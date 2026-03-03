Иран закрыл Ормузский пролив и пригрозил "поджигать" суда, которые попытаются пройти, - СМИ

В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о закрытии Ормузского пролива и пригрозили, что откроют огонь по любому судну, которое попытается пройти.

Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на иранские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Угрозы со стороны Ирана

"Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана заявил, что Ормузский пролив закрыт, и Иран будет поджигать любое судно, которое попытается его пройти... Этот шаг был сделан после того, как верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит в результате израильского удара", - говорится в сообщении.

В СМИ отмечают, что закрытие пролива грозит перекрытием пятой части мировых нефтяных потоков и резким ростом цен на сырую нефть.

Справка

Ормузский пролив - узкий, стратегически важный пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — Объединенным Арабским Эмиратам и Мусандам, эксклаву Омана.

Пролив является важной точкой на пути между нефтедобывающими странами Персидского залива (Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ) и мировыми рынками.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

В ответ Тегеран начал атаковать Израиль, американские базы, а также гражданские объекты в странах Персидского залива.

Из-за атак и угрозы судоходству в Ормузском проливе - критически важном стратегическом узком пункте, через который проходит примерно пятая часть мирового потребления нефти, — мировые цены на нефть резко выросли, а фондовые рынки упали.

