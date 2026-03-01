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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану Зміна режиму в Ірані
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В Ізраїлі перевіряють заяви Тегерана про загибель майже 150 людей від удару по школі в Ірані

Заява про 150 загиблих в іранській школі: Ізраїль проводить перевірку

В Ізраїлі заявили, що перевірять заяви іранської сторони про загибель майже 150 людей внаслідок удару по школі для дівчат в Ірані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.

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Ізраїль перевіряє заяви про удар по школі 

"Ізраїльські військові заявили, що перевіряють повідомлення про удар по школі для дівчат в Ірані, в результаті якого, за словами місцевого чиновника, загинуло майже 150 людей", - йдеться у повідомленні.

Ебрагім Тахері, іранський прокурор у Мінабі, де нібито відбувся цей удар, повідомив, що кількість жертв удару сягнула 148 осіб, ще 95 осіб поранені.

Речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), підполковник Надав Шошані заявив журналістам на брифінгу в неділю, 1 березня:

"На цей момент мені невідомо про жодний ізраїльський чи американський удар по цьому місці. Я знаю, що і ми, і американці перевіряємо цю інформацію".

Американські військові заявили CNN, що США знають про ці повідомлення та "розглядають їх".

Читайте також: Іран обіцяє помсту за смерть Хаменеї, - заява президента Пезешкіана

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте також: Троє американських військовослужбовців загинули під час операції проти Ірану

Автор: 

Ізраїль (1988) Іран (3472) жертви (1988)
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Топ коментарі
+5
Ну Ашиблісь трохи...
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01.03.2026 18:22 Відповісти
+5
Ти давно в мене на ,,олівці,, як вкидувач кацапських наративів на сайті.
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01.03.2026 18:33 Відповісти
+5
Не треба поспішати з перевіркою цієї інформації. Через два-три дні цих "загиблих від удару по школі" буде більше тисячі.
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01.03.2026 18:49 Відповісти
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Іранці атакували танкер тіньового флоту Skylight під прапором Палау приблизно за п'ять морських миль від узбережжя Оману

Чотири людини отримали поранення, всі 20 членів екіпажу були евакуйовані.

Саме цікаве, що це судно перевозить і іранську нафту. Воно перебуває у санкційному списку США та ЄС (с)
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01.03.2026 18:19 Відповісти
КСИР сообщил, шо попал в авианосец. Нужны "победы".
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01.03.2026 18:21 Відповісти
кітайози свої ракети дали для тестування.
щось пішло не туди...
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01.03.2026 18:35 Відповісти
В Иране уже не одно поколение китайских ПКР проверено(еще с 1980-х). Достижений нет.
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01.03.2026 18:47 Відповісти
Вони документи не перевіряли. Є наказ, є порушник. Все.
Ну а те, що боки у "тіньового" танкера не "тіньові", а звичайні залізні - то таке.
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01.03.2026 18:22 Відповісти
Ну Ашиблісь трохи...
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01.03.2026 18:22 Відповісти
Хто? Підозрюють., що це був « дружеский агонь»… советнікі памагли..
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01.03.2026 19:58 Відповісти
Ще одна тема-лакмус.
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01.03.2026 18:20 Відповісти
Не треба поспішати з перевіркою цієї інформації. Через два-три дні цих "загиблих від удару по школі" буде більше тисячі.
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01.03.2026 18:49 Відповісти
Мова не про фактаж, а про "вірю - не вірю".
Он Лавриненко вже попалився на мазі за аятол так, що навіть коментарі йому потерли.
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01.03.2026 20:01 Відповісти
Ти давно в мене на ,,олівці,, як вкидувач кацапських наративів на сайті.
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01.03.2026 18:33 Відповісти
та це підор відвертий!
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01.03.2026 18:36 Відповісти
недоумок, ці гниди постачали шахеди кацапам, потім надали технології виробництва! ***** всіх їхніх інженерів разом з дівчатками, **** ти тупа!
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01.03.2026 18:35 Відповісти
мало! надо мінімум 1400!!!
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01.03.2026 18:37 Відповісти
А хіба ВЖЕ не вбивають? Чи тобі мало?
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01.03.2026 18:45 Відповісти
ну і *** з ними! скільки в Україні загинуло людей від їхніх шахедів?
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01.03.2026 18:32 Відповісти
Режиму потрібні перемоги і мученики. І того, і того має бути багато.
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01.03.2026 18:42 Відповісти
Рязанский сахарок....
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01.03.2026 18:42 Відповісти
А бил лі мальчік дєті?
Тут же питання віри.
Ви однієї віри з іранськими аятолами?
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01.03.2026 19:10 Відповісти
Та рушники можуть і самі *обнуть по своїй школі, як рашисти по своїх будинках, вчителі спільні у цих терористів - фсб.
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01.03.2026 19:18 Відповісти
Ага! Пам'ятаю про тисячі вбитих палестинських дітей та старих ізраїльською ракетою у лікарні.
А потім з'ясувалося, що і ракета була своя ж палестинська, і влучила вона не в лікарню, а десь поруч, і жертв не було взагалі, ані жодної.
Тут теж почали з 40 дівчаток, вже 140. А тепер вмикнемо мозок: дівчатка в школі в Ірані?! Там, де жінкам заборонено вчитись взагалі?! Та ще й у такій кількості у одному місці?

У східняків (арабів та персів) вже рефлекс - будь-що, одразу роблять бровки хаткою і починають скиглити про вбитих діточок. Бо розраховують на тупих та нарваних грет тунберг у Європі та Штатах, які знову натягнуть арафатки та підуть розносити свої університети під гасла: "Від ріки до моря!" та інший фріпалестайн і заважати нормальним людям ставити знахабілих терористів у стійло.
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02.03.2026 09:43 Відповісти
 
 