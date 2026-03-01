В Израиле проверяют заявления Тегерана о гибели почти 150 человек от удара по школе в Иране
В Израиле заявили, что проверят заявления иранской стороны о гибели почти 150 человек в результате удара по школе для девочек в Иране.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наCNN.
Израиль проверяет заявления об ударе по школе
"Израильские военные заявили, что проверяют сообщения об ударе по школе для девочек в Иране, в результате которого, по словам местного чиновника, погибло почти 150 человек", - говорится в сообщении.
Эбрагим Тахери, иранский прокурор в Минабе, где якобы произошел этот удар, сообщил, что число жертв удара достигло 148 человек, еще 95 человек ранены.
Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), подполковник Надав Шошани заявил журналистам на брифинге в воскресенье, 1 марта:
"На данный момент мне неизвестно ни о каком израильском или американском ударе по этому месту. Я знаю, что и мы, и американцы проверяем эту информацию".
Американские военные заявили CNN, что США знают об этих сообщениях и "рассматривают их".
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
