США можуть розпочати військовий супровід суден через Ормузьку протоку, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність гарантувати безпеку морських перевезень через Ормузьку протоку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, його слова цитує Reuters.

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За словами американського лідера, з негайним вступом у дію він доручив Корпорації фінансування розвитку США надати страхування політичних ризиків і фінансові гарантії для морських перевезень, насамперед енергоносіїв, що проходять через Перську затоку.

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США готові до військового супроводу

Трамп наголосив, що Вашингтон готовий залучити збройні сили для забезпечення безперебійного транзиту через стратегічно важливі водні шляхи.

"У разі необхідності ВМС США почнуть супроводжувати танкери через Ормузьку протоку якомога швидше. Незалежно від обставин, Сполучені Штати забезпечать вільний потік енергії до світу", – заявив він.

Президент підкреслив, що метою цих кроків є стабільність світових енергетичних ринків та недопущення перебоїв у постачанні нафти.

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Реакція Ірану та ситуація на нафтовому ринку

Раніше в Ірані заявили про намір закрити Ормузьку протоку. У Тегерані попередили, що будь-яке судно, яке увійде в її акваторію, може стати ціллю для атак.

На тлі загострення ситуації Ірак почав скорочувати видобуток нафти на найбільших родовищах через переповнення сховищ. За даними місцевої влади, країна готова зменшити видобуток приблизно на три мільйони барелів на добу, якщо криза в регіоні триватиме.

Ормузька протока є одним із ключових маршрутів транспортування нафти у світі. Через неї проходить значна частина глобального експорту енергоносіїв, тому будь-які обмеження судноплавства можуть суттєво вплинути на світові ціни та енергетичну безпеку.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.

Через атаки та загрозу судноплавству в Ормузькій протоці — критично важливому стратегічному вузькому пункті, через який проходить приблизно п’ята частина світового споживання нафти, — світові ціни на нафту різко зросли, а фондові ринки впали.

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