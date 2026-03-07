Сьогодні Іран зазнає дуже сильних ударів, - Трамп
Президент США Дональд Трамп обіцяє завдати потужного удару по Ірану вже сьогодні.
Про це Трамп пише у соцмережі truthsocial, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, він прокоментував обіцянку Ірану не атакувати сусідні країни, якщо звідти теж не буде ударів.
Що сказав Трамп?
"Іран, який зазнає нищівних ударів, вибачився та капітулював перед своїми сусідами на Близькому Сході і пообіцяв більше не стріляти по них. Ця обіцянка була дана лише через безжальні атаки США та Ізраїлю. Їхньою метою було захоплення влади на Близькому Сході. Це перший випадок за тисячі років, коли Іран програв сусіднім країнам регіону. Вони сказали: "Дякуємо, президенте Трамп". Я відповів: "Будь ласка!" Іран більше не є "хуліганом Близького Сходу", тепер він "НЕВДАХА НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ" і таким буде упродовж багатьох десятиліть, поки не здасться або, швидше за все, повністю не розвалиться!" - зазначив лідер США.
Трамп анонсував нові удари
За словами Трампа, сьогодні Іран зазнає дуже сильних ударів.
"Під серйозним розглядом щодо повного знищення та неминучої загибелі перебувають території та групи людей, які до цього часу не розглядалися як цілі", - резюмував він.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї –– Моджтабу –– обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
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07 березня, 2026,
При цьому він назвав можливий обмін данними «легкою проблемою» порівняно з тим, що обговорювалось на той момент. А мова йшла про університетський спорт.
Президент США Дональд Трамп назвав «дурним» питання журналіста щодо можливої https://zn.ua/ukr/WORLD/rosija-peredaje-iranu-rozviddani-dlja-udariv-po-silakh-ssha-na-blizkomu-skhodi-wp.html передачі Росією розвідданих Ірану. Зокрема, під час https://www.youtube.com/watch?v=NvY1m8Le1zk&t=5897s круглого столу в Білому домі з приводу університетського спорту він відмовивися коментувати поширену ЗМІ інформацію з цього приводу.
Вже наприкінці круглого столу Трамп оголосив що відповість на одне чи пару запитань. Слово дісталося кореспонденту Fox News Пітеру Дусі. Він почав запитувати про інформацію Washington Post і Fox News щодо надання РФ Ірану розвідданих для ударів по об'єктах США.
Однак очільник Білого дому навіть не дослухав питання. Він перебив Дусі і назвав питання «дурним».
«Це проста проблема порівняно з тим, що ми робимо тут (на круглому столі з університетського спорту - ред.). Але чи можу я бути чесним? Просто я дуже поважаю вас. Ви завжди були дуже добрі до мене. Однак, яке дурне питання ви поставили саме в цей час. Ми говоримо про щось інше», - заявив Трамп.
Згодом президент США знову звернувся до Дусі, мовляв, «Пітере, я дам тобі ще один шанс, тому що ти поставив погане запитання». Коли ж кореспондент Fox News уточнив, чи може він поставити питання не по темі, Трамп додав, що лише «по темі».
Дані про розвідувальну допомогу РФ Ірану викликали різку критику з боку законодавців у Вашингтоні.
Сенаторка-демократка Джин Шагін: "Замість того, щоб вживати заходів, президент послаблює санкції проти Росії та відмовляється підтримувати Україну. Це неприйнятно і провокує подальшу агресію проти американців"
ну и за разведанные спс
А тоді на Мацкву! на куй тобі той ганебний пердеж Анкоріджа??? Портрет з тим пдрасом путіним спали привселюдно в білому домі
Пояснили би тампону що іран сказав що не буде стріляти по тих хто не стріляє по ньому. Це говорить про те що щоб іран не стріляв, потрібно виселити американські бази або щоб вони не використовувались для ударів по Ірану. А якщо звідти взлетить винищуващ то та країна під ударом.
Навіть цілорічна кампанія таких ударів як останній тиждень - це лише третина бюджету Пентагону.
Якщо за тиждень було досягнуто так багато, то за місяць-три, там не залишиться жодного вцілілого цеха впк чи казарми квіру.
А потім можна за копійки роками підживлювати опозицію, курдів, белуджів і Бог зна ще кого, не даючи режиму піднятися і зміцнювати вже ніколи.
"Під серйозним розглядом щодо повного знищення та неминучої загибелі перебувають території та групи людей, які до цього часу не розглядалися як цілі", - резюмував він.
І нема й не було в рушникоголових бомжів ствільки коштів щоб закопати все впк під землю. А протибункерних бомб та обмежених операцій спецназу буде достатньо для знищення ядерних і ракетних об'єктів які вони заховали.
Це найімовірніший варіант. Захід вміє доводити справу до кінця. Смішно що іранські любителі гамбургерів і голлівудських серіалів дали привід для знищення власної країни.
ЗРК М-SAM-II може збивати балістичні ракети.
Україні було відмовлено у продажу цих ЗРК."
08:02, 10.04.23
Категорія: https://tsn.ua/ato Війна
Великий контрнаступ ЗСУ і завершення війни: прогнози Зеленського, Резнікова і західних союзників.
Українське керівництво на тлі https://tsn.ua/ato/velikiy-kontrnastup-zsu-nablizhayetsya-scho-vidomo-pro-mozhlivi-termini-i-napryamki-2297050.html підготовки контрнаступу Збройних сил України робить сміливі прогнози щодо звільнення окупованих територій і завершення війни. Президент Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резніков, керівник військової розвідки Кирило Буданов анонсували вже незабаром активні наступальні дії ЗСУ. Вони не виключають, що війна завершиться перемогою України вже цього 2023 року.
Прогнози щодо контрнаступу роблять також західні союзники, зокрема, представники Пентагону.
русскойамериканской демократии», "миротворца" планетарного масштаба.... Трампа...
Комент до статті (лексика збережена):
https://x.com/i/status/2029991704288195035 @ Якщо в альянсі є США, це мертвий альянс, з функцією воєнторгу США.
У випадку агресії всі мусять захищати США, а США ж не буде нікого захищати.
США не пустять Україну у НАТО ніколи, а від думки, що ми даєм піздюлєй рф, в памперси обсираються.
І в ірані - ракети спустять і втечуть."