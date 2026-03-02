Іран закрив Ормузьку протоку та пригрозив "підпалювати" судна, які спробують пройти, - ЗМІ

В іранському Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) заявили про закриття Ормузької протоки та пригрозили, що відкриють вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти.

Про це пише The Times of Israel з посиланням на іранські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Погрози з боку Ірану

"Командувач Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявив, що Ормузька протока закрита, і Іран підпалюватиме будь-яке судно, що спробує її пройти… Цей крок був зроблений після того, як верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї був убитий в результаті ізраїльського удару", - йдеться у повідомленні.

У медіа зазначають, що закриття протоки загрожує перекриттям п'ятої частини світових нафтових потоків і різким зростанням цін на сиру нафту.

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Довідка

Ормузька протока — вузька, стратегічно важлива протока, що з'єднує Оманську затоку на південному сході з Перською затокою на південному заході. Північне узбережжя належить Ірану, а південне — Об'єднаним Арабським Еміратам і Мусандам, ексклаву Омана.

Протока є важливою точкою на шляху між нафтовидобувними країнами Перської затоки (Ірак, Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ) та світовими ринками.

Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.

Через атаки та загрозу судноплавству в Ормузькій протоці — критично важливому стратегічному вузькому пункті, через який проходить приблизно п’ята частина світового споживання нафти, — світові ціни на нафту різко зросли, а фондові ринки впали.

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