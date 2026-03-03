С Ближнего Востока за два дня вылетели 11 российских бизнес-джетов, включая борт Януковича, - СМИ
По меньшей мере 11 бизнес-джетов с российской регистрацией 2 и 3 марта вылетели из аэропортов Омана и Объединенных Арабских Эмиратов в Москву.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на данные авиаперелетов.
Восемь самолетов бизнес-авиации специально прибыли на Ближний Восток после начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля.
Самолет, связанный с Януковичем
С 1 по 3 марта семь самолетов прибыли в город Сахар в Омане, расположенный примерно в 200 километрах от Маската. Среди них был бизнес-джет Dassault Falcon 900C, который связывают с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.
По данным СМИ, этот самолет прибыл в Сахар на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и впоследствии вылетел в направлении Москвы.
Кроме того, 2 марта в Сахар прилетел самолет Ту-204-300, который использует Роскосмос. Сообщается, что перелет организовала компания GetJet, а стоимость места на борту достигала 20 тысяч евро.
Рейсы из ОАЭ в Москву
3 марта в город Эль-Фуджайра в ОАЭ прибыл бизнес-джет Bombardier Global 5000 авиакомпании Rusjet, который в тот же день вылетел в Москву. По информации журналистов, этот самолет ранее арендовали семьи российских чиновников и бизнесменов.
Также 2 марта из Дубая вылетел борт Mitsubishi Challenger 850, который, по данным расследователей, связывают с семьей бывшего секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.
В целом журналисты отмечают, что активность бизнес-авиации с российской регистрацией возросла после начала боевых действий в регионе. Часть рейсов осуществлялась через страны, которые не полностью закрывали воздушное пространство.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит во время первой волны израильских ударов, вместе с десятками высокопоставленных иранских руководителей.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- В ответ Тегеран начал атаковать Израиль, американские базы, а также гражданские объекты в странах Персидского залива.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль