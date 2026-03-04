Израильские ВВС уничтожили секретный иранский ядерный объект

Военно-воздушные силы Израиля заявили об уничтожении секретного иранского ядерного объекта в окрестностях Тегерана.

По данным израильских военных, на этом объекте группа ученых работала над разработкой компонентов, необходимых для создания ядерной бомбы.

Об этом пишет The Times of Israel. Издание ссылается на заявление Армии обороны Израиля во время брифинга для прессы, информирует Цензор.НЕТ.

Удары по иранским ядерным объектам

Как заявил представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Эффи Дефрин, израильские ВВС нанесли удар по частично подземному комплексу под названием "Минзадехей" вблизи Тегерана. По его словам, именно там иранские специалисты "тайком разрабатывали возможности, необходимые для создания ядерного оружия".

В израильской армии утверждают, что после 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне 2025 года, во время которой уже наносились удары по иранским ядерным объектам, Тегеран не прекратил военную ядерную программу. Вместо этого, по данным ЦАХАЛ, Иран продолжил развивать соответствующую инфраструктуру и переместил часть деятельности в подземный объект, защищенный от авиаударов.

Значительный запас урана

Между тем генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Иран накопил уран почти оружейного уровня и не предоставляет полного доступа инспекторам.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что пока Иран полностью не будет сотрудничать с инспекторами и не даст ответы на все вопросы, агентство не может подтвердить, что его ядерная программа не имеет военной цели.

Радиационная безопасность

Международное агентство по атомной энергии ранее подтвердило повреждение здания подземного завода по обогащению урана в Натанзе.

Глава МАГАТЭ заявил, что в странах, граничащих с Ираном, не обнаружено повышения уровня радиации выше обычного фонового уровня.

