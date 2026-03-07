Администрация Трампа подтвердила, что войска США нанесли удар по району в Иране, где пострадала школа, - NBC News

На этой неделе на закрытых брифингах представители администрации президента Дональда Трампа подтвердили законодателям, что США нанесли удар по району в Иране, где была поражена начальная школа и погибли десятки детей.

Расследование удара все еще продолжается

По словам американских чиновников, США знают, что удар по школе нанесли не израильтяне.

Чиновники признали, что США проводили операции в этой части Ирана, и не предложили ни одной убедительной альтернативной версии того, кто мог стоять за ударом, кроме самих американцев.

По данным иранских властей, в школе Шаджаре Тайебе в городе Минаб на юге страны погибли по меньшей мере 168 человек. Некоторые иранские чиновники публично заявляли, что число погибших может быть выше.

Центральное командование США заявило, что расследование удара продолжается. Министр обороны Пит Хэгсет сказал 4 марта, что США "до сих пор расследуют", добавив:

"Мы никогда не атакуем гражданских лиц, но проверяем обстоятельства".

Госсекретарь Марко Рубио 2 марта заявил журналистам, что американские войска "не стали бы намеренно атаковать школу".

Представитель Армии обороны Израиля Надав Шошани сообщил NPR, что израильские военные "на данный момент не знают о какой-либо операции ЦАХАЛ в этом районе".

А в интервью NBC News министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что "очевидно, что ракеты, которые попали в школу, были американскими", но никаких доказательств этого обвинения не предоставил.

Он также опроверг, что это могли быть ракеты Ирана, которые сбились с курса.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в Израиле заявили, что проверят заявления иранской стороны о гибели почти 150 человек в результате удара по школе для девочек в Иране.

Удары по Ирану

