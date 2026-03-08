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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп заперечує, що удару по іранській школі завдали США: Ми вважаємо, це зробив Іран

Трамп про удар по школі в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявив, що удару по іранській школі для дівчаток завдав Іран, бо "вони дуже неточні з боєприпасами".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це Трамп заявив на борту Air Force One.

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"Це зробив Іран"

Так, на запитання журналіста, чи причетні США до удару по початковій школі у місті Мінаб на півдні Ірану, внаслідок якого 28 лютого загинуло щонайменше 150 осіб, Трамп звинуватив Іран.

"На мою думку, з огляду на те, що я бачив, це зробив Іран. Ми вважаємо, що це зробив Іран, тому що, як ви знаєте, вони дуже неточні зі своїми боєприпасами. У них взагалі немає точності", - сказав Трамп.

Також читайте: Сьогодні Іран зазнає дуже сильних ударів, - Трамп

Що сказав Гегсет

Крім того, журналісти запитали те саме в міністра оборони США Піта Гегсета.

"Ми, безумовно, проводимо розслідування, але єдина сторона, яка завдає ударів по цивільних, – це Іран", - відповів він.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі заявили, що перевірять заяви іранської сторони про загибель майже 150 людей внаслідок удару по школі для дівчат в Ірані.

Цього тижня на закритих брифінгах представники адміністрації президента Дональда Трампа підтвердили законодавцям, що США завдали удару по району в Ірані, де було уражено початкову школу та загинули десятки дітей.

Також читайте: Трамп сам вирішить, коли Іран "беззастережно капітулює", - Білий дім

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї –– Моджтабу –– обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Автор: 

Іран (3498) США (26742) школа (2315) Трамп Дональд (8933)
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Топ коментарі
+26
Чисто як кацапи.
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08.03.2026 12:24 Відповісти
+16
Головне що не Україну винною вважає 🙂
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08.03.2026 12:20 Відповісти
+16
Трамп бреше.
США атакували частину Ірану, де було завдано удару по школі, повідомили офіційні особи Конгресу. Це визнання США https://t.co/TXTjoU2bJt https://nbcnews.com/world/iran/live-blog/live-updates-iran-war-israel-strikes-tehran-beirut-trump-leader-rcna262018#rcrd103288…
Це писали ми
https://x.com/FranzMaser/status/2029089638472634620 https://x.com/FranzMaser/status/2029089638472634620… https://x.com/FranzMaser/status/2029205621040386068 https://x.com/FranzMaser/status/2029205621040386068…
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08.03.2026 12:21 Відповісти
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Головне що не Україну винною вважає 🙂
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08.03.2026 12:20 Відповісти
Трамп бреше.
США атакували частину Ірану, де було завдано удару по школі, повідомили офіційні особи Конгресу. Це визнання США https://t.co/TXTjoU2bJt https://nbcnews.com/world/iran/live-blog/live-updates-iran-war-israel-strikes-tehran-beirut-trump-leader-rcna262018#rcrd103288…
Це писали ми
https://x.com/FranzMaser/status/2029089638472634620 https://x.com/FranzMaser/status/2029089638472634620… https://x.com/FranzMaser/status/2029205621040386068 https://x.com/FranzMaser/status/2029205621040386068…
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08.03.2026 12:21 Відповісти
Классика, " Ревизор". Унтерофицерша сама себя высекла!
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08.03.2026 12:23 Відповісти
😡😡😡😡
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08.03.2026 12:23 Відповісти
Чисто як кацапи.
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08.03.2026 12:24 Відповісти
Володя передав методічку.
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08.03.2026 12:24 Відповісти
іранські балістичні ракети ******* Shekan завдають удаоу по нафтопереробному заводу в ізраїльській Хайфі

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08.03.2026 12:27 Відповісти
нахіба фейками коменти засираєш?
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08.03.2026 13:01 Відповісти
Це не балістичні ракети, це походу уламки шахєда або AI.
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09.03.2026 02:19 Відповісти
Ти ідіот? "за что убілі "наших мальчіков"? В них там війна, а "ваши мальчікі" - ворожі моряки.
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08.03.2026 12:33 Відповісти
Кацап, іді домой. Тут водкі нєт.
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08.03.2026 12:37 Відповісти
Ти палішса, таваріщь!
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08.03.2026 12:39 Відповісти
Кацап палиться на слові "скакати". ПНХ, чмо.
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08.03.2026 12:46 Відповісти
Оооо..Скакалі на майданє..пєчєнькі..снімі кастрюлю...тцк..
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08.03.2026 12:59 Відповісти
Пливди з параду, воювати з Америкою. Чи ти думаєш, пливли списуватись на берег та йти в відставку? Але рішення атакувати їх, все рівно дурне, згоден
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08.03.2026 12:37 Відповісти
Там, на Шри Ланке ещё один корабль был. Они посмотрели и сдались властям. Их интернировали до окончания боевых действий
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08.03.2026 13:01 Відповісти
Можети эти так хотеи сделать
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08.03.2026 13:03 Відповісти
Должны были идти под белым флагом. Получив сигнал с подводной лодки погрузиться в шлюпки и отойти от корабля. Их бы спасли цейлонцы а американцы уничтожили бы корабль
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08.03.2026 13:21 Відповісти
В 22-му році, одне корито під назвою "моzкvа" також пливло з молодими моряками...
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08.03.2026 12:38 Відповісти
Ти випадково не з Amnesty International?
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08.03.2026 13:06 Відповісти
Воно з Amnesty Kazapetional.
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08.03.2026 13:18 Відповісти
Якщо не відомо хто, то значить це Ізраїль
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08.03.2026 12:32 Відповісти
Вбив брата, а тепер ще й іранських дітей. Кривавий кондитер!
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08.03.2026 12:38 Відповісти
подоляцький
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08.03.2026 12:43 Відповісти
Або Порошенко
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08.03.2026 12:34 Відповісти
Порошенко зараз зайнятий. На нього не подумали
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08.03.2026 12:40 Відповісти
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08.03.2026 12:44 Відповісти
Петре, що ти робив вночі ?
Плював зебілам у борщ
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08.03.2026 12:47 Відповісти
Не тільки плював. Не тільки в борщ
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08.03.2026 13:17 Відповісти
Уважно спостерігайте хто, користуючись зрозумілою недовірою до Трампа, буде просувати наративи чалмастих. Тих самих чалмастих які навчили кацапів тероризувати Україну дронами.
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08.03.2026 12:40 Відповісти
Ну першими надав технологію безпілотників кацапам ізраіль. Це потім вже аятоли долучилися.
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08.03.2026 15:23 Відповісти
Коли "першими"? Після 22 щось надавав? Як ні то до чого ці всраті порівняння. Хай здохнуть ***** всі члрножопі виродкі які допомогають русні нас убивати. Не шкода нікого.
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08.03.2026 16:48 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/news/netanyahu-zatelefonuvav-putinu-shcho-govorili-1759775485.html Крім того, ізраїльський прем'єр достроково привітав Путіна з днем народження. Нетаньяху висловив російському диктатору "найщиріші побажання"

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08.03.2026 17:06 Відповісти
А в тебе зараз шахеди летять чи дід Бібі на палці?
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08.03.2026 18:38 Відповісти
А то що трамп просуває інтереси казлястих ,що робити? Закрити очі, затулити вуха, піддакувати ? Навчи нас ,як правильно.
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08.03.2026 15:50 Відповісти
+1
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08.03.2026 16:14 Відповісти
Ну, ****, точно сво-2,0 "самі по сєбє стрєляют".
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08.03.2026 12:43 Відповісти
Хорошо хоть не сказал, что у Зеленского нет карт...
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08.03.2026 12:44 Відповісти
Путін навчив.
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08.03.2026 12:48 Відповісти
Ну если смотреть глобально, то Трамп и ***** это два башмака пара, два старых мерзавца, которые думают своими куриными мозгами, что им всё можно ,плохо то что остальные власть имущие просто хотят переждать их как плохую погоду и это в корне неверно, они ведь две эти суки могут таких дел наворотить, что потом никто не разгребёт.
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08.03.2026 12:48 Відповісти
Іран втулив - вони на диво криворукі - Трамп
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08.03.2026 12:49 Відповісти
дебіл-трампон повністю копіює ботоксне ху...ло , ну прям два брата - дегенерата
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08.03.2026 12:56 Відповісти
Так як і *****, каже, що Україна сама себе обстрілює.
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08.03.2026 13:07 Відповісти
Серед всіх форумчанти ти єдиний хто так думає. Значить ти і є дебіл-підрило
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08.03.2026 14:23 Відповісти
А тут вроді не дебіл...
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08.03.2026 14:26 Відповісти
То не ми. То Зінка.
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08.03.2026 13:14 Відповісти
О до того Краснов гвалтував і вбивав разом з Епштейном. Точну кількість невідомо.
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08.03.2026 14:07 Відповісти
Якщо буде доведено, що удар завдали США, то Трамп заявить, що це відбулося через політику Джо Байдена. 🤦‍♂️
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08.03.2026 13:35 Відповісти
Эпштейна красный клиент это сделал. Гореть ему в аду. Слава Украине!
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08.03.2026 13:49 Відповісти
Дональд не отвлекайся,нужно фабрику шахедов бомбить,посылай всех нах.
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08.03.2026 13:54 Відповісти
Довбой@б.
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08.03.2026 14:24 Відповісти
Якщо Трамп постійно бреше стосовно України, немає ніяких підстав, що воно не буде брехати всюди.
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08.03.2026 14:34 Відповісти
"куй його знає хто наніс удар по школі" якісь "зірково- полосаті чоловічки.купили в американському воєнторзі бімби і ракети і нанесли удар...нас там немає.
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08.03.2026 14:37 Відповісти
Це все Сонний Байден. І до бабки не ходи.
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08.03.2026 14:48 Відповісти
Найбільше вражає дебільне виправдання "у них немає точності, тому це зробили вони". Це говорить людина, яка не служила в армії, без поняття в техніці (і не тільки). Не розумію, як можна цього недоука, маразматика досі виправдовувати, вихваляти, як це робить його придворне оточення?
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08.03.2026 16:03 Відповісти
Мені от цікаво, при всій неповазі до Трампа, але як їбануті на голову коментатори кинулись відмазувати режим який буквально пару тижнів тому спокійно розстріляв на вулицях ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ власних мирних громадян.
А тут якась школа і дівчатка. Ну що ви, звісно це злі нелюдські американці виключно з ненависті до іранців зробили, інакше й бути не могло.
Поцілуйте в сраку чергових убивць українського народу, детективні. Далі можете ще кндрівців пожаліти і русню до купи.
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08.03.2026 16:53 Відповісти
Як можна вірити брехуну? Та ще і пришибленому.
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08.03.2026 18:24 Відповісти
От і я цього не розумію - на очах всього світу розстріляли десятки тисяч своїх громадян а потім кажуть "америка вбила наших діточок". Вірю, а як не вірити.
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08.03.2026 18:40 Відповісти
Знов дуркуєш? Випий ліки і в ліжечко. А то ми тебе втратимо.
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08.03.2026 18:46 Відповісти
Лікуйся, куколд, бо інакше скоро будеш тут про розіп`яте хлоп'я верещати і доведеться тебе забанити назавжди.
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08.03.2026 19:05 Відповісти
Може тебе вже потрібно забанити, ти як думаєш?
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08.03.2026 19:36 Відповісти
один злочин якимось чином нівелює інший злочин??!
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09.03.2026 02:47 Відповісти
Педофіл продовжує знущатися над дітьми!! Гори, ****, в АДУ!!!!
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08.03.2026 17:10 Відповісти
По ходу в гості до Епштейна теж Іран літав...
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08.03.2026 17:36 Відповісти
звичайно не сша
бо якби сша
то це був би
Прєкрасний
Красівий
Золотий
удар
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08.03.2026 17:38 Відповісти
да это американский путин, в Украине тоже стреляют сами по себе)))))
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09.03.2026 08:13 Відповісти
 
 