РУС
В Израиле проверяют заявления Тегерана о гибели почти 150 человек от удара по школе в Иране

Заявление о 150 погибших в иранской школе: Израиль проводит проверку

В Израиле заявили, что проверят заявления иранской стороны о гибели почти 150 человек в результате удара по школе для девочек в Иране.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наCNN.

Израиль проверяет заявления об ударе по школе 

"Израильские военные заявили, что проверяют сообщения об ударе по школе для девочек в Иране, в результате которого, по словам местного чиновника, погибло почти 150 человек", - говорится в сообщении.

Эбрагим Тахери, иранский прокурор в Минабе, где якобы произошел этот удар, сообщил, что число жертв удара достигло 148 человек, еще 95 человек ранены.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), подполковник Надав Шошани заявил журналистам на брифинге в воскресенье, 1 марта:

"На данный момент мне неизвестно ни о каком израильском или американском ударе по этому месту. Я знаю, что и мы, и американцы проверяем эту информацию".

Американские военные заявили CNN, что США знают об этих сообщениях и "рассматривают их".

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Израиль Иран жертвы
+2
Цікаве питання, якщо Україна вирішить мати ядерку, нас так же будуть вбивати, від інженерів до дітей, по 140 учениць за раз. І всяке чмо буде казати, то норма, українці самі нарвались. Бо ми ХОТІЛИ напасти на Угорщину, Словаччіну та Ізраїль.
01.03.2026 18:26 Ответить
+1
КСИР сообщил, шо попал в авианосец. Нужны "победы".
01.03.2026 18:21 Ответить
+1
Ну Ашиблісь трохи...
01.03.2026 18:22 Ответить
Іранці атакували танкер тіньового флоту Skylight під прапором Палау приблизно за п'ять морських миль від узбережжя Оману

Чотири людини отримали поранення, всі 20 членів екіпажу були евакуйовані.

Саме цікаве, що це судно перевозить і іранську нафту. Воно перебуває у санкційному списку США та ЄС (с)
01.03.2026 18:19 Ответить
КСИР сообщил, шо попал в авианосец. Нужны "победы".
показать весь комментарий
кітайози свої ракети дали для тестування.
щось пішло не туди...
показать весь комментарий
В Иране уже не одно поколение китайских ПКР проверено(еще с 1980-х). Достижений нет.
показать весь комментарий
Вони документи не перевіряли. Є наказ, є порушник. Все.
Ну а те, що боки у "тіньового" танкера не "тіньові", а звичайні залізні - то таке.
показать весь комментарий
Ну Ашиблісь трохи...
показать весь комментарий
Ще одна тема-лакмус.
показать весь комментарий
Цікаве питання, якщо Україна вирішить мати ядерку, нас так же будуть вбивати, від інженерів до дітей, по 140 учениць за раз. І всяке чмо буде казати, то норма, українці самі нарвались. Бо ми ХОТІЛИ напасти на Угорщину, Словаччіну та Ізраїль.
показать весь комментарий
Ти давно в мене на ,,олівці,, як вкидувач кацапських наративів на сайті.
показать весь комментарий
та це підор відвертий!
показать весь комментарий
недоумок, ці гниди постачали шахеди кацапам, потім надали технології виробництва! ***** всіх їхніх інженерів разом з дівчатками, **** ти тупа!
показать весь комментарий
мало! надо мінімум 1400!!!
показать весь комментарий
А хіба ВЖЕ не вбивають? Чи тобі мало?
показать весь комментарий
ну і *** з ними! скільки в Україні загинуло людей від їхніх шахедів?
показать весь комментарий
Режиму потрібні перемоги і мученики. І того, і того має бути багато.
показать весь комментарий
Рязанский сахарок....
показать весь комментарий
