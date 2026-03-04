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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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США можуть розпочати військовий супровід суден через Ормузьку протоку, - Трамп

Трамп заявив про можливий супровід танкерів у Ормузькій протоці

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність гарантувати безпеку морських перевезень через Ормузьку протоку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, його слова цитує Reuters.

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За словами американського лідера, з негайним вступом у дію він доручив Корпорації фінансування розвитку США надати страхування політичних ризиків і фінансові гарантії для морських перевезень, насамперед енергоносіїв, що проходять через Перську затоку.

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США готові до військового супроводу

Трамп наголосив, що Вашингтон готовий залучити збройні сили для забезпечення безперебійного транзиту через стратегічно важливі водні шляхи.

"У разі необхідності ВМС США почнуть супроводжувати танкери через Ормузьку протоку якомога швидше. Незалежно від обставин, Сполучені Штати забезпечать вільний потік енергії до світу", – заявив він.

Президент підкреслив, що метою цих кроків є стабільність світових енергетичних ринків та недопущення перебоїв у постачанні нафти.

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Реакція Ірану та ситуація на нафтовому ринку

Раніше в Ірані заявили про намір закрити Ормузьку протоку. У Тегерані попередили, що будь-яке судно, яке увійде в її акваторію, може стати ціллю для атак.

На тлі загострення ситуації Ірак почав скорочувати видобуток нафти на найбільших родовищах через переповнення сховищ. За даними місцевої влади, країна готова зменшити видобуток приблизно на три мільйони барелів на добу, якщо криза в регіоні триватиме.

  • Ормузька протока є одним із ключових маршрутів транспортування нафти у світі. Через неї проходить значна частина глобального експорту енергоносіїв, тому будь-які обмеження судноплавства можуть суттєво вплинути на світові ціни та енергетичну безпеку.

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Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.
  • Через атаки та загрозу судноплавству в Ормузькій протоці — критично важливому стратегічному вузькому пункті, через який проходить приблизно п’ята частина світового споживання нафти, — світові ціни на нафту різко зросли, а фондові ринки впали.

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Автор: 

Іран (3474) США (26706) танкер (564) Перська затока (58) Близький Схід (346) Трамп Дональд (8914) Ормузька протока (200)
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Топ коментарі
+8
фактично до війни іран мав 13 великих надводних кораблів. практично всі вони вже підводні. ше є кілька субмарин і мінікатери. їхні екіпажі - фактично приречені. Але головне питання - наскільки невразливими будуть американські кораблі та супроводжувані ними величезні конвої танкерів у цій протоці до різних дронів? чи яким чином вони забезпечитимуть цю безпеку?!
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04.03.2026 01:11 Відповісти
+4
блеф, якщо там на дно піде хоч 1 американський човен за собою він потягне не тільки трампа, а й всю республіканську партію.
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04.03.2026 00:47 Відповісти
+4
Іран має 1 500 швидкісних човнів з 250 кг вибухівки на кожному

битва буде епічна, не факт, що переможуть США

.
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04.03.2026 01:29 Відповісти
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Даешь битву при Цусиме Бендер-Аббасе. Трамп, конечно, тот еще п@н, но значительная часть флота Ирана уже испортилась.
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04.03.2026 00:21 Відповісти
фактично до війни іран мав 13 великих надводних кораблів. практично всі вони вже підводні. ше є кілька субмарин і мінікатери. їхні екіпажі - фактично приречені. Але головне питання - наскільки невразливими будуть американські кораблі та супроводжувані ними величезні конвої танкерів у цій протоці до різних дронів? чи яким чином вони забезпечитимуть цю безпеку?!
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04.03.2026 01:11 Відповісти
Дронам как бы похер. Это же не пираты на лодках. Короче, сопровождение не спасает от этого.
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04.03.2026 00:36 Відповісти
Дроны, особенно такие как шахеды, фигня, по сравнению с сотнями ПКР Ирана (китайскими и собственными).
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04.03.2026 00:42 Відповісти
Вы не понимаете, тут другое. Готовят казус белли для следующих массовых бомбардировок. Если подожгут хоть один танкер, сыночку Хаменеи придётся вырушать до Кобзона вместе с ещё десятком аятолл.И да пребудет с Ираном День Сурка.
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04.03.2026 01:03 Відповісти
Как будто им кто-то мешает сейчас бомбить.
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04.03.2026 01:04 Відповісти
Товарищ майор, у вас шаблонное кирзовое мышление. США это глубоко патриархальная страна и бомбить просто так им мешает избирательная система, где большинство избирателей исповедуют христианские ценности. Это вам не ваша Россия с войной за царя и Отечество по любому поводу.
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04.03.2026 01:07 Відповісти
то есть по канонам избирателей сынок Хаменеи должен набедокурить прежде чем его убьют.
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04.03.2026 01:10 Відповісти
Іран має 1 500 швидкісних човнів з 250 кг вибухівки на кожному

битва буде епічна, не факт, що переможуть США

.
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04.03.2026 01:29 Відповісти
А ще 5 000 мін встановлено в протоці і можуть бути приведені (або вже приведені) в бойовий стан. КВІР готувався. І була розмова про наявність в Ірану малих підводних човнів, які на мілководді недоступні сонарам. Епічна морська баталія може вийти.
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04.03.2026 09:17 Відповісти
блеф, якщо там на дно піде хоч 1 американський човен за собою він потягне не тільки трампа, а й всю республіканську партію.
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04.03.2026 00:47 Відповісти
Атомные подлодки(других в ВМС США нет), точно не будут сопровождать суда в заливе. Даже в подводном положении. Постреливать КР "Томагавк" могут и будут.
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04.03.2026 00:57 Відповісти
і за це сша будуть вимагати корисні копалини з кожного))
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04.03.2026 02:18 Відповісти
 
 