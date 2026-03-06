РФ предоставляет Ирану разведданные для ударов по войскам США, - WP
Россия предоставляет Ирану информацию о целях для ударов по американским силам на Ближнем Востоке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом The Washington Post сообщили три чиновника, знакомые с информацией.
Что известно
Эта помощь сигнализирует, что в конфликте "фигурирует один из главных конкурентов США, обладающий ядерным оружием и разведывательными возможностями", говорится в материале.
WP пишет, что с начала боев на Ближнем Востоке Россия передала Ирану местоположения американских военных объектов, в частности военных кораблей и самолетов.
Посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.
ЦРУ и Пентагон отказались от комментариев.
Два чиновника, знакомые с поддержкой Ирана Россией, заявили, что Китай, похоже, не помогает Ирану, несмотря на тесные связи между двумя странами.
Эксперты говорят, что Иран имеет только несколько спутников военного класса и ни одной собственной спутниковой группы, поэтому предоставленные РФ данные являются очень ценными.
Клянусь здаров'єм маєй первай жени,каторую я зарил на свайом полє для гольфа.
прєлєстно !
друг володя, ікра, вотка.... розвідданні - очень карашо !
.
РФ з днсятком супутників тепер може хибащо комікси передавати.
Супутникові знімки показують, що в Йорданії та ОАЕ були знищені та пошкоджені радарні бази AN-TPY/2, ключового американський ракетного перехоплювача "https://edition.cnn.com/2026/03/05/middleeast/radar-bases-us-missile-defense-iran-war-intl-invs THAAD".
