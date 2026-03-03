З Близького Сходу за два дні вилетіли 11 російських бізнес-джетів, включно з бортом Януковича, - ЗМІ
Щонайменше 11 бізнес-джетів із російською реєстрацією 2 та 3 березня вилетіли з аеропортів Оману та Об’єднаних Арабських Еміратів до Москви.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, які посилаються на дані авіаперельотів.
Вісім літаків бізнес-авіації спеціально прибули на Близький Схід після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого.
Літак, пов’язаний із Януковичем
З 1 по 3 березня сім літаків прибули до міста Сахар в Омані, що розташоване приблизно за 200 кілометрів від Маската. Серед них був бізнес-джет Dassault Falcon 900C, який пов’язують із колишнім президентом України Віктором Януковичем.
За даними ЗМІ, цей літак прибув до Сахара на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та згодом вилетів у напрямку Москви.
Окрім цього, 2 березня до Сахара прилетів літак Ту-204-300, який використовує Роскосмос. Повідомляється, що переліт організувала компанія GetJet, а вартість місця на борту сягала 20 тисяч євро.
Рейси з ОАЕ до Москви
3 березня до міста Ель-Фуджайра в ОАЕ прибув бізнес-джет Bombardier Global 5000 авіакомпанії Rusjet, який того ж дня вилетів до Москви. За інформацією журналістів, цей літак раніше орендували сім’ї російських чиновників та бізнесменів.
Також 2 березня з Дубая вилетів борт Mitsubishi Challenger 850, який, за даними розслідувачів, пов’язують із родиною колишнього секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева.
Загалом журналісти зазначають, що активність бізнес-авіації з російською реєстрацією зросла після початку бойових дій у регіоні. Частина рейсів здійснювалася через країни, які не повністю закривали повітряний простір.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий під час першої хвилі ізраїльських ударів, разом із десятками високопоставлених іранських керівників.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.
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