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Новини Атаки Ірану на Ізраїль
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Іран пообіцяв не атакувати сусідні країни, якщо звідти теж не буде ударів

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Іран не здійснюватиме напади на сусідні держави, якщо з їхньої території не надходитимуть удари.

Про це заявив президент Ірану Масуд Пезешкіан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Аljazeera та Reuters.

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"Тимчасова керівна рада вчора вирішила, що Іран більше не буде атакувати сусідні країни або запускати ракети, якщо тільки з цих країн не буде здійснено напади на Іран, - сказав президент.

Пезешкіан також вибачився перед сусідніми країнами за удари, які були завдані за останній тиждень.

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Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї –– Моджтабу –– обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

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Автор: 

Іран (3495) бойові дії (5965)
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Топ коментарі
+13
ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХ

ВОНИ ПРОСТО ВИСТРІЛЯЛИ ВСЕ ЩО БУЛО. Це те саме коли РФ відступає вона каже що це вона сама так вирішила бо вона "добра"
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07.03.2026 12:22 Відповісти
+11
Спочатку вистріляли всі в наявності ракети по сусідах, а потім хочуть ракетного перемир'я поки ще нароблять ракет. Когось це мені нагадує. Надіюсь тварюк полотенцеголових доб'ють швидко
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07.03.2026 11:48 Відповісти
+8
Скільки американських баз в Баку?
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07.03.2026 11:17 Відповісти
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А хто це зробив?
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07.03.2026 10:57 Відповісти
А той хто надав американцям місце під їхні військові бази .
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07.03.2026 11:10 Відповісти
Скільки американських баз в Баку?
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07.03.2026 11:17 Відповісти
тут ще напрошується питання який тепер сенс в тих військових базах сша в сусідніх з іраном країнах ?
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07.03.2026 11:34 Відповісти
А раньше все думали "Сдай в аренду" кусок пустыни и распускай свою армию? Американские солдаты жизни положат за Кадилаки и Ройс Ройсы эмиров. Ведь они позволяют всем покупать их нефть
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07.03.2026 12:08 Відповісти
ні , самі шейхи до своїх людей , громадян наприклад ОАЕ відносяться ну дуже добре , дай Боже всім . Звідки і вся ця розкіш . Нафтові гроші для всіх громадян . Але , як показує час , все мінливо і має свою ціну . Зокрема ОАЕ мають теперішній статус і вигляд саме завдяки Америці .
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07.03.2026 12:38 Відповісти
Скільки ракет прилетіло в Баку ? (( 1. Ти трішки сплутав міста. 2. Те що один дрон із запущених сотень прилетів не туди куди його запускали не каже ні про що . 3. Скільки іранських дронів запущено по еміратах ?
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07.03.2026 12:31 Відповісти
А хто надав москалям місце під військову базу в Криму?
І чому ця база досі існує?
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07.03.2026 12:37 Відповісти
Пізно. Іранцям треба було думати до того, шанс був, коли той же рудий Донні хотів угоду укласти.
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07.03.2026 11:44 Відповісти
Думаю, одразу після виборів до Конгресу і піде. А поки що - ні. 😊
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07.03.2026 11:54 Відповісти
З Угорщини на нас не було ударів? Літаки літять, будем всіх бомбіть.
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07.03.2026 11:15 Відповісти
В Азербайджані немає американських баз і військ, звідки б атакували Іран, але це не завадило персам розгромити аеропорт в Нахічевані, щоправда тепер вибачилися, але ж нічого не компенсують, як було і у випадку, коли Іран збив на околицях своєї столиці український пасажирський літак.
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07.03.2026 11:17 Відповісти
Всі вже пишуть, що це може бути сигнал про кінець війни. Але цей персонаж також заявив, що вони не здадуться, і закликав арабських сусідів не бути маріонетками ізраїля та сша.
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07.03.2026 11:23 Відповісти
Так как Иран не имеет границ с Израилем и США это звучит как выгоньте американцев и евреев и мы оставим вас в покое.
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07.03.2026 12:10 Відповісти
Проявляються вже не до кінця узгодженні дії, значить є ознаки розколу в правлінні та триває боротьба під килимом.
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07.03.2026 12:11 Відповісти
Напевно на всіх ракет не вистачає,тому такі "добренькі".
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07.03.2026 11:35 Відповісти
Скоріше не ракет, а пускових установок
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07.03.2026 11:51 Відповісти
Вже скулять. Добре їм амери піздюлів насипали.
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07.03.2026 11:42 Відповісти
Спочатку вистріляли всі в наявності ракети по сусідах, а потім хочуть ракетного перемир'я поки ще нароблять ракет. Когось це мені нагадує. Надіюсь тварюк полотенцеголових доб'ють швидко
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07.03.2026 11:48 Відповісти
Масуд в жопі зуд, теж хоче до аятоли. Пора.
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07.03.2026 11:51 Відповісти
ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХ

ВОНИ ПРОСТО ВИСТРІЛЯЛИ ВСЕ ЩО БУЛО. Це те саме коли РФ відступає вона каже що це вона сама так вирішила бо вона "добра"
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07.03.2026 12:22 Відповісти
Ормуз відкрийте, башибузуки!
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07.03.2026 13:40 Відповісти
 
 