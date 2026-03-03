З Близького Сходу за два дні вилетіли 11 російських бізнес-джетів, включно з бортом Януковича, - ЗМІ

Щонайменше 11 бізнес-джетів із російською реєстрацією 2 та 3 березня вилетіли з аеропортів Оману та Об’єднаних Арабських Еміратів до Москви.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, які посилаються на дані авіаперельотів.

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Вісім літаків бізнес-авіації спеціально прибули на Близький Схід після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого.

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Літак, пов’язаний із Януковичем

З 1 по 3 березня сім літаків прибули до міста Сахар в Омані, що розташоване приблизно за 200 кілометрів від Маската. Серед них був бізнес-джет Dassault Falcon 900C, який пов’язують із колишнім президентом України Віктором Януковичем.

За даними ЗМІ, цей літак прибув до Сахара на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та згодом вилетів у напрямку Москви.

Окрім цього, 2 березня до Сахара прилетів літак Ту-204-300, який використовує Роскосмос. Повідомляється, що переліт організувала компанія GetJet, а вартість місця на борту сягала 20 тисяч євро.

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Рейси з ОАЕ до Москви

3 березня до міста Ель-Фуджайра в ОАЕ прибув бізнес-джет Bombardier Global 5000 авіакомпанії Rusjet, який того ж дня вилетів до Москви. За інформацією журналістів, цей літак раніше орендували сім’ї російських чиновників та бізнесменів.

Також 2 березня з Дубая вилетів борт Mitsubishi Challenger 850, який, за даними розслідувачів, пов’язують із родиною колишнього секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева.

Загалом журналісти зазначають, що активність бізнес-авіації з російською реєстрацією зросла після початку бойових дій у регіоні. Частина рейсів здійснювалася через країни, які не повністю закривали повітряний простір.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий під час першої хвилі ізраїльських ударів, разом із десятками високопоставлених іранських керівників.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.

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