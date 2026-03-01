В Ізраїлі перевіряють заяви Тегерана про загибель майже 150 людей від удару по школі в Ірані
В Ізраїлі заявили, що перевірять заяви іранської сторони про загибель майже 150 людей внаслідок удару по школі для дівчат в Ірані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.
Ізраїль перевіряє заяви про удар по школі
"Ізраїльські військові заявили, що перевіряють повідомлення про удар по школі для дівчат в Ірані, в результаті якого, за словами місцевого чиновника, загинуло майже 150 людей", - йдеться у повідомленні.
Ебрагім Тахері, іранський прокурор у Мінабі, де нібито відбувся цей удар, повідомив, що кількість жертв удару сягнула 148 осіб, ще 95 осіб поранені.
Речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), підполковник Надав Шошані заявив журналістам на брифінгу в неділю, 1 березня:
"На цей момент мені невідомо про жодний ізраїльський чи американський удар по цьому місці. Я знаю, що і ми, і американці перевіряємо цю інформацію".
Американські військові заявили CNN, що США знають про ці повідомлення та "розглядають їх".
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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Чотири людини отримали поранення, всі 20 членів екіпажу були евакуйовані.
Саме цікаве, що це судно перевозить і іранську нафту. Воно перебуває у санкційному списку США та ЄС (с)
щось пішло не туди...
Ну а те, що боки у "тіньового" танкера не "тіньові", а звичайні залізні - то таке.
Он Лавриненко вже попалився на мазі за аятол так, що навіть коментарі йому потерли.
мальчікдєті?
Тут же питання віри.
Ви однієї віри з іранськими аятолами?
А потім з'ясувалося, що і ракета була своя ж палестинська, і влучила вона не в лікарню, а десь поруч, і жертв не було взагалі, ані жодної.
Тут теж почали з 40 дівчаток, вже 140. А тепер вмикнемо мозок: дівчатка в школі в Ірані?! Там, де жінкам заборонено вчитись взагалі?! Та ще й у такій кількості у одному місці?
У східняків (арабів та персів) вже рефлекс - будь-що, одразу роблять бровки хаткою і починають скиглити про вбитих діточок. Бо розраховують на тупих та нарваних грет тунберг у Європі та Штатах, які знову натягнуть арафатки та підуть розносити свої університети під гасла: "Від ріки до моря!" та інший фріпалестайн і заважати нормальним людям ставити знахабілих терористів у стійло.