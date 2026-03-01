В Ізраїлі перевіряють заяви Тегерана про загибель майже 150 людей від удару по школі в Ірані

В Ізраїлі заявили, що перевірять заяви іранської сторони про загибель майже 150 людей внаслідок удару по школі для дівчат в Ірані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ізраїль перевіряє заяви про удар по школі

"Ізраїльські військові заявили, що перевіряють повідомлення про удар по школі для дівчат в Ірані, в результаті якого, за словами місцевого чиновника, загинуло майже 150 людей", - йдеться у повідомленні.

Ебрагім Тахері, іранський прокурор у Мінабі, де нібито відбувся цей удар, повідомив, що кількість жертв удару сягнула 148 осіб, ще 95 осіб поранені.

Речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), підполковник Надав Шошані заявив журналістам на брифінгу в неділю, 1 березня:

"На цей момент мені невідомо про жодний ізраїльський чи американський удар по цьому місці. Я знаю, що і ми, і американці перевіряємо цю інформацію".

Американські військові заявили CNN, що США знають про ці повідомлення та "розглядають їх".

Читайте також: Іран обіцяє помсту за смерть Хаменеї, - заява президента Пезешкіана

Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте також: Троє американських військовослужбовців загинули під час операції проти Ірану