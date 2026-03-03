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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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США та Ізраїль порушили міжнародне право ударами по Ірану, - Макрон

макрон

Ізраїль і Сполучені Штати завдали удару по Ірану, порушивши міжнародне право, однак режим аятол в Тегерані "несе основну відповідальність за цю ситуацію".

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, цитує видання Le Monde, передає Цензор.НЕТ.

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"Разом із Німеччиною та Великою Британією ми чітко заявили, що бажано якнайшвидше припинити удари й що міцного миру в регіоні можна досягти тільки через відновлення дипломатичних переговорів", - сказав він.

Крім того, як наголосив Макрон, "іранський народ має вільно вирішувати свою долю".

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На думку французького лідера, саме іранський режим аятолл "розробив небезпечну ядерну програму і безпрецедентні балістичні можливості, озброїв і фінансував терористичні групи в сусідніх країнах".

"(Режим аятол — ред.) у січні 2026 року вкотре віддав наказ стріляти у власний народ", - нагадав Макрон, говорячи про тисячі загиблих у країні внаслідок придушення протестів іранськими силовиками.

Також Макрон закликав владу Ізраїлю припинити удари по Лівану — під час боїв проти терористичного угруповання "Хезболла".

"Це буде небезпечною ескалацією і стратегічною помилкою. Це було б небезпечною ескалацією і стратегічною помилкою. В останні години війна поширилася на Ліван, звідки Хезболла зробила серйозну помилку, завдавши удару по Ізраїлю і наразивши ліванців на небезпеку. Хезболла повинна негайно припинити всі удари, і я закликаю Ізраїль поважати територію Лівану та її цілісність", - додав президент Франції.

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Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий під час першої хвилі ізраїльських ударів, разом із десятками високопоставлених іранських керівників.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.
  • Через атаки та загрозу судноплавству в Ормузькій протоці — критично важливому стратегічному вузькому пункті, через який проходить приблизно п’ята частина світового споживання нафти, — світові ціни на нафту різко зросли, а фондові ринки впали.
  • Тимчасовим главою режиму обрали високопоставленого священнослужителя Алірезу Арафі.

Читайте також: Ізраїль вдарив по раді, де планували обрати нового верховного лідера Ірану, - ЗМІ

Автор: 

Ізраїль (1991) Іран (3474) США (26706) Макрон Емманюель (1771)
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Топ коментарі
+29
Макрон не в курсі- ніякого міжнародного права не існує.
Є право сильного.
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03.03.2026 23:07 Відповісти
+14
Ви вбили міжнародне право у 2014, поховали у 2022. А згадали у 2026? Дуже смішно.
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03.03.2026 23:54 Відповісти
+13
Де оці всі макарони були в березні 2014,коли раша Крим захопила?
Або 24,02.2024?
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04.03.2026 04:09 Відповісти
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Макрон не в курсі- ніякого міжнародного права не існує.
Є право сильного.
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03.03.2026 23:07 Відповісти
Он то в курсе. Европа еще не осознала, шо вернулись "добрые старые времена".
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03.03.2026 23:10 Відповісти
Це вам так карло пу розказав?
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03.03.2026 23:30 Відповісти
А что он может сказать, когда вся Франция кишит мусликами?
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04.03.2026 11:43 Відповісти
На двоих стільцях хоче всидіти....не вийде
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03.03.2026 23:08 Відповісти
Від початку бойовий дій на Близькому Сході, Іран атакував пʼять нафтових танкерів в Ормузькій протоці, стратегічно важливому коридорі, через який щодня проходить 20% світового експорту нафти.

Трамп написав у Truth Social: «Якщо необхідно, Військово‑морські сили США почнуть супроводжувати танкери при проходженні Ормузької протоки - і якомога швидше».

Ормузька протока з'єднує Перську та Оманську затоки. До війни через неї проходило майже 20 млн барелів нафти на день, а з початком конфлікту судноплавство майже повністю зупинилося.

Трамп також повідомив, що доручив федеральним відомствам надати «страхування політичного ризику та гарантії ВСІЙ морській торгівлі».

«Що б не сталося, Сполучені Штати забезпечать ВІЛЬНИЙ ПОТОК ЕНЕРГІЇ світу», - підкреслив він.
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03.03.2026 23:09 Відповісти
До чого це? Макрон сказав, що бомбардування Ірану без рішення ООН було порушенням міжнародного права. Що не так він сказав?
Це.дійсно порушення, згідно резолюції ООН 3314.

" прості рішення" доводять до цугундєра.

Трамп плює на закони і в США і на міжнародні, не бажає " продавлювати через ООН".
Сьогодні Іран, завтра умовна Гренландія, потім знімаємо санкції з рф, потім хочу- продаю рф зброю.
Рубіо недавно вже висловився-" ми ж не вводимо санкції проти України..".
Це що означає?
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03.03.2026 23:36 Відповісти
Де оці всі макарони були в березні 2014,коли раша Крим захопила?
Або 24,02.2024?
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04.03.2026 04:09 Відповісти
Там де і зрараз. Неодноразово робили заяви протпорушення вашою країною, рф, терріторіальної цілосності України.
Позиція ЄС не змінилася.
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04.03.2026 09:24 Відповісти
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03.03.2026 23:10 Відповісти
Якщо мозок Макрона відмовляється сприймати обʼєктивну реальність, то що казати про набагато слабших на голову нарцисів-шоуменів.
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03.03.2026 23:17 Відповісти
А навіщо тобі ведмедчук наказав розповсюджувати тут кремлівські наративи?
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03.03.2026 23:37 Відповісти
На лобах вашої команди виписано
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04.03.2026 00:04 Відповісти
натаха в наративах розбирається цікаво звідки
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03.03.2026 23:45 Відповісти
Цікаво, який сенс у поточній ситуації рубати окуня? Треба доставати з ширинки та мірятися із пацанами
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03.03.2026 23:25 Відповісти
Міжнародне право виконують або всі (крім відсталих відщипенців), або його немає. Сьогодні, хто виконує міжнародне право - той лох!
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03.03.2026 23:25 Відповісти
Ще одного вкинули від ведмедчука із методичкою
" мєжнароднаго праву нєт"
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03.03.2026 23:38 Відповісти
Навіщо сперечатися з усіма? Звичайно ж, Міжнародне право є, просто його вже давно ніхто не дотримується.
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04.03.2026 05:37 Відповісти
Це як Конституція в Україні. Вона начебто є, але перебуває "на паузі".
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04.03.2026 09:56 Відповісти
Франця боїться заворушень,бо там багато мусульман.
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03.03.2026 23:27 Відповісти
*****, єврочмошники невиліковні.
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03.03.2026 23:53 Відповісти
"міцного миру в регіоні можна досягти тільки через відновлення дипломатичних переговорів" - ми такий "мир" вже 12 років спостерігаєто, "міцніше" вже просто нікуди...
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04.03.2026 09:57 Відповісти
Ви вбили міжнародне право у 2014, поховали у 2022. А згадали у 2026? Дуже смішно.
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03.03.2026 23:54 Відповісти
Порівнюють ситуацію в 2014 й тим більш лютому 2022 тільки дуже неадекватні особи .

Бо ставити в один ряд мирну й дружню до усіх Україну з державою-терористом це ображати гідність України й українців .

Крім того , Макроша забув одну важливу річ , що абсолютно робить юридично нікчемними ти рішення й постанови , які Макроша згадує (чи натякає на їх) .
Мається такий юридичний чинник як СТАТУС ВІЙНИ . Іран йще 1980 році об"явив Ізраілю війну ... Й вже цього одного фактора достатньо , що не потребули ніякі "казусів беллі" .
Ізраїль з того часу жодної угоди не має з Іраном . А "казусів бейлі" навіть за останні 15 років було з сотні й кожни дає юридичний привід наносити удари по ворожій (іранській) теріторії .
Крім того , не так вже й складно довести про повну керованність іранскими проксі : хусітами й хізбаллой . Кожний їх обстріл Ізраїлю чи Саудії це теж "казус бейлі" . А ось резолюції ООН жодного юридичного забов"язання не накладає !!!
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04.03.2026 00:21 Відповісти
Ну ви вже зазделегідь винесли мені вердикт неадеквата, тому сперечатись із "дуже адекватною особою" не має жодного сенсу. А от перекручувати і казати, що я образив українців це вже хамство з вашого боку, майте на увазі, адекват ви наш.
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04.03.2026 00:29 Відповісти
В 2014 , 2022 році засудили агресію ********** 148 країн - членів ООН .
Франція одна з країн , яка постачала й постачає свою зброю Україні ...
При всьому негативі до французких політиків , їх відвертому заграванні з найлютійшими терористами й режимами як раз до України не тільки Франція але (крім 2-х покидків) уся ЕС поводиться бездоганно до чого тут Ваше "ви вбили" ...
Так це комуняка Гутериш вбив , Сільва - вбив , попередній папа - поховав ... А ЕС жодного "але" не було в об"яленні ********** країной агресором й порушником міжнародного права .
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04.03.2026 00:41 Відповісти
Й ще , а яким чином знесли режим Пол-Пота ?! Не через порушення міжнародного права ?!! Не через військову агресію в"єтконговців проти божевілного режиму ... Режим Асада як знесли ?!
Бойовики , що прийшли з терріторії Туретчини . Тобто це Туретчина порушила міжнародне право .
Я про північний Кіпр вже й не кажу й це було 55 років тому .
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04.03.2026 00:55 Відповісти
запоребриковим тут не місце
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04.03.2026 09:58 Відповісти
Який пАрєбрік ?! Ви хоча б чули , як це слово виговорють московити з пітеру ?!

.Я лише навів приклади , що т.з. "міжнародне право" , "імунітет суверенних лідерів суверенних держав" не працював , або коли річ шла про людожерский режим ... або коли агресором ставала така держава як Туретчина . Й це явно не в 2014 році почалося - подвійні стандарти ...
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04.03.2026 10:12 Відповісти
уся нечисть яка звалила з Неньки не має тут ніякого права голосу
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04.03.2026 10:41 Відповісти
Тобто ти софкоїд ?! Бо ніде в іншому світі не прийнято судити тих хто живе за кордоном !!!
А як тоді Квітка Цисик - вона теж "звалила" ?! Радіо Торонто повним складом ?!
Майбутній батько моїх унуків цілий рік був на нулі й зара вже 4-й місяц лікується від важкого поранення .
Й якщо ти не воював , то й ти тут теж на пташиних правах за твоєю ж логікою ...
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04.03.2026 10:57 Відповісти
ти тут зятем не прикривайся, мені похер квітка ти чи ху..тка , якщо звалив звідси то нє..й тут розполвідати як нам тут жити і що робити
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04.03.2026 11:08 Відповісти
Тобто ти рогуль , що не знає , хто така Квітка Цисик !
Може ти й трио "Мареничів" не знаєшь ?!
Чи Сергія Скрипку й "ВВ"?! Він 15 років прожив у Парижі .

Півторюю - ти прям з окопу пишешь ?!

Якщо ні , то точно не тебе тут виступати "розпорядником" . Я на "Цензор-неті" з 2004 року , а ти може тоді йще був у проекті ...
Бо тебе тут не було , коли я з 2004 - 2013 "воював" тут риголювотиною : тобто прихильниками бандюковича . А можливо ти й є ригоблювотним , бо саме серед їх були такі ж самі софкоїдні мизки як ти тут вочевидь демоструєшь .
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04.03.2026 11:26 Відповісти
я хтів би побачити що ти заспіваєш якщо тебе на "вихід" на еспешку днів хоча б на 5 відправити, але про що з тобою тут говорити , запоребриковим тут не місце, естет хренів....
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04.03.2026 11:34 Відповісти
Спостерігальний пункт це не найгіре місце в армії . Бо є йще блок-пости , є йще охорона кордону ... або патрулювання дільниці в декілька десятків кілометрів . На СП можно замоскуватися , можно змінити діслокацію . А якщо ти патрулюєшь зону , то ти на мушці таких самих снайперських пар , крім того можно "схопити" розтяжку , можно потрапити у засідку .
А навіть неодну добу засилиють тільки критичні ідіоти офіцери . Бо на фізичному рівні втрачається пильність .
Я на бойовому патрулюванні був 11 років . Й добре володію не тільки М-16 , але "Калашем" . В мене й зара є 2 магазина вдома на андрісолях ... Крім того Mag10 кулемет , 76мм гранатомет ...
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04.03.2026 12:05 Відповісти
В тебе параноя з тим "пАрєбриком" ...
Якщо в тебе було критичне мислення, то ти б вже давно зрозумів би , що жоден московит би не став з тобою вдаватися в мовні подробиці ... Бо там навіть зрадники саме тому зрадили Україну , що не поважають й тому не володіють МОВОЮ в тому об"ємі , на якому я тебе тут відповідаю .
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04.03.2026 12:15 Відповісти
воював він - ну с..ка клоун
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04.03.2026 11:36 Відповісти
З 2014 нема більше ніякого міжнародного права.
Макрон провтикав, як воно пішло разом анексією Криму кацапами.
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04.03.2026 00:04 Відповісти
Югославія, Ірак, Лівія, Сірія. Були ще до 2014-го...
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04.03.2026 00:58 Відповісти
А до 2014 року воно було ? А як тоді бути з інтервенцією проти Картвелли в 2008 році , як бути зі знесенням режиму Пол-Пота ?! 100% то була агресія сусіднього В"єтнаму . А Туретчина по якому такому "міжнародному праву" перебуває на північному Кипрі ?!

Т.з. "міжнародне право" це шахрайска змова між правовими державами й канібальскими режимами в 1945 році , коли головна ціль була не допустити переростання холодної війни й гарячу стадію . Усі ці "положення" вони протухли йще років та 34 тому . Вони надають право диктаторам і канібалам поводити себе вільно з власними громадянами як рабами ! Вони закріплюють напівсередньовічні відносиним між владою й приватними персонами ...

Ось праорат прав людини над "сувіринитетом" - ось це вже 21 століття ...
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04.03.2026 01:05 Відповісти
" Іноді краще промовчати і виглядати як ідіот, ніж розкрити рота і розвіяти усі сумніви"...
с. Марк Твен.
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04.03.2026 00:06 Відповісти
Ідіот. Міжнародне право це фейк який вигадали ті хто хоче нагинати слабших.
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04.03.2026 00:08 Відповісти
Требо зрозуміти , що таке поняття як "міжнародне право" було заснованно разом з ООН як компроміс між правовими державами , країнами , для яких права й свободи людини мають найвишу цінність , й між державами напівканібальскими нелюдяними режимами . Це й Совок й Китай ... Цей компроміс вже давно з 1991 року скасованний . Бо не стало співзасновника ООН , тобто звярячого софка .
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04.03.2026 00:30 Відповісти
та ты уже определись макарон нарушил или нужно было. вообще забавно это слушать от страны с кучей колоний
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04.03.2026 01:17 Відповісти
Коли по Парижу прилетить подарунок від бородатих під@рів він зовсім інші пісні заспіває...
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04.03.2026 06:41 Відповісти
пане макрон коли ************ всєя ********** лукашенко надав аеродроми ***** для атаки на нас і коли з ********** пішли на нас колони танків то це називається неспровокована агресія і ************ такий же воєнний злочинець як і ***** тому потрібно було щоб ти сказав це вголос на увесь світ і закрив посольство в мінську і москві і припинив всі економічні зв.язки з двома ********* . згадав ***** про міжнародне право . іран десятиліттями фінансував хамас . хезболу і прочую нечисть які тероризували ізраіль . надав шахеди ***** і технологію виробництва а тепер гандони нехай вигрібають . бумеранг повернувся
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04.03.2026 06:52 Відповісти
Очкує Макарон. Боїтьсяпо побачити на вулицях Парижу бородатих муслімів з калашами і саморобними вибуховими пристроями.
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04.03.2026 06:56 Відповісти
Для чого тоді їх брали?так як і в Америці блм ( муслім лм) муляє?
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04.03.2026 07:23 Відповісти
Накласти анафему тарифи на Макрона!
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04.03.2026 08:28 Відповісти
На даний момент Макрон--самий сміливий та чесний (нескільки це, взагалі, можливо) серед провідних світових політиків.
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04.03.2026 08:32 Відповісти
Ну вот и все,теперь Франция это арабские избиратели,первый звоночек прозвенел,на очереди Великая Германия и её турецкое большинство и неизбежная,очередная война между ними.
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04.03.2026 08:32 Відповісти
 
 