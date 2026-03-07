Администрация Трампа подтвердила, что войска США нанесли удар по району в Иране, где пострадала школа, - NBC News
На этой неделе на закрытых брифингах представители администрации президента Дональда Трампа подтвердили законодателям, что США нанесли удар по району в Иране, где была поражена начальная школа и погибли десятки детей.
Об этом NBC News сообщили два американских чиновника, информирует Цензор.НЕТ.
Расследование удара все еще продолжается
По словам американских чиновников, США знают, что удар по школе нанесли не израильтяне.
Чиновники признали, что США проводили операции в этой части Ирана, и не предложили ни одной убедительной альтернативной версии того, кто мог стоять за ударом, кроме самих американцев.
По данным иранских властей, в школе Шаджаре Тайебе в городе Минаб на юге страны погибли по меньшей мере 168 человек. Некоторые иранские чиновники публично заявляли, что число погибших может быть выше.
Центральное командование США заявило, что расследование удара продолжается. Министр обороны Пит Хэгсет сказал 4 марта, что США "до сих пор расследуют", добавив:
"Мы никогда не атакуем гражданских лиц, но проверяем обстоятельства".
Госсекретарь Марко Рубио 2 марта заявил журналистам, что американские войска "не стали бы намеренно атаковать школу".
Представитель Армии обороны Израиля Надав Шошани сообщил NPR, что израильские военные "на данный момент не знают о какой-либо операции ЦАХАЛ в этом районе".
А в интервью NBC News министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что "очевидно, что ракеты, которые попали в школу, были американскими", но никаких доказательств этого обвинения не предоставил.
Он также опроверг, что это могли быть ракеты Ирана, которые сбились с курса.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что в Израиле заявили, что проверят заявления иранской стороны о гибели почти 150 человек в результате удара по школе для девочек в Иране.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи – Моджтаба – избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль