Сьогодні Іран зазнає дуже сильних ударів, - Трамп

Президент США Дональд Трамп обіцяє завдати потужного удару по Ірану вже сьогодні.

Про це Трамп пише у соцмережі truthsocial, інформує Цензор.НЕТ.

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Зокрема, він прокоментував обіцянку Ірану не атакувати сусідні країни, якщо звідти теж не буде ударів.

Що сказав Трамп?

"Іран, який зазнає нищівних ударів, вибачився та капітулював перед своїми сусідами на Близькому Сході і пообіцяв більше не стріляти по них. Ця обіцянка була дана лише через безжальні атаки США та Ізраїлю. Їхньою метою було захоплення влади на Близькому Сході. Це перший випадок за тисячі років, коли Іран програв сусіднім країнам регіону. Вони сказали: "Дякуємо, президенте Трамп". Я відповів: "Будь ласка!" Іран більше не є "хуліганом Близького Сходу", тепер він "НЕВДАХА НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ" і таким буде упродовж багатьох десятиліть, поки не здасться або, швидше за все, повністю не розвалиться!" - зазначив лідер США.

Трамп анонсував нові удари

За словами Трампа, сьогодні Іран зазнає дуже сильних ударів.

"Під серйозним розглядом щодо повного знищення та неминучої загибелі перебувають території та групи людей, які до цього часу не розглядалися як цілі", - резюмував він.

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Удари по Ірану

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