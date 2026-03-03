США и Израиль нарушили международное право ударами по Ирану, - Макрон

Израиль и Соединенные Штаты нанесли удар по Ирану, нарушив международное право, однако режим аятолл в Тегеране "несет основную ответственность за эту ситуацию".

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, цитирует издание Le Monde, передает Цензор.НЕТ.

"Вместе с Германией и Великобританией мы четко заявили, что желательно как можно скорее прекратить удары и что прочного мира в регионе можно достичь только через возобновление дипломатических переговоров", - сказал он.

Кроме того, как подчеркнул Макрон, "иранский народ должен свободно решать свою судьбу".

По мнению французского лидера, именно иранский режим аятолл "разработал опасную ядерную программу и беспрецедентные баллистические возможности, вооружил и финансировал террористические группы в соседних странах".

"(Режим аятолл. — Ред.) в январе 2026 года в очередной раз отдал приказ стрелять в собственный народ", - напомнил Макрон, говоря о тысячах погибших в стране в результате подавления протестов иранскими силовиками.

Также Макрон призвал власти Израиля прекратить удары по Ливану — во время боев против террористической группировки "Хезболла".

"Это будет опасной эскалацией и стратегической ошибкой. Это было бы опасной эскалацией и стратегической ошибкой. В последние часы война распространилась на Ливан, откуда Хезболла совершила серьезную ошибку, нанеся удар по Израилю и подвергнув ливанцев опасности. Хезболла должна немедленно прекратить все удары, и я призываю Израиль уважать территорию Ливана и ее целостность", - добавил президент Франции.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит во время первой волны израильских ударов, вместе с десятками высокопоставленных иранских руководителей.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

В ответ Тегеран начал атаковать Израиль, американские базы, а также гражданские объекты в странах Персидского залива.

Из-за атак и угрозы судоходству в Ормузском проливе — критически важном стратегическом узком пункте, через который проходит примерно пятая часть мирового потребления нефти, — мировые цены на нефть резко выросли, а фондовые рынки упали.

Временным главой режима избрали высокопоставленного священнослужителя Алирезу Арафи.

