РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5132 посетителя онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану Удары США по Ирану
1 873 9

С Ближнего Востока за два дня вылетели 11 российских бизнес-джетов, включая борт Януковича, - СМИ

Из Омана и ОАЭ вылетели 11 российских самолетов, связанных с Патрушевым и Януковичем

По меньшей мере 11 бизнес-джетов с российской регистрацией 2 и 3 марта вылетели из аэропортов Омана и Объединенных Арабских Эмиратов в Москву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на данные авиаперелетов.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Восемь самолетов бизнес-авиации специально прибыли на Ближний Восток после начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля.

Читайте также: Трамп призвал иранцев отложить протесты из-за опасности

Самолет, связанный с Януковичем

С 1 по 3 марта семь самолетов прибыли в город Сахар в Омане, расположенный примерно в 200 километрах от Маската. Среди них был бизнес-джет Dassault Falcon 900C, который связывают с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

По данным СМИ, этот самолет прибыл в Сахар на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и впоследствии вылетел в направлении Москвы.

Кроме того, 2 марта в Сахар прилетел самолет Ту-204-300, который использует Роскосмос. Сообщается, что перелет организовала компания GetJet, а стоимость места на борту достигала 20 тысяч евро.

Читайте также: Французские базы на Ближнем Востоке подверглись "ограниченным ударам", - Макрон

Рейсы из ОАЭ в Москву

3 марта в город Эль-Фуджайра в ОАЭ прибыл бизнес-джет Bombardier Global 5000 авиакомпании Rusjet, который в тот же день вылетел в Москву. По информации журналистов, этот самолет ранее арендовали семьи российских чиновников и бизнесменов.

Также 2 марта из Дубая вылетел борт Mitsubishi Challenger 850, который, по данным расследователей, связывают с семьей бывшего секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

В целом журналисты отмечают, что активность бизнес-авиации с российской регистрацией возросла после начала боевых действий в регионе. Часть рейсов осуществлялась через страны, которые не полностью закрывали воздушное пространство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Израиль нарушили международное право ударами по Ирану, - Макрон

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит во время первой волны израильских ударов, вместе с десятками высокопоставленных иранских руководителей.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • В ответ Тегеран начал атаковать Израиль, американские базы, а также гражданские объекты в странах Персидского залива.

Читайте также: Пропагандист Карнаухов волнуется за свое будущее из-за ликвидации верхушки Ирана: "Меня один вопрос волнует. За нас они когда возьмутся?". ВИДЕО

Автор: 

ОАЭ (82) самолет (727) Янукович Виктор (8838) Ближний Восток (36) Оман (19)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
03.03.2026 23:41 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2026 23:49 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2026 23:53 Ответить
Гарячі тури стали занадто гарячими.
показать весь комментарий
04.03.2026 00:04 Ответить
Джет хитрожопого Януковича прилетал в Оман(по которому не прилетало). Могли бы и по пути "случайно" сбить. Мечты...
показать весь комментарий
04.03.2026 00:05 Ответить
Видно овосч не последний хер доедает
показать весь комментарий
04.03.2026 00:05 Ответить
а може і останій, що літачка в оренду здає.
показать весь комментарий
04.03.2026 00:32 Ответить
Дубай це притон для всієї мразоти світу і всіх шльондр. Так що трохи нехай повсираються
показать весь комментарий
04.03.2026 00:12 Ответить
Интересно а как дела у Януковича младшего, чудо стоматолога-миллиардера , который не мог собственной матери зубы сделать или оплатить. Не удивлюсь если и до сих пор с украинских активов купоны стрижет.
показать весь комментарий
04.03.2026 01:04 Ответить
 
 