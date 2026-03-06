РФ предоставляет Ирану разведданные для ударов по войскам США, - WP

Россия предоставляет Ирану информацию о целях для ударов по американским силам на Ближнем Востоке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом The Washington Post сообщили три чиновника, знакомые с информацией.

Что известно

Эта помощь сигнализирует, что в конфликте "фигурирует один из главных конкурентов США, обладающий ядерным оружием и разведывательными возможностями", говорится в материале.

WP пишет, что с начала боев на Ближнем Востоке Россия передала Ирану местоположения американских военных объектов, в частности военных кораблей и самолетов.

Посольство России в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.

ЦРУ и Пентагон отказались от комментариев.

Два чиновника, знакомые с поддержкой Ирана Россией, заявили, что Китай, похоже, не помогает Ирану, несмотря на тесные связи между двумя странами.

Эксперты говорят, что Иран имеет только несколько спутников военного класса и ни одной собственной спутниковой группы, поэтому предоставленные РФ данные являются очень ценными.

