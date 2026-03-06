С понедельника Ормузским проливом прошли только девять коммерческих судов, - AFP
С понедельника, 2 марта, после того, как в воскресенье были атакованы три гражданских судна, Ормузским проливом смогли пройти только девять коммерческих судов.
Об этом сообщает AFP, информирует Цензор.НЕТ.
Только 9 судов прошли через пролив
Согласно данным MarineTraffic, проанализированным AFP, с понедельника Ормузским проливом прошли только девять нефтяных танкеров, грузовых судов и контейнеровозов. Некоторые из них шли с выключенными транспондерами.
Среди этих судов были по меньшей мере три танкера и одно судно-газовоз.
Отмечается, что до недавнего времени почти 20% мировой сырой нефти и около 20% сжиженного природного газа (СПГ) транспортировались через Ормузский пролив.
- Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности гарантировать безопасность морских перевозок через Ормузский пролив.
