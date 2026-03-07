Адміністрація Трампа підтвердила, що війська США вдарили по району в Ірані, де постраждала школа, - NBC News

Цього тижня на закритих брифінгах представники адміністрації президента Дональда Трампа підтвердили законодавцям, що США завдали удару по району в Ірані, де було уражено початкову школу та загинули десятки дітей.

Про це NBC News повідомили двоє американських чиновників, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Розслідування удару все ще триває

За словами американських чиновників, США знають, що удар по школі завдали не ізраїльтяни.

Посадовці визнали, що США проводили операції в цій частині Ірану, і не запропонували жодної переконливої альтернативної версії того, хто міг стояти за ударом, окрім самих американців.

За даними іранської влади, у школі Шаджаре Тайєбе у місті Мінаб на півдні країни загинули щонайменше 168 людей. Деякі іранські чиновники публічно заявляли, що кількість загиблих може бути вищою.

Центральне командування США заявило, що розслідування удару триває. Міністр оборони Піт Гегсет сказав 4 березня, що США "досі розслідують", додавши:

"Ми ніколи не атакуємо цивільних осіб, але перевіряємо обставини".

Держсекретар Марко Рубіо 2 березня заявив журналістам, що американські війська "не стали б навмисно атакувати школу".

Речник Армії оборони Ізраїлю Надав Шошані повідомив NPR, що ізраїльські військові "наразі не знають про будь-яку операцію ЦАХАЛ у цьому районі".

А в інтерв’ю NBC News міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що "очевидно, що ракети, які влучили в школу, були американськими", але жодних доказів цього звинувачення не надав.

Він також заперечив, що це могли бути ракети Ірану, які збились з курсу.

Читайте також: РФ надає Ірану розвіддані для ударів по військах США, - WP

Що передувало

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі заявили, що перевірять заяви іранської сторони про загибель майже 150 людей внаслідок удару по школі для дівчат в Ірані.

Удари по Ірану

Читайте також: З понеділка Ормузькою протокою пройшли лише дев’ять комерційних суден, - AFP