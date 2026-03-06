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З понеділка Ормузькою протокою пройшли лише дев’ять комерційних суден, - AFP

через Ормуз пройшли лише 9 суден за 5 днів

З понеділка, 2 березня, після того, як у неділю було атаковано три цивільні судна, Ормузькою протокою змогли пройти лише дев'ять комерційних суден.

Про це повідомляє AFP, інформує Цензор.НЕТ.

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Лише 9 суден пройшли протокою 

Згідно з даними MarineTraffic, проаналізованими AFP, з понеділка Ормузькою протокою пройшли лише дев'ять нафтових танкерів, вантажних суден та контейнеровозів. Деякі з яких ішли із вимкненими транспондерами.

Серед цих суден були щонайменше три танкери та одне судно-газовоз.

Зазначається, що донедавна майже 20% світової сирої нафти та близько 20% зрідженого природного газу (ЗПГ) транспортувалися через Ормузьку протоку.

  • Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив про готовність гарантувати безпеку морських перевезень через Ормузьку протоку.

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Іран (3490) флот (493) танкер (566) Перська затока (58) Ормузька протока (203)
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Я на своей яхте там уже три раза проплыл,все тихо и спокойно.
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06.03.2026 23:32 Відповісти
Ну так комерційні борта швендяти туди сюди перестали, тож не дивно що все тихо
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06.03.2026 23:35 Відповісти
скільки мільйонів бочок нафти твоя яхта бере на борт?
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07.03.2026 02:17 Відповісти
Если США не найдет плана как его разблокировать за месяц, то против них ополчится кучу народу.
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06.03.2026 23:38 Відповісти
Уже сейчас США повредило интересам кучи людей с большими деньгами, которым было плевать на все и которые не занимались политикой. Теперь они туда полезут.
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06.03.2026 23:39 Відповісти
В 1990 році одна країна боялася шо Саддам на них нападе - і це смішно бо . Бо ця країна маючи населення таке саме як в Іраку доходів від нафти завжди мали найбільше в світі . Вони мали мати армію яка б дозволила наваляти Саддаму і виконати те шо зробила коаліція . Але вже минуло 35 років а ця країна навіть теперка не може справитися з противником який на порядок менший від неї .
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07.03.2026 08:28 Відповісти
 
 