РУС
С понедельника Ормузским проливом прошли только девять коммерческих судов, - AFP

через Ормуз прошли только 9 судов за 5 дней

С понедельника, 2 марта, после того, как в воскресенье были атакованы три гражданских судна, Ормузским проливом смогли пройти только девять коммерческих судов.

Об этом сообщает AFP, информирует Цензор.НЕТ.

Только 9 судов прошли через пролив 

Согласно данным MarineTraffic, проанализированным AFP, с понедельника Ормузским проливом прошли только девять нефтяных танкеров, грузовых судов и контейнеровозов. Некоторые из них шли с выключенными транспондерами.

Среди этих судов были по меньшей мере три танкера и одно судно-газовоз.

Отмечается, что до недавнего времени почти 20% мировой сырой нефти и около 20% сжиженного природного газа (СПГ) транспортировались через Ормузский пролив.

  • Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности гарантировать безопасность морских перевозок через Ормузский пролив.

Читайте также: Последствия войны в Иране: Кувейт сокращает добычу нефти из-за нехватки хранилищ

Автор: 

Я на своей яхте там уже три раза проплыл,все тихо и спокойно.
показать весь комментарий
06.03.2026 23:32 Ответить
Ну так комерційні борта швендяти туди сюди перестали, тож не дивно що все тихо
показать весь комментарий
06.03.2026 23:35 Ответить
Если США не найдет плана как его разблокировать за месяц, то против них ополчится кучу народу.
показать весь комментарий
06.03.2026 23:38 Ответить
Уже сейчас США повредило интересам кучи людей с большими деньгами, которым было плевать на все и которые не занимались политикой. Теперь они туда полезут.
показать весь комментарий
06.03.2026 23:39 Ответить
 
 