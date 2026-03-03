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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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З Близького Сходу за два дні вилетіли 11 російських бізнес-джетів, включно з бортом Януковича, - ЗМІ

З Оману й ОАЕ вилетіли 11 російських літаків, пов’язаних із Патрушевими та Януковичем

Щонайменше 11 бізнес-джетів із російською реєстрацією 2 та 3 березня вилетіли з аеропортів Оману та Об’єднаних Арабських Еміратів до Москви.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, які посилаються на дані авіаперельотів.

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Вісім літаків бізнес-авіації спеціально прибули на Близький Схід після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого.

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Літак, пов’язаний із Януковичем

З 1 по 3 березня сім літаків прибули до міста Сахар в Омані, що розташоване приблизно за 200 кілометрів від Маската. Серед них був бізнес-джет Dassault Falcon 900C, який пов’язують із колишнім президентом України Віктором Януковичем.

За даними ЗМІ, цей літак прибув до Сахара на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та згодом вилетів у напрямку Москви.

Окрім цього, 2 березня до Сахара прилетів літак Ту-204-300, який використовує Роскосмос. Повідомляється, що переліт організувала компанія GetJet, а вартість місця на борту сягала 20 тисяч євро.

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Рейси з ОАЕ до Москви

3 березня до міста Ель-Фуджайра в ОАЕ прибув бізнес-джет Bombardier Global 5000 авіакомпанії Rusjet, який того ж дня вилетів до Москви. За інформацією журналістів, цей літак раніше орендували сім’ї російських чиновників та бізнесменів.

Також 2 березня з Дубая вилетів борт Mitsubishi Challenger 850, який, за даними розслідувачів, пов’язують із родиною колишнього секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева.

Загалом журналісти зазначають, що активність бізнес-авіації з російською реєстрацією зросла після початку бойових дій у регіоні. Частина рейсів здійснювалася через країни, які не повністю закривали повітряний простір.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США та Ізраїль порушили міжнародне право ударами по Ірану, - Макрон

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий під час першої хвилі ізраїльських ударів, разом із десятками високопоставлених іранських керівників.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.

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ОАЕ (434) літак (3102) Янукович Віктор (10754) Близький Схід (346) Оман (95)
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Топ коментарі
+23
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03.03.2026 23:41 Відповісти
+23
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03.03.2026 23:49 Відповісти
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03.03.2026 23:53 Відповісти
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03.03.2026 23:41 Відповісти
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03.03.2026 23:49 Відповісти
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03.03.2026 23:53 Відповісти
Гарячі тури стали занадто гарячими.
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04.03.2026 00:04 Відповісти
Джет хитрожопого Януковича прилетал в Оман(по которому не прилетало). Могли бы и по пути "случайно" сбить. Мечты...
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04.03.2026 00:05 Відповісти
Видно овосч не последний хер доедает
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04.03.2026 00:05 Відповісти
а може і останій, що літачка в оренду здає.
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04.03.2026 00:32 Відповісти
З ******* і гімназістками
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04.03.2026 17:12 Відповісти
Дубай це притон для всієї мразоти світу і всіх шльондр. Так що трохи нехай повсираються
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04.03.2026 00:12 Відповісти
Интересно а как дела у Януковича младшего, чудо стоматолога-миллиардера , который не мог собственной матери зубы сделать или оплатить. Не удивлюсь если и до сих пор с украинских активов купоны стрижет.
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04.03.2026 01:04 Відповісти
100 %
В Країні Мрій це не диво
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04.03.2026 09:39 Відповісти
Самово Овоча?!! Та ні в жисть не повірю, щоб Кабаєв його замінив на іншу Аліну!... Де про це можна почитати?
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04.03.2026 01:06 Відповісти
Шапкопряд єнакієвський в паніці безкоштовно шапки роздавав в паніці
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04.03.2026 06:25 Відповісти
кацапські мавпи-верховоди не воюють, вони в ОАЕ, а п'яний плебс масово подихає. От і вся ідеологія узького міра.
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04.03.2026 08:23 Відповісти
У нас все геть інакше і це добре.
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04.03.2026 09:55 Відповісти
московитські літаки мають літати тільки над болотами!
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04.03.2026 09:26 Відповісти
Ярик читает эту хрень и думает:- Что геи,следите за моими полетами,скучаете по нормальному президенту?
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04.03.2026 09:30 Відповісти
ТАК СКОЛЬКО НЕОБХОДИМО МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ ЧТОБЫ УБИТЬ ЯНУКОВИЧА !!!???)))
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05.03.2026 12:30 Відповісти
 
 