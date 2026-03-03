С Ближнего Востока за два дня вылетели 11 российских бизнес-джетов, включая борт Януковича, - СМИ

По меньшей мере 11 бизнес-джетов с российской регистрацией 2 и 3 марта вылетели из аэропортов Омана и Объединенных Арабских Эмиратов в Москву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на данные авиаперелетов.

Восемь самолетов бизнес-авиации специально прибыли на Ближний Восток после начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля.

Самолет, связанный с Януковичем

С 1 по 3 марта семь самолетов прибыли в город Сахар в Омане, расположенный примерно в 200 километрах от Маската. Среди них был бизнес-джет Dassault Falcon 900C, который связывают с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

По данным СМИ, этот самолет прибыл в Сахар на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и впоследствии вылетел в направлении Москвы.

Кроме того, 2 марта в Сахар прилетел самолет Ту-204-300, который использует Роскосмос. Сообщается, что перелет организовала компания GetJet, а стоимость места на борту достигала 20 тысяч евро.

Рейсы из ОАЭ в Москву

3 марта в город Эль-Фуджайра в ОАЭ прибыл бизнес-джет Bombardier Global 5000 авиакомпании Rusjet, который в тот же день вылетел в Москву. По информации журналистов, этот самолет ранее арендовали семьи российских чиновников и бизнесменов.

Также 2 марта из Дубая вылетел борт Mitsubishi Challenger 850, который, по данным расследователей, связывают с семьей бывшего секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

В целом журналисты отмечают, что активность бизнес-авиации с российской регистрацией возросла после начала боевых действий в регионе. Часть рейсов осуществлялась через страны, которые не полностью закрывали воздушное пространство.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит во время первой волны израильских ударов, вместе с десятками высокопоставленных иранских руководителей.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

В ответ Тегеран начал атаковать Израиль, американские базы, а также гражданские объекты в странах Персидского залива.

