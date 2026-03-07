Іран пообіцяв не атакувати сусідні країни, якщо звідти теж не буде ударів

Іран не здійснюватиме напади на сусідні держави, якщо з їхньої території не надходитимуть удари.

Про це заявив президент Ірану Масуд Пезешкіан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Аljazeera та Reuters.

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"Тимчасова керівна рада вчора вирішила, що Іран більше не буде атакувати сусідні країни або запускати ракети, якщо тільки з цих країн не буде здійснено напади на Іран, - сказав президент.

Пезешкіан також вибачився перед сусідніми країнами за удари, які були завдані за останній тиждень.

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Удари по Ірану

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