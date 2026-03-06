РУС
РФ предоставляет Ирану разведданные для ударов по войскам США, - WP

Россия помогает Ирану атаковать США: подробности

Россия предоставляет Ирану информацию о целях для ударов по американским силам на Ближнем Востоке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом The Washington Post сообщили три чиновника, знакомые с информацией.

Что известно

Эта помощь сигнализирует, что в конфликте "фигурирует один из главных конкурентов США, обладающий ядерным оружием и разведывательными возможностями", говорится в материале.

WP пишет, что с начала боев на Ближнем Востоке Россия передала Ирану местоположения американских военных объектов, в частности военных кораблей и самолетов.

Посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.

ЦРУ и Пентагон отказались от комментариев.

Два чиновника, знакомые с поддержкой Ирана Россией, заявили, что Китай, похоже, не помогает Ирану, несмотря на тесные связи между двумя странами.

Эксперты говорят, что Иран имеет только несколько спутников военного класса и ни одной собственной спутниковой группы, поэтому предоставленные РФ данные являются очень ценными.

Топ комментарии
+12
трамп давно знает володю, у него с ним хорошие отношения
показать весь комментарий
06.03.2026 13:30 Ответить
+9
Китай через РФ передає Ірану розвіддані.

РФ з днсятком супутників тепер може хибащо комікси передавати.
показать весь комментарий
06.03.2026 13:32 Ответить
+4
Наговорюєте, хочете розірвати дружбу трампона з ввх.
показать весь комментарий
06.03.2026 13:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну що ж,прийде час,і кацапів розмотають американці!!!Просто трохи згодом,після Куби....
показать весь комментарий
06.03.2026 13:29 Ответить
Ні,Поки Трамп у влади-"Валодья-друг."
показать весь комментарий
06.03.2026 13:54 Ответить
трампон хіба що пригубить в'ялого у *****
показать весь комментарий
06.03.2026 14:00 Ответить
трамп давно знает володю, у него с ним хорошие отношения
показать весь комментарий
06.03.2026 13:30 Ответить
Угу...Валодя хароший парєньі дух Анкоріджа в ньом ещьо сільон.Послє того,как воіни НАТО расстєлілі перед нім красную дорожку он би нікагда нє пєрєдал би развєдданиє іх пративникам.
Клянусь здаров'єм маєй первай жени,каторую я зарил на свайом полє для гольфа.
показать весь комментарий
06.03.2026 13:40 Ответить
прєлєстно !
прєлєстно !

друг володя, ікра, вотка.... розвідданні - очень карашо !

.
показать весь комментарий
06.03.2026 13:40 Ответить
Де той Трамп - потрібно рашку наказати - шоб другим неповадно було
показать весь комментарий
06.03.2026 13:30 Ответить
Та він просто скаже, що не вірить у те, що його найліпший друзяка допомагає Ірану бити по американських базах.
показать весь комментарий
06.03.2026 13:34 Ответить
Китай через РФ передає Ірану розвіддані.

РФ з днсятком супутників тепер може хибащо комікси передавати.
показать весь комментарий
06.03.2026 13:32 Ответить
Наговорюєте, хочете розірвати дружбу трампона з ввх.
показать весь комментарий
06.03.2026 13:34 Ответить
От не треба тут ескалювати! Це пісділ такий, розумієте!?
показать весь комментарий
06.03.2026 13:34 Ответить
Та в рудого покидька прекрасні відносини з ******)він сам казав нераз)Не брешіть)
показать весь комментарий
06.03.2026 13:36 Ответить
По-моему, самое время передать Украине пару сотен "Томагавков".
показать весь комментарий
06.03.2026 13:39 Ответить
Дивно, ху"ло ж дуже чудовий хлопець для Трампа. Вони ж так гарно лагодять
показать весь комментарий
06.03.2026 13:40 Ответить
Чокнутому трампону все одно. У нього "валодья-друг", а у зеленського "немає козирів".
показать весь комментарий
06.03.2026 13:43 Ответить
ну треба якось допомогти корешу трампу ,розвалити США , і на руїнах , поставити сцаря , всього техасу ...це те шо залишиться , при правленні трампа ...
показать весь комментарий
06.03.2026 13:46 Ответить
Вони дуже ******* скаржитися. Можливо кацапи допомагають талібам, можливо іранцям, можуть допомагати неграм в Африці. Давайте всі разом відразу поскаржимося, на всяк випадок.
показать весь комментарий
06.03.2026 13:50 Ответить
Китай передає, які в раші розвіддані
показать весь комментарий
06.03.2026 13:53 Ответить
Значить цілі були точними.
Супутникові знімки показують, що в Йорданії та ОАЕ були знищені та пошкоджені радарні бази AN-TPY/2, ключового американський ракетного перехоплювача "https://edition.cnn.com/2026/03/05/middleeast/radar-bases-us-missile-defense-iran-war-intl-invs THAAD".
https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/****************.JqP2w--/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTE5MjA7aD0xMDgwO2NmPXdlYnA-/https://media.zenfs.com/en/cnn_articles_875/b0f9f702b16d601add3ccf87a5a61ff5 https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/XThwXYCSrnHcobdvEBqBrQ--/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTE5MjA7aD0xMDgwO2NmPXdlYnA-/https://media.zenfs.com/en/cnn_articles_875/bc7e9fdbea95ff325e1a0fd2bbc3b312
показать весь комментарий
06.03.2026 14:04 Ответить
Так це ж дружбани рудої,обіссяної мавпи?
показать весь комментарий
06.03.2026 14:12 Ответить
знаючи жадібного до грошей американського "торгаша" з роду Юди.не виключено, що ВІН ДІЛИТЬСЯ З РАШИСТАМИ ("ЗА ЮДИНІ СРІБНЯКИ"))) ПРО РОЗМІЩЕННЯ АМЕРИКАНСЬКИХ ВІЙСК.А КУЙЛО ЇХ ПЕРЕПРОДУЄ В ІРАН...?
показать весь комментарий
06.03.2026 14:12 Ответить
пора вайкофу снова в москву, за очередной порцией лапши на уши трампу....
показать весь комментарий
06.03.2026 14:32 Ответить
Реакція тампона: "Це все фейкові новини. Американські ЗМІ ********* росію, щоб посварити наші дві чудові країни. Я вірю моєму другу владіміру. Він особисто мені сказав, що вони не передають Ірану жодних розвідувальних даних".
показать весь комментарий
06.03.2026 14:39 Ответить
 
 