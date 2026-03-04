Ізраїльські ВПС знищили секретний іранський ядерний об’єкт

Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили про знищення секретного іранського ядерного об’єкта на околицях Тегерана.

За даними ізраїльських військових, на цьому об’єкті група науковців працювала над розвитком компонентів, необхідних для створення ядерної бомби.

Про це пише The Times of Israel. Видання посилається на заяву Армії оборони Ізраїлю під час брифінгу для преси інформує Цензор.НЕТ.

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Удари по іранських ядерних об’єктах

Як заявив речник ЦАХАЛу бригадний генерал Еффі Дефрін, ізраїльські ВПС завдали удару по частково підземному комплексу під назвою "Мінзадехей" поблизу Тегерана. За його словами, саме там іранські фахівці "таємно розробляли можливості, необхідні для створення ядерної зброї".

В ізраїльській армії стверджують, що після 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном у червні 2025 року, під час якої вже завдавалися удари по іранських ядерних об’єктах, Тегеран не припинив військову ядерну програму. Натомість за даними ЦАХАЛ, Іран продовжив розвивати відповідну інфраструктуру та перемістив частину діяльності до підземного об’єкта, захищеного від авіаударів.

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Значний запас урану

Тим часом генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що Іран накопичив уран майже збройового рівня і не надає повного доступу інспекторам.

Глава МАГАТЕ наголосив, що поки Іран повністю не співпрацюватиме з інспекторами й не дасть відповіді на всі запитання, агентство не може підтвердити, що його ядерна програма не має військової мети.

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Радіаційна безпека

Міжнародне агентство з атомної енергії раніше підтвердило пошкодження будівлі підземного заводу збагачення урану в Натанзі.

Очільник МАГАТЕ заявив, що в країнах, які межують з Іраном, не виявлено підвищення рівня радіації вище звичайного фонового рівня.

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