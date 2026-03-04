Первый случай в мире: израильский F-35 сбил пилотируемый истребитель ЯК-130 над Тегераном

Истребитель F-35I Adir Воздушных сил Израиля впервые в истории сбил пилотируемый истребитель ЯК-130 иранских ВВС.

Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"Истребитель F-35I "Adir" наших ВВС сбил истребитель ЯК-130 ВВС Ирана. Это первый в истории сбитый пилотируемый истребитель истребителем F-35 "Adir в боевых условиях", - отметили военные.

Больше о самолетах

ЯК-130 — это российский учебно-боевой самолет, созданный ГКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией Alenia Aermacchi. Россия начала передавать такие самолеты Ирану в 2023 году, и иранских летчиков готовили именно для боевого применения этих самолетов — в частности для перехвата и сбивания беспилотников.

Самолет используется для подготовки курсантов летных училищ и предназначен для замены старых Л-39 в ВВС. Як-130 может нести пушечные контейнеры УПК-23-250 с пушками калибра 23 мм, управляемые ракеты Х-31, а также управляемые и обычные бомбы.

F-35 "Adir" — это многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный американской компанией Lockheed Martin.

Самолет оснащен широким арсеналом вооружений: ракеты класса воздух-воздух AIM-9 Sidewinder, AIM-132 ASRAAM и AIM-120 AMRAAM, крылатые ракеты Storm Shadow и AGM-158 JASSM, а также управляемые бомбы JDAM весом до 910 кг, кластерные бомбы WCMD, управляемые авиационные бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon и противотанковые ракеты Brimstone.

F-35 предназначен для поражения как воздушных, так и наземных целей и оснащен технологиями стелс. F-35I — это именно израильская версия самолета F-35A, с собственными системами связи и управления

