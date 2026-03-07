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Іран пообіцяв не атакувати сусідні країни, якщо звідти теж не буде ударів
Іран не здійснюватиме напади на сусідні держави, якщо з їхньої території не надходитимуть удари.
Про це заявив президент Ірану Масуд Пезешкіан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Аljazeera та Reuters.
"Тимчасова керівна рада вчора вирішила, що Іран більше не буде атакувати сусідні країни або запускати ракети, якщо тільки з цих країн не буде здійснено напади на Іран, - сказав президент.
Пезешкіан також вибачився перед сусідніми країнами за удари, які були завдані за останній тиждень.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї –– Моджтабу –– обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
Топ коментарі
+13 Михайло Иляш
показати весь коментар07.03.2026 12:22 Відповісти Посилання
+11 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар07.03.2026 11:48 Відповісти Посилання
+8 Дужан Міхал
показати весь коментар07.03.2026 11:17 Відповісти Посилання
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І чому ця база досі існує?
ВОНИ ПРОСТО ВИСТРІЛЯЛИ ВСЕ ЩО БУЛО. Це те саме коли РФ відступає вона каже що це вона сама так вирішила бо вона "добра"