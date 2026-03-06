З понеділка Ормузькою протокою пройшли лише дев’ять комерційних суден, - AFP
З понеділка, 2 березня, після того, як у неділю було атаковано три цивільні судна, Ормузькою протокою змогли пройти лише дев'ять комерційних суден.
Про це повідомляє AFP, інформує Цензор.НЕТ.
Лише 9 суден пройшли протокою
Згідно з даними MarineTraffic, проаналізованими AFP, з понеділка Ормузькою протокою пройшли лише дев'ять нафтових танкерів, вантажних суден та контейнеровозів. Деякі з яких ішли із вимкненими транспондерами.
Серед цих суден були щонайменше три танкери та одне судно-газовоз.
Зазначається, що донедавна майже 20% світової сирої нафти та близько 20% зрідженого природного газу (ЗПГ) транспортувалися через Ормузьку протоку.
- Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив про готовність гарантувати безпеку морських перевезень через Ормузьку протоку.
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