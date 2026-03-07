Адміністрація Трампа підтвердила, що війська США вдарили по району в Ірані, де постраждала школа, - NBC News
Цього тижня на закритих брифінгах представники адміністрації президента Дональда Трампа підтвердили законодавцям, що США завдали удару по району в Ірані, де було уражено початкову школу та загинули десятки дітей.
Про це NBC News повідомили двоє американських чиновників, інформує Цензор.НЕТ.
Розслідування удару все ще триває
За словами американських чиновників, США знають, що удар по школі завдали не ізраїльтяни.
Посадовці визнали, що США проводили операції в цій частині Ірану, і не запропонували жодної переконливої альтернативної версії того, хто міг стояти за ударом, окрім самих американців.
За даними іранської влади, у школі Шаджаре Тайєбе у місті Мінаб на півдні країни загинули щонайменше 168 людей. Деякі іранські чиновники публічно заявляли, що кількість загиблих може бути вищою.
Центральне командування США заявило, що розслідування удару триває. Міністр оборони Піт Гегсет сказав 4 березня, що США "досі розслідують", додавши:
"Ми ніколи не атакуємо цивільних осіб, але перевіряємо обставини".
Держсекретар Марко Рубіо 2 березня заявив журналістам, що американські війська "не стали б навмисно атакувати школу".
Речник Армії оборони Ізраїлю Надав Шошані повідомив NPR, що ізраїльські військові "наразі не знають про будь-яку операцію ЦАХАЛ у цьому районі".
А в інтерв’ю NBC News міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що "очевидно, що ракети, які влучили в школу, були американськими", але жодних доказів цього звинувачення не надав.
Він також заперечив, що це могли бути ракети Ірану, які збились з курсу.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі заявили, що перевірять заяви іранської сторони про загибель майже 150 людей внаслідок удару по школі для дівчат в Ірані.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї –– Моджтабу –– обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
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