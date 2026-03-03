РУС
Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
782 12

Иран закрыл Ормузский пролив и пригрозил "поджигать" суда, которые попытаются пройти, - СМИ

Иран заблокировал Ормузский пролив для судов

В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о закрытии Ормузского пролива и пригрозили, что откроют огонь по любому судну, которое попытается пройти.

Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на иранские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Угрозы со стороны Ирана

"Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана заявил, что Ормузский пролив закрыт, и Иран будет поджигать любое судно, которое попытается его пройти... Этот шаг был сделан после того, как верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит в результате израильского удара", - говорится в сообщении.

В СМИ отмечают, что закрытие пролива грозит перекрытием пятой части мировых нефтяных потоков и резким ростом цен на сырую нефть.

Справка

  • Ормузский пролив - узкий, стратегически важный пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — Объединенным Арабским Эмиратам и Мусандам, эксклаву Омана.
  • Пролив является важной точкой на пути между нефтедобывающими странами Персидского залива (Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ) и мировыми рынками.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • В ответ Тегеран начал атаковать Израиль, американские базы, а также гражданские объекты в странах Персидского залива.
  • Из-за атак и угрозы судоходству в Ормузском проливе - критически важном стратегическом узком пункте, через который проходит примерно пятая часть мирового потребления нефти, — мировые цены на нефть резко выросли, а фондовые рынки упали.

Топ комментарии
+2
ну всьо, зараз підут погрози від орбана та фіцо в бік командувача корпуса !!
02.03.2026 23:59 Ответить
+2
- Доктор! У мене проблема! Я за ніч можу тільки один раз! А сусід каже що він може три як мінімум! Що робити!?
- Ну так і ви кажіть.
02.03.2026 23:59 Ответить
війна - вона і в Африці війна!
02.03.2026 23:55 Ответить
ну всьо, зараз підут погрози від орбана та фіцо в бік командувача корпуса !!
02.03.2026 23:59 Ответить
- Доктор! У мене проблема! Я за ніч можу тільки один раз! А сусід каже що він може три як мінімум! Що робити!?
- Ну так і ви кажіть.
02.03.2026 23:59 Ответить
BBC
Наслідки обіцяють серйозні проблеми для Європи, США і навіть для Трампа. Водночас це може зіграти на руку Росії, дозволивши Кремлю збільшити експорт нафти й заробити мільярди на війні проти України.
Якщо Ормуз перекриють, світ втратить не лише легальну нафту з Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувейту та Іраку, а й контрабандну санкційну нафту Ірану.

Через американську блокаду Венесуели Росія фактично залишиться єдиним продавцем дешевої "тіньової" нафти. І в умовах неминучого зростання світових цін їй буде набагато легше реалізувати обсяги, що застрягли в морі.
03.03.2026 00:00 Ответить
Індія найімовірніше повернеться до закупівель російської нафти.
Китай, навпаки, останнім часом активно нарощував резерви, але й він буде готовий збільшити морський імпорт з Росії, якщо Ормуз перекриють.

Перебої у морських поставках дають Кремлю шанс зберегти трубопровідні поставки до Європи. І тут є дві проблеми.По-перше, ЄС готував повне нафтове ембарго проти Росії і планував оголосити деталі наприкінці квітня. А оголошувати такі плани під час нафтової кризи - не найкраща ідея.По-друге, основні європейські покупці російської нафти та союзники Кремля - Угорщина і Словаччина - вже більше місяця не отримують сировину трубопроводом "Дружба" через пошкодження трубопроводу в Україні після російських бомбардувань.Через це вони блокують нові санкції проти Кремля і виділення європейського кредиту Україні.ЄС пропонує перейти на постачання з морського термінала в Хорватії. Але якщо через проблеми в Ормузькій протоці морської нафти стане менше, цей аргумент втратить силу. Тоді ЄС доведеться посилити тиск на Україну, щоб швидше відновити трубопровід.
03.03.2026 00:03 Ответить
Навряд чи Америка зможе прорвати блокаду, якщо вона станеться.
Трамп давно обіцяв впоратися з набагато меншою проблемою - блокадою Червоного моря хуситами, але головний морський шлях між Європою та Азією досі закритий.
03.03.2026 00:04 Ответить
Не повернуться.
03.03.2026 00:16 Ответить
Те, що вони заявили, не значить, що вони це змогли зробити.
03.03.2026 00:01 Ответить
Вчора і позавчора тільки погрожували.
Сьогодні (вже вчора) таки https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:56.4/centery:26.5/zoom:8 зробили
03.03.2026 00:11 Ответить
Трамп таке не очікував. Він думав, що після вбивства лідерів Ірану, народ вийде на вулицю з гаслами про любов до Трампа.
03.03.2026 00:10 Ответить
значить американська авіація у найближчі дні буде вирізати всі катери, які пришваровані у Бендер-Аббасі і на прилеглих узбережжях.
03.03.2026 00:14 Ответить
ну, якщо правдиві повідомлення про затоплення їхніх кораблів, то на воді їм вже нема чим перекривати. Лишилося ще небо
03.03.2026 00:16 Ответить
 
 