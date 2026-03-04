Перший випадок у світі: ізраїльський F-35 збив пілотований винищувач ЯК-130 над Тегераном

Винищувач F-35I Adir Повітряних сил Ізраїлю вперше в історії збив пілотований винищувач ЯК-130 іранських ВПС.

Про це повідомила армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Винищувач F-35I "Adir" наших ВПС збив винищувач ЯК-130 ВПС Ірану. Це перше в історії збиття пілотованого винищувача винищувачем F-35 "Adir у бойових умовах", - зазначили військові.

Більше про літаки

ЯК-130 — це російський навчально-бойовий літак, створений ДКБ імені Яковлєва спільно з італійською компанією Alenia Aermacchi. Росія почала передавати такі літаки Ірану у 2023 році, і іранських льотчиків готували саме для бойового застосування цих літаків — зокрема для перехоплення та збиття безпілотників.

Літак використовується для підготовки курсантів льотних училищ і призначений для заміни старих Л-39 у ВПС. Як-130 може нести гарматні контейнери УПК-23-250 з гарматами калібру 23 мм, керовані ракети Х-31, а також керовані та звичайні бомби.

F-35 "Adir" – це багатоцільовий винищувач п’ятого покоління, розроблений американською компанією Lockheed Martin.

Літак оснащений широким арсеналом озброєнь: ракети класу повітря-повітря AIM-9 Sidewinder, AIM-132 ASRAAM і AIM-120 AMRAAM, крилаті ракети Storm Shadow і AGM-158 JASSM, а також керовані бомби JDAM вагою до 910 кг, кластерні бомби WCMD, керовані авіаційні бомби AGM-154 Joint Standoff Weapon і протитанкові ракети Brimstone.

F-35 призначений для ураження як повітряних, так і наземних цілей і оснащений технологіями стелс. F-35I — це саме ізраїльська версія літака F-35A, із власними системами зв’язку й управління

