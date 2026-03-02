Іран закрив Ормузьку протоку та пригрозив "підпалювати" судна, які спробують пройти, - ЗМІ
В іранському Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) заявили про закриття Ормузької протоки та пригрозили, що відкриють вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти.
Про це пише The Times of Israel з посиланням на іранські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Погрози з боку Ірану
"Командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявив, що Ормузька протока закрита, і Іран підпалюватиме будь-яке судно, що спробує її пройти… Цей крок був зроблений після того, як верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї був убитий в результаті ізраїльського удару", - йдеться у повідомленні.
У медіа зазначають, що закриття протоки загрожує перекриттям п'ятої частини світових нафтових потоків і різким зростанням цін на сиру нафту.
Довідка
- Ормузька протока — вузька, стратегічно важлива протока, що з'єднує Оманську затоку на південному сході з Перською затокою на південному заході. Північне узбережжя належить Ірану, а південне — Об'єднаним Арабським Еміратам і Мусандам, ексклаву Омана.
- Протока є важливою точкою на шляху між нафтовидобувними країнами Перської затоки (Ірак, Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ) та світовими ринками.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.
- Через атаки та загрозу судноплавству в Ормузькій протоці — критично важливому стратегічному вузькому пункті, через який проходить приблизно п’ята частина світового споживання нафти, — світові ціни на нафту різко зросли, а фондові ринки впали.
Топ коментарі
+12 Fjall_Raven
показати весь коментар02.03.2026 23:59 Відповісти Посилання
+9 Ярослав Кийко
показати весь коментар03.03.2026 00:37 Відповісти Посилання
+7 Victor Litarchuk
показати весь коментар03.03.2026 00:00 Відповісти Посилання
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- Ну так і ви кажіть.
Наслідки обіцяють серйозні проблеми для Європи, США і навіть для Трампа. Водночас це може зіграти на руку Росії, дозволивши Кремлю збільшити експорт нафти й заробити мільярди на війні проти України.
Якщо Ормуз перекриють, світ втратить не лише легальну нафту з Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувейту та Іраку, а й контрабандну санкційну нафту Ірану.
Через американську блокаду Венесуели Росія фактично залишиться єдиним продавцем дешевої "тіньової" нафти. І в умовах неминучого зростання світових цін їй буде набагато легше реалізувати обсяги, що застрягли в морі.
Китай, навпаки, останнім часом активно нарощував резерви, але й він буде готовий збільшити морський імпорт з Росії, якщо Ормуз перекриють.
Перебої у морських поставках дають Кремлю шанс зберегти трубопровідні поставки до Європи. І тут є дві проблеми.По-перше, ЄС готував повне нафтове ембарго проти Росії і планував оголосити деталі наприкінці квітня. А оголошувати такі плани під час нафтової кризи - не найкраща ідея.По-друге, основні європейські покупці російської нафти та союзники Кремля - Угорщина і Словаччина - вже більше місяця не отримують сировину трубопроводом "Дружба" через пошкодження трубопроводу в Україні після російських бомбардувань.Через це вони блокують нові санкції проти Кремля і виділення європейського кредиту Україні.ЄС пропонує перейти на постачання з морського термінала в Хорватії. Але якщо через проблеми в Ормузькій протоці морської нафти стане менше, цей аргумент втратить силу. Тоді ЄС доведеться посилити тиск на Україну, щоб швидше відновити трубопровід.
Трамп давно обіцяв впоратися з набагато меншою проблемою - блокадою Червоного моря хуситами, але головний морський шлях між Європою та Азією досі закритий.
Сьогодні (вже вчора) таки https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:56.4/centery:26.5/zoom:8 зробили
американцы евреи кацапыстреляют по народу ракетами то это несомненно увеличивает народную любоффь © Хйло. но тут главное всех поубивать. некрофилы - они любят тишину.
Тепер Іран *********** не тільки Ізраіль і США, а й всі, кому вони ламають бізнес.