США и Израиль нарушили международное право ударами по Ирану, - Макрон

Израиль и Соединенные Штаты нанесли удар по Ирану, нарушив международное право, однако режим аятолл в Тегеране "несет основную ответственность за эту ситуацию".

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, цитирует издание Le Monde, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с Германией и Великобританией мы четко заявили, что желательно как можно скорее прекратить удары и что прочного мира в регионе можно достичь только через возобновление дипломатических переговоров", - сказал он.

Кроме того, как подчеркнул Макрон, "иранский народ должен свободно решать свою судьбу".

По мнению французского лидера, именно иранский режим аятолл "разработал опасную ядерную программу и беспрецедентные баллистические возможности, вооружил и финансировал террористические группы в соседних странах".

"(Режим аятолл. — Ред.) в январе 2026 года в очередной раз отдал приказ стрелять в собственный народ", - напомнил Макрон, говоря о тысячах погибших в стране в результате подавления протестов иранскими силовиками.

Также Макрон призвал власти Израиля прекратить удары по Ливану — во время боев против террористической группировки "Хезболла".

"Это будет опасной эскалацией и стратегической ошибкой. Это было бы опасной эскалацией и стратегической ошибкой. В последние часы война распространилась на Ливан, откуда Хезболла совершила серьезную ошибку, нанеся удар по Израилю и подвергнув ливанцев опасности. Хезболла должна немедленно прекратить все удары, и я призываю Израиль уважать территорию Ливана и ее целостность", - добавил президент Франции.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит во время первой волны израильских ударов, вместе с десятками высокопоставленных иранских руководителей.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • В ответ Тегеран начал атаковать Израиль, американские базы, а также гражданские объекты в странах Персидского залива.
  • Из-за атак и угрозы судоходству в Ормузском проливе — критически важном стратегическом узком пункте, через который проходит примерно пятая часть мирового потребления нефти, — мировые цены на нефть резко выросли, а фондовые рынки упали.
  • Временным главой режима избрали высокопоставленного священнослужителя Алирезу Арафи.

Израиль (520) Иран (852) США (7144) Макрон Эмманюэль (700)
Макрон не в курсі- ніякого міжнародного права не існує.
Є право сильного.
03.03.2026 23:07 Ответить
Он то в курсе. Европа еще не осознала, шо вернулись "добрые старые времена".
03.03.2026 23:10 Ответить
Це вам так карло пу розказав?
03.03.2026 23:30 Ответить
На двоих стільцях хоче всидіти....не вийде
03.03.2026 23:08 Ответить
Від початку бойовий дій на Близькому Сході, Іран атакував пʼять нафтових танкерів в Ормузькій протоці, стратегічно важливому коридорі, через який щодня проходить 20% світового експорту нафти.

Трамп написав у Truth Social: «Якщо необхідно, Військово‑морські сили США почнуть супроводжувати танкери при проходженні Ормузької протоки - і якомога швидше».

Ормузька протока з'єднує Перську та Оманську затоки. До війни через неї проходило майже 20 млн барелів нафти на день, а з початком конфлікту судноплавство майже повністю зупинилося.

Трамп також повідомив, що доручив федеральним відомствам надати «страхування політичного ризику та гарантії ВСІЙ морській торгівлі».

«Що б не сталося, Сполучені Штати забезпечать ВІЛЬНИЙ ПОТОК ЕНЕРГІЇ світу», - підкреслив він.
03.03.2026 23:09 Ответить
03.03.2026 23:10 Ответить
Якщо мозок Макрона відмовляється сприймати обʼєктивну реальність, то що казати про набагато слабших на голову нарцисів-шоуменів.
03.03.2026 23:17 Ответить
Не розумію, він справді такий ідіот чи прикидається? Вже давно не існує ніякого "міжнародного права"... Лише європейські "глобалісти" продовжують жити у своїх фантазіях про "толерантність". Хоча, чого б їм перейматися, в них є Україна, яка буде захищати їх "європейські цінності".
03.03.2026 23:21 Ответить
Цікаво, який сенс у поточній ситуації рубати окуня? Треба доставати з ширинки та мірятися із пацанами
03.03.2026 23:25 Ответить
Міжнародне право виконують або всі (крім відсталих відщипенців), або його немає. Сьогодні, хто виконує міжнародне право - той лох!
03.03.2026 23:25 Ответить
Франця боїться заворушень,бо там багато мусульман.
03.03.2026 23:27 Ответить
 
 