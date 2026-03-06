Песков об Иране: Это не наша война. Ее может остановить тот, кто начал. ВИДЕО
В Кремле назвали боевые действия на Ближнем Востоке "не своей войной".
Об этом сказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Его спросили, может ли Россия влиять на войну на Ближнем Востоке.
"Война, которая продолжается, - это не наша война. Мы с самого начала заявляли о своей позиции, что любая война может привести к дестабилизации региона. То, что мы и видим. Видим постоянно растущее количество стран, которые вовлекаются в эту войну.
Мы должны делать то, что соответствует нашим интересам", - сказал он.
По словам Пескова, России сейчас стоит минимизировать последствия для своей экономики от начинающихся "глобальных потрясений".
"Мы должны обеспечивать для себя выгоду там, где это возможно. Как бы цинично это ни звучало. Способны ли мы остановить эту войну? Нет, не способны. Ее может остановить тот, кто ее начал", - добавил спикер Путина.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
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Президент РФ офіційно затвердив ратифікацію договору про партнерство його країни з Іраном. Документ передбачає партнерство у сферах безпеки та оборони, міжнародної політики, економіки та фінансів.
Серед іншого документ містить положення на випадок військової агресії третьої держави проти однієї з країн. У цьому випадку інша країна зобов'язується не надавати супротивнику свого партнера військової чи іншої допомоги.
********* та китай у цій війни воюють проти США та Ізраїлю, факт
армения,сирия,венесуела,теперь вот иран...а мы тут еще на "ывропейских партнеров" грешим)
в 2014 був Бара́к Хуссе́йн Оба́ма ще з 20 січня 2009.
А ти такий: - Та я не с этой компании. Просто шёл случайно...
Да, піськов ?
КЛОУНИ....ще потім розказують про ВЕЛІЧІЕ
Ми маємо робити те, що відповідає нашим інтересам ..
в інтересах України - щоб ти зд:охло падло,
і всі разом з тобою,
хто вбиває українців..