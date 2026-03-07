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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Сьогодні Іран зазнає дуже сильних ударів, - Трамп

Трамп про нові атаки на Іран

Президент США Дональд Трамп обіцяє завдати потужного удару по Ірану вже сьогодні.

Про це Трамп пише у соцмережі truthsocial, інформує Цензор.НЕТ.

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Зокрема, він прокоментував обіцянку Ірану не атакувати сусідні країни, якщо звідти теж не буде ударів.

Що сказав Трамп?

"Іран, який зазнає нищівних ударів, вибачився та капітулював перед своїми сусідами на Близькому Сході і пообіцяв більше не стріляти по них. Ця обіцянка була дана лише через безжальні атаки США та Ізраїлю. Їхньою метою було захоплення влади на Близькому Сході. Це перший випадок за тисячі років, коли Іран програв сусіднім країнам регіону. Вони сказали: "Дякуємо, президенте Трамп". Я відповів: "Будь ласка!" Іран більше не є "хуліганом Близького Сходу", тепер він "НЕВДАХА НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ" і таким буде упродовж багатьох десятиліть, поки не здасться або, швидше за все, повністю не розвалиться!" - зазначив лідер США.

Трамп анонсував нові удари

За словами Трампа, сьогодні Іран зазнає дуже сильних ударів.

"Під серйозним розглядом щодо повного знищення та неминучої загибелі перебувають території та групи людей, які до цього часу не розглядалися як цілі", - резюмував він.

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Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї –– Моджтабу –– обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

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Автор: 

Іран (3495) Трамп Дональд (8930)
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Топ коментарі
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«ДУРНЕ ПИТАННЯ»: ТРАМП ВІДМОВИВСЯ КОМЕНТУВАТИ ДОПОМОГУ РОСІЯН РОЗВІДДАНИМИ ІРАНУ, ЗІСЛАВШИСЬ НА ІНШУ ТЕМУ ОБГОВОРЕНЬ

07 березня, 2026,
При цьому він назвав можливий обмін данними «легкою проблемою» порівняно з тим, що обговорювалось на той момент. А мова йшла про університетський спорт.

Президент США Дональд Трамп назвав «дурним» питання журналіста щодо можливої https://zn.ua/ukr/WORLD/rosija-peredaje-iranu-rozviddani-dlja-udariv-po-silakh-ssha-na-blizkomu-skhodi-wp.html передачі Росією розвідданих Ірану. Зокрема, під час https://www.youtube.com/watch?v=NvY1m8Le1zk&t=5897s круглого столу в Білому домі з приводу університетського спорту він відмовивися коментувати поширену ЗМІ інформацію з цього приводу.

Вже наприкінці круглого столу Трамп оголосив що відповість на одне чи пару запитань. Слово дісталося кореспонденту Fox News Пітеру Дусі. Він почав запитувати про інформацію Washington Post і Fox News щодо надання РФ Ірану розвідданих для ударів по об'єктах США.

Однак очільник Білого дому навіть не дослухав питання. Він перебив Дусі і назвав питання «дурним».

«Це проста проблема порівняно з тим, що ми робимо тут (на круглому столі з університетського спорту - ред.). Але чи можу я бути чесним? Просто я дуже поважаю вас. Ви завжди були дуже добрі до мене. Однак, яке дурне питання ви поставили саме в цей час. Ми говоримо про щось інше», - заявив Трамп.

Згодом президент США знову звернувся до Дусі, мовляв, «Пітере, я дам тобі ще один шанс, тому що ти поставив погане запитання». Коли ж кореспондент Fox News уточнив, чи може він поставити питання не по темі, Трамп додав, що лише «по темі».
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07.03.2026 13:39 Відповісти
+11
Трамп власноруч зменшує шанси республіканців на виборах до конгресу:
Дані про розвідувальну допомогу РФ Ірану викликали різку критику з боку законодавців у Вашингтоні.
Сенаторка-демократка Джин Шагін: "Замість того, щоб вживати заходів, президент послаблює санкції проти Росії та відмовляється підтримувати Україну. Це неприйнятно і провокує подальшу агресію проти американців"
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07.03.2026 14:22 Відповісти
+9
Из Трампа историк как и из друга из москвы. "За тысячи лет" в Иране чего только не происходило.
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07.03.2026 13:35 Відповісти
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Дамо Ірану просратися - Трамп
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07.03.2026 13:31 Відповісти
«ДУРНЕ ПИТАННЯ»: ТРАМП ВІДМОВИВСЯ КОМЕНТУВАТИ ДОПОМОГУ РОСІЯН РОЗВІДДАНИМИ ІРАНУ, ЗІСЛАВШИСЬ НА ІНШУ ТЕМУ ОБГОВОРЕНЬ

07 березня, 2026,
При цьому він назвав можливий обмін данними «легкою проблемою» порівняно з тим, що обговорювалось на той момент. А мова йшла про університетський спорт.

Президент США Дональд Трамп назвав «дурним» питання журналіста щодо можливої https://zn.ua/ukr/WORLD/rosija-peredaje-iranu-rozviddani-dlja-udariv-po-silakh-ssha-na-blizkomu-skhodi-wp.html передачі Росією розвідданих Ірану. Зокрема, під час https://www.youtube.com/watch?v=NvY1m8Le1zk&t=5897s круглого столу в Білому домі з приводу університетського спорту він відмовивися коментувати поширену ЗМІ інформацію з цього приводу.

Вже наприкінці круглого столу Трамп оголосив що відповість на одне чи пару запитань. Слово дісталося кореспонденту Fox News Пітеру Дусі. Він почав запитувати про інформацію Washington Post і Fox News щодо надання РФ Ірану розвідданих для ударів по об'єктах США.

Однак очільник Білого дому навіть не дослухав питання. Він перебив Дусі і назвав питання «дурним».

«Це проста проблема порівняно з тим, що ми робимо тут (на круглому столі з університетського спорту - ред.). Але чи можу я бути чесним? Просто я дуже поважаю вас. Ви завжди були дуже добрі до мене. Однак, яке дурне питання ви поставили саме в цей час. Ми говоримо про щось інше», - заявив Трамп.

Згодом президент США знову звернувся до Дусі, мовляв, «Пітере, я дам тобі ще один шанс, тому що ти поставив погане запитання». Коли ж кореспондент Fox News уточнив, чи може він поставити питання не по темі, Трамп додав, що лише «по темі».
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07.03.2026 13:39 Відповісти
Там більше зливають інфу Ірану через рашистів самі трампісти які поголовно являються кремлівськими агентами і яких Тромб внедрив в усі американські розвідки. Тому до вбивств американців задіяні як друзі Тромба так і сам Тромб.
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07.03.2026 13:48 Відповісти
Факти є? Я про слив інформації.
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07.03.2026 14:41 Відповісти
Трамп власноруч зменшує шанси республіканців на виборах до конгресу:
Дані про розвідувальну допомогу РФ Ірану викликали різку критику з боку законодавців у Вашингтоні.
Сенаторка-демократка Джин Шагін: "Замість того, щоб вживати заходів, президент послаблює санкції проти Росії та відмовляється підтримувати Україну. Це неприйнятно і провокує подальшу агресію проти американців"
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07.03.2026 14:22 Відповісти
В нього козирі кінчаються, Байден Україні подарував.
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07.03.2026 18:56 Відповісти
Ага,повернеться задом і вистрілить 3 рази
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07.03.2026 19:56 Відповісти
Из Трампа историк как и из друга из москвы. "За тысячи лет" в Иране чего только не происходило.
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07.03.2026 13:35 Відповісти
Повстання маздакітів було найбільш епічним.
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07.03.2026 14:02 Відповісти
по поводу плача некоторых что то что используеться в иране пошло бы нам___))))не смешите ничего кроме ракет петриота,чем утюжат бородатых фанатиков нам не дадут никогда,ни при рыжем ни при рейгане с рузвельтом)))
ну и за разведанные спс
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07.03.2026 13:35 Відповісти
О котрій годині?? Мочи холуїв путінських..
А тоді на Мацкву! на куй тобі той ганебний пердеж Анкоріджа??? Портрет з тим пдрасом путіним спали привселюдно в білому домі
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07.03.2026 13:38 Відповісти
Тисячі ракет повинні полетіти сьогодні на Іран щоб за один день знищити десятки тисяч бойовиків!
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07.03.2026 13:39 Відповісти
Ми побачили що Американці не були готові до шахедів,тепер якщо почнеться наземна операцію і якщо знову америкоси не будуть готові тепер до FPV-дронів.То це буде розгром американської армії і втрата США своєї гегемонії у світі
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07.03.2026 13:39 Відповісти
"Іран, який зазнає нищівних ударів, вибачився та капітулював перед своїми сусідами на Близькому Сході і пообіцяв більше не стріляти по них."

Пояснили би тампону що іран сказав що не буде стріляти по тих хто не стріляє по ньому. Це говорить про те що щоб іран не стріляв, потрібно виселити американські бази або щоб вони не використовувались для ударів по Ірану. А якщо звідти взлетить винищуващ то та країна під ударом.
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07.03.2026 13:42 Відповісти
Трампині пох на кукуріки рушникоголових. Вони перестануть стріляти ВЗАГАЛІ як тільки США з Ізраїлем доб'ють рештки їх пускових, складів і заводів.
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07.03.2026 16:52 Відповісти
Смішно слухати. Русня добиває Україну пятий рік вже. Але виявляється що дрони і по підвалах робити можна.
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07.03.2026 20:14 Відповісти
Настільки ж потужного, як блек-аут на москві від іншого Потужного
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07.03.2026 13:48 Відповісти
Якщо Іран буде грати в довгу, рудий рюрік-педофіл може не дожити до потужної перемоги. Як пише CNN, Трамп та його піонери озвучують РІЗНІ причина нападу та кінцеві цілі, породжуючі хаос та неразберіху.
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07.03.2026 13:49 Відповісти
CNN наземна компанія США в Іраку розпочата в 2003 р. коштувала 3 трильйони $ платників податків, якщо ситуація повториться в Ірані, витрати сягнуть більше 5 трильйонів, а ефективне застосування FPV привиде до колосальних людських втрат з боку США. Радники радять Трампу оголошувати перемогу і валити доки не пізно.
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07.03.2026 13:59 Відповісти
А з чого б це могло стати пізно?
Навіть цілорічна кампанія таких ударів як останній тиждень - це лише третина бюджету Пентагону.
Якщо за тиждень було досягнуто так багато, то за місяць-три, там не залишиться жодного вцілілого цеха впк чи казарми квіру.
А потім можна за копійки роками підживлювати опозицію, курдів, белуджів і Бог зна ще кого, не даючи режиму піднятися і зміцнювати вже ніколи.
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07.03.2026 16:56 Відповісти
Звідки я знаю, мабуть совокупно негативу більше буде від позитиву. Мабуть іранці адаптуються до ударів і потрібно буде вводити сухопутні війська, які понесуть значні втрати. Хоча я особисто думаю, без наземної компанії США і Ізраїль не обійдуться ніхто їм збагачений уран добровільно не віддасть...
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07.03.2026 17:20 Відповісти
ти вчора теж це говорив рудий папуга
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07.03.2026 13:49 Відповісти
Яке самозакохане руде чмо! Бридко навідь дивитися, світлина уйобка каже сама за себе!
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07.03.2026 13:49 Відповісти
Вся іранська військова інфраструктура знаходиться глибоко в норах під землею. Тому кого буде бомбити Тромб не відомо. Хіба що пусті кішлаки. Без наземної операції вся ця кампанія Тромба завершиться нічим.
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07.03.2026 13:51 Відповісти
по прикладу пуйла багатоповерхівки
"Під серйозним розглядом щодо повного знищення та неминучої загибелі перебувають території та групи людей, які до цього часу не розглядалися як цілі", - резюмував він.
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07.03.2026 13:54 Відповісти
Це і є всіляких НДІ та заводи подвійного пр значення.
І нема й не було в рушникоголових бомжів ствільки коштів щоб закопати все впк під землю. А протибункерних бомб та обмежених операцій спецназу буде достатньо для знищення ядерних і ракетних об'єктів які вони заховали.
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07.03.2026 16:59 Відповісти
швидше за все, повністю не розвалиться! Джерело: https://censor.net/ua/n3604065

Це найімовірніший варіант. Захід вміє доводити справу до кінця. Смішно що іранські любителі гамбургерів і голлівудських серіалів дали привід для знищення власної країни.
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07.03.2026 13:51 Відповісти
Ти навіщо трахав дітей, руда наволоч?
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07.03.2026 13:52 Відповісти
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07.03.2026 17:09 Відповісти
@ "Після іранських обстрілів Катар домовився про термінову купівлю південнокорейського ЗРК М-SAM-II. Також ці ЗРК планує закупити Ірак, ОАЕ, Саудівська Аравія.
ЗРК М-SAM-II може збивати балістичні ракети.
Україні було відмовлено у продажу цих ЗРК."
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07.03.2026 13:56 Відповісти
Молодец, тромб. Подарував кацапам перемогу у фактично програній війні. Отримає тепер жадану премію миру в кремлі. Премію руцького миру
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07.03.2026 13:57 Відповісти
А то що? Знову будеш стукати модерам?)
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07.03.2026 14:29 Відповісти
Якщо іранці по наводці друга валодьї не вжарять превентивно.
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07.03.2026 14:03 Відповісти
Куди вжарять. У них тільки один варіант, стріляти по таким же тупим муслімам як вони самі. Тому що там, крім Ізраїлю, на тисячі кілометрів більше нікого немає.
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07.03.2026 14:09 Відповісти
Їм і стріляти ні по кому не треба. Просто закрити протоку погрозами, і весь світ стане на коліна.
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07.03.2026 14:34 Відповісти
Протоки і розблокувати можна.
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07.03.2026 14:48 Відповісти
Ну так піди розблокуй. Бо західний світ вже на колінах. Бензин в Британії в два рази збільшив у ціні. Навіть в штатах бензин додав 10%, не знають, що робити. А якийсь онікс українського розливу знає, як вирішити найбільшу проблему світу на даний момент
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07.03.2026 14:53 Відповісти
Нічого розблоковувати не потрібно буде. Китайські товариші вже вставили пістона молодшим рушникоголових партнерам за ціни на нафту. Звідси і миролюбні заяви.
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07.03.2026 17:02 Відповісти
Всього лише 20% нафти і газу, а не весь світ.
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07.03.2026 17:12 Відповісти
Щось схоже ми вже чули ...
08:02, 10.04.23
Категорія: https://tsn.ua/ato Війна

Великий контрнаступ ЗСУ і завершення війни: прогнози Зеленського, Резнікова і західних союзників.


Українське керівництво на тлі https://tsn.ua/ato/velikiy-kontrnastup-zsu-nablizhayetsya-scho-vidomo-pro-mozhlivi-termini-i-napryamki-2297050.html підготовки контрнаступу Збройних сил України робить сміливі прогнози щодо звільнення окупованих територій і завершення війни. Президент Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резніков, керівник військової розвідки Кирило Буданов анонсували вже незабаром активні наступальні дії ЗСУ. Вони не виключають, що війна завершиться перемогою України вже цього 2023 року.

Прогнози щодо контрнаступу роблять також західні союзники, зокрема, представники Пентагону.

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07.03.2026 14:04 Відповісти
Прогноз з минулого?
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07.03.2026 17:14 Відповісти
Вірно! Зє разом з "яйцеголовим по -17" та "будангою" в 2023 році так само, як і ця руда скаженна макака хвалькувато просторікували. Що з цього вийшло ми вже бачили.
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07.03.2026 17:41 Відповісти
Балабол сраний
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07.03.2026 14:05 Відповісти
Трамп генерує хаос - керований, вялий,... Керований хаос. Але керують тим хаосом - подбрасьівают дровишек, чи пригашують не у США, чи у Європі, а з Москви і Пекіна, використовуючи на повну «гиганта мысли, отца русской американской демократии», "миротворца" планетарного масштаба.... Трампа...
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07.03.2026 14:06 Відповісти
Тако.
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07.03.2026 14:07 Відповісти
"Повне знищення та загибель людей" за роди влади???? а так можна? В даний час США напали на чужу територію і знищують людей. Точим відрізняються гітлер,пуьтін трамп. ? Іран багато лиха наносить нам українцям,але трамп думає про СВОЮ владу і СВОЇ гроші,а не про наші сльози і горе,про смерті і розруху Не бачу різниці між двума маразматиками--путрер і трамп.
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07.03.2026 14:07 Відповісти
Вася, ти тупий? Ця країна союзник ***** і джерело нестабільності в регіоні.
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07.03.2026 14:51 Відповісти
Це ти тупий! Іран можна було і треба було бомбити, але тільки після того, як рашка розвалиться. Бо тепер цим блокуванням протоки рашка врятована. І вже точно зможе воювати десятиліттями, на відміну від українців
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07.03.2026 14:55 Відповісти
хлопчику---вийди з пісочниці,бо тільки там незнайомим тикають.
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07.03.2026 15:10 Відповісти
Не розумію, нащо ці анонси ? Поясніть, хто мудріший !
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07.03.2026 14:22 Відповісти
@ "Коли Світові потрібна допомога, згадують про Україну" - https://x.com/i/status/2029967736193913046 стаття.

Комент до статті (лексика збережена):

https://x.com/i/status/2029991704288195035 @ Якщо в альянсі є США, це мертвий альянс, з функцією воєнторгу США.
У випадку агресії всі мусять захищати США, а США ж не буде нікого захищати.
США не пустять Україну у НАТО ніколи, а від думки, що ми даєм піздюлєй рф, в памперси обсираються.
І в ірані - ракети спустять і втечуть."
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07.03.2026 14:25 Відповісти
Дебил он и в америке дебил. Одних бомбит , а другим красновские ковры стелит. М...а. Слава Украине!
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07.03.2026 14:27 Відповісти
А ну ну.
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07.03.2026 14:32 Відповісти
Закінчення війни у Ірані - це кінець трампа, імпічмент, суд і його ув'язнення. Тому він не закінчить цю війну, поки хтось йому там в білому домі не в*без лопатою по його тупій рудій макітрі
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07.03.2026 14:37 Відповісти
Розпушив хвоста ніби не відсталий Іран бомбить, а китайщину
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07.03.2026 14:48 Відповісти
Не варто перейматися, їх річний військовий бюджет вже вичерпаний за два тижні..
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07.03.2026 14:51 Відповісти
2-3 тижні і аятоли візьмуть Фошингтон. Зуб даєш?😹
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07.03.2026 17:05 Відповісти
Вони вже показали, що удар тримають, їблан ти рудий. Який довбойоб чи ворог нарадив тобі туди лізти?
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07.03.2026 16:43 Відповісти
Чим тримають? Їбалом? Звідки стільки любителів релігійних фанатиків/терористів/союзників підорашок 🤦
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07.03.2026 17:07 Відповісти
У Трампа все потужніше ніж Зеленського !
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07.03.2026 17:11 Відповісти
Звідки ж стільки довбнів, що не розуміють, що війна у Ірані вигідна лише росії, що росія скоріш за все і спровокувала Трампа туди влізти, що фінансові санкції скоріше повалили режим чим військове втручання? Правду кажуть, що власний довбень гірше за ворога.
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07.03.2026 17:14 Відповісти
Шкода, що Іран не знає, що він вже побєждєн.
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08.03.2026 17:35 Відповісти
 
 