайся.
показати весь коментар
04.03.2026 20:25 Відповісти
Був АналоГовнет і вже його нет (рос.)
показати весь коментар
04.03.2026 19:43 Відповісти
Неясно, що той тіпок на Яку хотів утнути в небі над Тегераном?
показати весь коментар
04.03.2026 19:45 Відповісти
Мають право, вони ж не віддали свою зброю за скляні буси та смердючий папірець, та не розігнали й розікрали свою армію. Нічого ні у кого не просять, і роблять що хочуть...
показати весь коментар
04.03.2026 19:48 Відповісти
Ну це тепер йому напевно героя війни дадуть. Як це він перший в світі на літаку останнього покоління за $150млн зміг збити літак за $1 млн? Куди до нього українцям які дронами з примітивними ракетами 70-х років збивали рашистські літаки СУ-34
показати весь коментар
04.03.2026 19:55 Відповісти
Пілоту мабуть вже присвоїли звання героя Ізраїлю.
показати весь коментар
04.03.2026 19:59 Відповісти
Якось навіть соромно про таке повідомляти.
показати весь коментар
04.03.2026 20:02 Відповісти
Невдалий час іранці для навчальних польотів вибрали
показати весь коментар
04.03.2026 20:09 Відповісти
Мікроскопом цвях забили
показати весь коментар
04.03.2026 20:21 Відповісти
показати весь коментар
04.03.2026 20:23 Відповісти
Сбили маленький як-130 в трусиках...
показати весь коментар
04.03.2026 21:31 Відповісти
Для усіх, хто тут зубоскалить. По-перше, мова йде про перше збиття в БОЙОВИХ умовах, а не на навчанні. По-друге, почитайте трохи про цей Як-130. Може відпаде бажання називати його табуреткою.
показати весь коментар
04.03.2026 22:09 Відповісти
Потужність!
показати весь коментар
04.03.2026 22:41 Відповісти
А буває непілотований як130?
показати весь коментар
05.03.2026 08:42 Відповісти
 
 