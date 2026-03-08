Трамп заперечує, що удару по іранській школі завдали США: Ми вважаємо, це зробив Іран
Президент США Дональд Трамп заявив, що удару по іранській школі для дівчаток завдав Іран, бо "вони дуже неточні з боєприпасами".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це Трамп заявив на борту Air Force One.
"Це зробив Іран"
Так, на запитання журналіста, чи причетні США до удару по початковій школі у місті Мінаб на півдні Ірану, внаслідок якого 28 лютого загинуло щонайменше 150 осіб, Трамп звинуватив Іран.
"На мою думку, з огляду на те, що я бачив, це зробив Іран. Ми вважаємо, що це зробив Іран, тому що, як ви знаєте, вони дуже неточні зі своїми боєприпасами. У них взагалі немає точності", - сказав Трамп.
Що сказав Гегсет
Крім того, журналісти запитали те саме в міністра оборони США Піта Гегсета.
"Ми, безумовно, проводимо розслідування, але єдина сторона, яка завдає ударів по цивільних, – це Іран", - відповів він.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі заявили, що перевірять заяви іранської сторони про загибель майже 150 людей внаслідок удару по школі для дівчат в Ірані.
Цього тижня на закритих брифінгах представники адміністрації президента Дональда Трампа підтвердили законодавцям, що США завдали удару по району в Ірані, де було уражено початкову школу та загинули десятки дітей.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї –– Моджтабу –– обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
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США атакували частину Ірану, де було завдано удару по школі, повідомили офіційні особи Конгресу. Це визнання США https://t.co/TXTjoU2bJt https://nbcnews.com/world/iran/live-blog/live-updates-iran-war-israel-strikes-tehran-beirut-trump-leader-rcna262018#rcrd103288…
Це писали ми
https://x.com/FranzMaser/status/2029089638472634620 https://x.com/FranzMaser/status/2029089638472634620… https://x.com/FranzMaser/status/2029205621040386068 https://x.com/FranzMaser/status/2029205621040386068…
Плював зебілам у борщ
А тут якась школа і дівчатка. Ну що ви, звісно це злі нелюдські американці виключно з ненависті до іранців зробили, інакше й бути не могло.
Поцілуйте в сраку чергових убивць українського народу, детективні. Далі можете ще кндрівців пожаліти і русню до купи.
бо якби сша
то це був би
Прєкрасний
Красівий
Золотий
удар