Трамп заперечує, що удару по іранській школі завдали США: Ми вважаємо, це зробив Іран

Президент США Дональд Трамп заявив, що удару по іранській школі для дівчаток завдав Іран, бо "вони дуже неточні з боєприпасами".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це Трамп заявив на борту Air Force One.

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"Це зробив Іран"

Так, на запитання журналіста, чи причетні США до удару по початковій школі у місті Мінаб на півдні Ірану, внаслідок якого 28 лютого загинуло щонайменше 150 осіб, Трамп звинуватив Іран.

"На мою думку, з огляду на те, що я бачив, це зробив Іран. Ми вважаємо, що це зробив Іран, тому що, як ви знаєте, вони дуже неточні зі своїми боєприпасами. У них взагалі немає точності", - сказав Трамп.

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Що сказав Гегсет

Крім того, журналісти запитали те саме в міністра оборони США Піта Гегсета.

"Ми, безумовно, проводимо розслідування, але єдина сторона, яка завдає ударів по цивільних, – це Іран", - відповів він.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі заявили, що перевірять заяви іранської сторони про загибель майже 150 людей внаслідок удару по школі для дівчат в Ірані.

Цього тижня на закритих брифінгах представники адміністрації президента Дональда Трампа підтвердили законодавцям, що США завдали удару по району в Ірані, де було уражено початкову школу та загинули десятки дітей.

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Удари по Ірану