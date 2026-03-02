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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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Іран закрив Ормузьку протоку та пригрозив "підпалювати" судна, які спробують пройти, - ЗМІ

Іран заблокував Ормузьку протоку для суден

В іранському Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) заявили про закриття Ормузької протоки та пригрозили, що відкриють вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти.

Про це пише The Times of Israel з посиланням на іранські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Погрози з боку Ірану

"Командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявив, що Ормузька протока закрита, і Іран підпалюватиме будь-яке судно, що спробує її пройти… Цей крок був зроблений після того, як верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї був убитий в результаті ізраїльського удару", - йдеться у повідомленні.

У медіа зазначають, що закриття протоки загрожує перекриттям п'ятої частини світових нафтових потоків і різким зростанням цін на сиру нафту.

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Довідка

  • Ормузька протока — вузька, стратегічно важлива протока, що з'єднує Оманську затоку на південному сході з Перською затокою на південному заході. Північне узбережжя належить Ірану, а південне — Об'єднаним Арабським Еміратам і Мусандам, ексклаву Омана.
  • Протока є важливою точкою на шляху між нафтовидобувними країнами Перської затоки (Ірак, Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ) та світовими ринками.

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.
  • Через атаки та загрозу судноплавству в Ормузькій протоці — критично важливому стратегічному вузькому пункті, через який проходить приблизно п’ята частина світового споживання нафти, — світові ціни на нафту різко зросли, а фондові ринки впали.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командування США заявило про повне знищення 11 іранських кораблів в Оманській затоці. ВIДЕО

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Іран (3472) нафта (6601) Близький Схід (346) судноплавство (178) Ормузька протока (200)
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Топ коментарі
+12
ну всьо, зараз підут погрози від орбана та фіцо в бік командувача корпуса !!
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02.03.2026 23:59 Відповісти
+9
Трамп нещодавно кинув народ Ірану, заохочуючи їх до протестів і обіцяючи допомогу. Тепер навряд чи знайдуться охочі вийти на вулиці.
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03.03.2026 00:37 Відповісти
+7
BBC
Наслідки обіцяють серйозні проблеми для Європи, США і навіть для Трампа. Водночас це може зіграти на руку Росії, дозволивши Кремлю збільшити експорт нафти й заробити мільярди на війні проти України.
Якщо Ормуз перекриють, світ втратить не лише легальну нафту з Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувейту та Іраку, а й контрабандну санкційну нафту Ірану.

Через американську блокаду Венесуели Росія фактично залишиться єдиним продавцем дешевої "тіньової" нафти. І в умовах неминучого зростання світових цін їй буде набагато легше реалізувати обсяги, що застрягли в морі.
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03.03.2026 00:00 Відповісти
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війна - вона і в Африці війна!
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02.03.2026 23:55 Відповісти
ну всьо, зараз підут погрози від орбана та фіцо в бік командувача корпуса !!
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02.03.2026 23:59 Відповісти
тепер мадяри точно заблокують вступ ірану до ЄС !
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03.03.2026 10:17 Відповісти
- Доктор! У мене проблема! Я за ніч можу тільки один раз! А сусід каже що він може три як мінімум! Що робити!?
- Ну так і ви кажіть.
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02.03.2026 23:59 Відповісти
BBC
Наслідки обіцяють серйозні проблеми для Європи, США і навіть для Трампа. Водночас це може зіграти на руку Росії, дозволивши Кремлю збільшити експорт нафти й заробити мільярди на війні проти України.
Якщо Ормуз перекриють, світ втратить не лише легальну нафту з Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувейту та Іраку, а й контрабандну санкційну нафту Ірану.

Через американську блокаду Венесуели Росія фактично залишиться єдиним продавцем дешевої "тіньової" нафти. І в умовах неминучого зростання світових цін їй буде набагато легше реалізувати обсяги, що застрягли в морі.
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03.03.2026 00:00 Відповісти
Індія найімовірніше повернеться до закупівель російської нафти.
Китай, навпаки, останнім часом активно нарощував резерви, але й він буде готовий збільшити морський імпорт з Росії, якщо Ормуз перекриють.

Перебої у морських поставках дають Кремлю шанс зберегти трубопровідні поставки до Європи. І тут є дві проблеми.По-перше, ЄС готував повне нафтове ембарго проти Росії і планував оголосити деталі наприкінці квітня. А оголошувати такі плани під час нафтової кризи - не найкраща ідея.По-друге, основні європейські покупці російської нафти та союзники Кремля - Угорщина і Словаччина - вже більше місяця не отримують сировину трубопроводом "Дружба" через пошкодження трубопроводу в Україні після російських бомбардувань.Через це вони блокують нові санкції проти Кремля і виділення європейського кредиту Україні.ЄС пропонує перейти на постачання з морського термінала в Хорватії. Але якщо через проблеми в Ормузькій протоці морської нафти стане менше, цей аргумент втратить силу. Тоді ЄС доведеться посилити тиск на Україну, щоб швидше відновити трубопровід.
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03.03.2026 00:03 Відповісти
Навряд чи Америка зможе прорвати блокаду, якщо вона станеться.
Трамп давно обіцяв впоратися з набагато меншою проблемою - блокадою Червоного моря хуситами, але головний морський шлях між Європою та Азією досі закритий.
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03.03.2026 00:04 Відповісти
А що по твоєму зараз робить Трамп? Дрочить? Ні, він позбавляє хуситів головного спонсора - Ірану. А з менш дрібними прохусітскими уйобками виріше на словах, з дієвим прикладом.
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03.03.2026 01:47 Відповісти
обіср*вся трамп з цією операцією. Хай зливає воду
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03.03.2026 02:06 Відповісти
луб'янска хвойда, читай новини - потоплено 11 кораблей Ірану
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03.03.2026 02:14 Відповісти
це скоріше обмежені представники частини нашого суспільства по інерції відпрацьовують стару методичку поки куратори ще нову не підготували в світі нових подій
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03.03.2026 03:07 Відповісти
Не повернуться.
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03.03.2026 00:16 Відповісти
Ничего не будет. Расколошматят Иран, уничтожит его корабли, на этом всё закончится. Неделя другая, и аятолы сдуются
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03.03.2026 00:54 Відповісти
😂
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03.03.2026 02:08 Відповісти
Те, що вони заявили, не значить, що вони це змогли зробити.
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03.03.2026 00:01 Відповісти
Вчора і позавчора тільки погрожували.
Сьогодні (вже вчора) таки https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:56.4/centery:26.5/zoom:8 зробили
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03.03.2026 00:11 Відповісти
Трамп таке не очікував. Він думав, що після вбивства лідерів Ірану, народ вийде на вулицю з гаслами про любов до Трампа.
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03.03.2026 00:10 Відповісти
Трамп нещодавно кинув народ Ірану, заохочуючи їх до протестів і обіцяючи допомогу. Тепер навряд чи знайдуться охочі вийти на вулиці.
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03.03.2026 00:37 Відповісти
если американцы евреи кацапы стреляют по народу ракетами то это несомненно увеличивает народную любоффь © Хйло. но тут главное всех поубивать. некрофилы - они любят тишину.
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03.03.2026 00:44 Відповісти
Московити ****** ******* як бояришник, непреривно…, уже 25 років!!
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03.03.2026 08:36 Відповісти
значить американська авіація у найближчі дні буде вирізати всі катери, які пришваровані у Бендер-Аббасі і на прилеглих узбережжях.
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03.03.2026 00:14 Відповісти
ну, якщо правдиві повідомлення про затоплення їхніх кораблів, то на воді їм вже нема чим перекривати. Лишилося ще небо
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03.03.2026 00:16 Відповісти
Танкери-досить повільні рухомі цілі. Рушникоголові можуть своїми шахедами на прямому керуванні їх розхерачити. Шахедів у них дохера, кацапи допомогли вдосконалити, а гепард на кожен танкер не поставиш.
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03.03.2026 09:37 Відповісти
Ото ж бо... залишилося закрити небо над протокою (і потихеньку вибивати склади/виробництво шахедів і ракет)
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03.03.2026 09:44 Відповісти
Якiй командувач заявив, тiй, що вчора був, чi вже сьогодняшний?
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03.03.2026 00:39 Відповісти
Надзвичайно мудрий крок.
Тепер Іран *********** не тільки Ізраіль і США, а й всі, кому вони ламають бізнес.
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03.03.2026 01:04 Відповісти
Якщо не вирішать подивитися один одному в очі і здибатися десь посередині. Цивілізована людина стала настільки продвинутою, що не тільки життям ризикувати сцить, а кожен цент втратити боїться. Золотий мільярд став геть коричневий. Ну нічого, еволюція не спить. Добрий дідусь Дарвін за кілька поколінь продемонструє їм свою силу
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03.03.2026 01:57 Відповісти
Дати аятоллам ультиматум 72 години, потім на гілляку.
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03.03.2026 01:56 Відповісти
Вот тєбє і пєрвая вигода!
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03.03.2026 05:59 Відповісти
*********** порти на Каспії..і шлях Ормузькою протокою трохи звільниться
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03.03.2026 07:13 Відповісти
В Ірані зараз йде широке полювання на ракети, установки,склади. На пару місяців роботи.
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03.03.2026 07:58 Відповісти
 
 