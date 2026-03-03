США та Ізраїль порушили міжнародне право ударами по Ірану, - Макрон

Ізраїль і Сполучені Штати завдали удару по Ірану, порушивши міжнародне право, однак режим аятол в Тегерані "несе основну відповідальність за цю ситуацію".

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, цитує видання Le Monde, передає Цензор.НЕТ.

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"Разом із Німеччиною та Великою Британією ми чітко заявили, що бажано якнайшвидше припинити удари й що міцного миру в регіоні можна досягти тільки через відновлення дипломатичних переговорів", - сказав він.

Крім того, як наголосив Макрон, "іранський народ має вільно вирішувати свою долю".

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На думку французького лідера, саме іранський режим аятолл "розробив небезпечну ядерну програму і безпрецедентні балістичні можливості, озброїв і фінансував терористичні групи в сусідніх країнах".

"(Режим аятол — ред.) у січні 2026 року вкотре віддав наказ стріляти у власний народ", - нагадав Макрон, говорячи про тисячі загиблих у країні внаслідок придушення протестів іранськими силовиками.

Також Макрон закликав владу Ізраїлю припинити удари по Лівану — під час боїв проти терористичного угруповання "Хезболла".

"Це буде небезпечною ескалацією і стратегічною помилкою. Це було б небезпечною ескалацією і стратегічною помилкою. В останні години війна поширилася на Ліван, звідки Хезболла зробила серйозну помилку, завдавши удару по Ізраїлю і наразивши ліванців на небезпеку. Хезболла повинна негайно припинити всі удари, і я закликаю Ізраїль поважати територію Лівану та її цілісність", - додав президент Франції.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий під час першої хвилі ізраїльських ударів, разом із десятками високопоставлених іранських керівників.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.

Через атаки та загрозу судноплавству в Ормузькій протоці — критично важливому стратегічному вузькому пункті, через який проходить приблизно п’ята частина світового споживання нафти, — світові ціни на нафту різко зросли, а фондові ринки впали.

Тимчасовим главою режиму обрали високопоставленого священнослужителя Алірезу Арафі.

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