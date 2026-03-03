США та Ізраїль порушили міжнародне право ударами по Ірану, - Макрон
Ізраїль і Сполучені Штати завдали удару по Ірану, порушивши міжнародне право, однак режим аятол в Тегерані "несе основну відповідальність за цю ситуацію".
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, цитує видання Le Monde, передає Цензор.НЕТ.
"Разом із Німеччиною та Великою Британією ми чітко заявили, що бажано якнайшвидше припинити удари й що міцного миру в регіоні можна досягти тільки через відновлення дипломатичних переговорів", - сказав він.
Крім того, як наголосив Макрон, "іранський народ має вільно вирішувати свою долю".
На думку французького лідера, саме іранський режим аятолл "розробив небезпечну ядерну програму і безпрецедентні балістичні можливості, озброїв і фінансував терористичні групи в сусідніх країнах".
"(Режим аятол — ред.) у січні 2026 року вкотре віддав наказ стріляти у власний народ", - нагадав Макрон, говорячи про тисячі загиблих у країні внаслідок придушення протестів іранськими силовиками.
Також Макрон закликав владу Ізраїлю припинити удари по Лівану — під час боїв проти терористичного угруповання "Хезболла".
"Це буде небезпечною ескалацією і стратегічною помилкою. Це було б небезпечною ескалацією і стратегічною помилкою. В останні години війна поширилася на Ліван, звідки Хезболла зробила серйозну помилку, завдавши удару по Ізраїлю і наразивши ліванців на небезпеку. Хезболла повинна негайно припинити всі удари, і я закликаю Ізраїль поважати територію Лівану та її цілісність", - додав президент Франції.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий під час першої хвилі ізраїльських ударів, разом із десятками високопоставлених іранських керівників.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.
- Через атаки та загрозу судноплавству в Ормузькій протоці — критично важливому стратегічному вузькому пункті, через який проходить приблизно п’ята частина світового споживання нафти, — світові ціни на нафту різко зросли, а фондові ринки впали.
- Тимчасовим главою режиму обрали високопоставленого священнослужителя Алірезу Арафі.
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Є право сильного.
Трамп написав у Truth Social: «Якщо необхідно, Військово‑морські сили США почнуть супроводжувати танкери при проходженні Ормузької протоки - і якомога швидше».
Ормузька протока з'єднує Перську та Оманську затоки. До війни через неї проходило майже 20 млн барелів нафти на день, а з початком конфлікту судноплавство майже повністю зупинилося.
Трамп також повідомив, що доручив федеральним відомствам надати «страхування політичного ризику та гарантії ВСІЙ морській торгівлі».
«Що б не сталося, Сполучені Штати забезпечать ВІЛЬНИЙ ПОТОК ЕНЕРГІЇ світу», - підкреслив він.
Це.дійсно порушення, згідно резолюції ООН 3314.
" прості рішення" доводять до цугундєра.
Трамп плює на закони і в США і на міжнародні, не бажає " продавлювати через ООН".
Сьогодні Іран, завтра умовна Гренландія, потім знімаємо санкції з рф, потім хочу- продаю рф зброю.
Рубіо недавно вже висловився-" ми ж не вводимо санкції проти України..".
Це що означає?
Або 24,02.2024?
Позиція ЄС не змінилася.
" мєжнароднаго праву нєт"
Бо ставити в один ряд мирну й дружню до усіх Україну з державою-терористом це ображати гідність України й українців .
Крім того , Макроша забув одну важливу річ , що абсолютно робить юридично нікчемними ти рішення й постанови , які Макроша згадує (чи натякає на їх) .
Мається такий юридичний чинник як СТАТУС ВІЙНИ . Іран йще 1980 році об"явив Ізраілю війну ... Й вже цього одного фактора достатньо , що не потребули ніякі "казусів беллі" .
Ізраїль з того часу жодної угоди не має з Іраном . А "казусів бейлі" навіть за останні 15 років було з сотні й кожни дає юридичний привід наносити удари по ворожій (іранській) теріторії .
Крім того , не так вже й складно довести про повну керованність іранскими проксі : хусітами й хізбаллой . Кожний їх обстріл Ізраїлю чи Саудії це теж "казус бейлі" . А ось резолюції ООН жодного юридичного забов"язання не накладає !!!
Франція одна з країн , яка постачала й постачає свою зброю Україні ...
При всьому негативі до французких політиків , їх відвертому заграванні з найлютійшими терористами й режимами як раз до України не тільки Франція але (крім 2-х покидків) уся ЕС поводиться бездоганно до чого тут Ваше "ви вбили" ...
Так це комуняка Гутериш вбив , Сільва - вбив , попередній папа - поховав ... А ЕС жодного "але" не було в об"яленні ********** країной агресором й порушником міжнародного права .
Бойовики , що прийшли з терріторії Туретчини . Тобто це Туретчина порушила міжнародне право .
Я про північний Кіпр вже й не кажу й це було 55 років тому .
.Я лише навів приклади , що т.з. "міжнародне право" , "імунітет суверенних лідерів суверенних держав" не працював , або коли річ шла про людожерский режим ... або коли агресором ставала така держава як Туретчина . Й це явно не в 2014 році почалося - подвійні стандарти ...
А як тоді Квітка Цисик - вона теж "звалила" ?! Радіо Торонто повним складом ?!
Майбутній батько моїх унуків цілий рік був на нулі й зара вже 4-й місяц лікується від важкого поранення .
Й якщо ти не воював , то й ти тут теж на пташиних правах за твоєю ж логікою ...
Може ти й трио "Мареничів" не знаєшь ?!
Чи Сергія Скрипку й "ВВ"?! Він 15 років прожив у Парижі .
Півторюю - ти прям з окопу пишешь ?!
Якщо ні , то точно не тебе тут виступати "розпорядником" . Я на "Цензор-неті" з 2004 року , а ти може тоді йще був у проекті ...
Бо тебе тут не було , коли я з 2004 - 2013 "воював" тут риголювотиною : тобто прихильниками бандюковича . А можливо ти й є ригоблювотним , бо саме серед їх були такі ж самі софкоїдні мизки як ти тут вочевидь демоструєшь .
А навіть неодну добу засилиють тільки критичні ідіоти офіцери . Бо на фізичному рівні втрачається пильність .
Я на бойовому патрулюванні був 11 років . Й добре володію не тільки М-16 , але "Калашем" . В мене й зара є 2 магазина вдома на андрісолях ... Крім того Mag10 кулемет , 76мм гранатомет ...
Якщо в тебе було критичне мислення, то ти б вже давно зрозумів би , що жоден московит би не став з тобою вдаватися в мовні подробиці ... Бо там навіть зрадники саме тому зрадили Україну , що не поважають й тому не володіють МОВОЮ в тому об"ємі , на якому я тебе тут відповідаю .
Макрон провтикав, як воно пішло разом анексією Криму кацапами.
Т.з. "міжнародне право" це шахрайска змова між правовими державами й канібальскими режимами в 1945 році , коли головна ціль була не допустити переростання холодної війни й гарячу стадію . Усі ці "положення" вони протухли йще років та 34 тому . Вони надають право диктаторам і канібалам поводити себе вільно з власними громадянами як рабами ! Вони закріплюють напівсередньовічні відносиним між владою й приватними персонами ...
Ось праорат прав людини над "сувіринитетом" - ось це вже 21 століття ...
с. Марк Твен.
анафемутарифи на Макрона!