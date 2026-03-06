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Песков об Иране: Это не наша война. Ее может остановить тот, кто начал. ВИДЕО

В Кремле назвали боевые действия на Ближнем Востоке "не своей войной".

Об этом сказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Его спросили, может ли Россия влиять на войну на Ближнем Востоке.

"Война, которая продолжается, - это не наша война. Мы с самого начала заявляли о своей позиции, что любая война может привести к дестабилизации региона. То, что мы и видим. Видим постоянно растущее количество стран, которые вовлекаются в эту войну. 

Мы должны делать то, что соответствует нашим интересам", - сказал он.

По словам Пескова, России сейчас стоит минимизировать последствия для своей экономики от начинающихся "глобальных потрясений".

"Мы должны обеспечивать для себя выгоду там, где это возможно. Как бы цинично это ни звучало. Способны ли мы остановить эту войну? Нет, не способны. Ее может остановить тот, кто ее начал", - добавил спикер Путина.

Читайте: США потопили более 30 иранских кораблей, - командование

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

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Автор: 

Иран (2976) Песков Дмитрий (2104) россия (97884)
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Топ комментарии
+20
Тобто з московсько-українською війною теж можна сказати що її може зупинити тільки той хто її почав, тобто Х'уйло.
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06.03.2026 12:54 Ответить
+17
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06.03.2026 13:04 Ответить
+11
🤣😂
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06.03.2026 12:49 Ответить
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🤣😂
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06.03.2026 12:49 Ответить
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06.03.2026 13:04 Ответить
21.04.2025

Президент РФ офіційно затвердив ратифікацію договору про партнерство його країни з Іраном. Документ передбачає партнерство у сферах безпеки та оборони, міжнародної політики, економіки та фінансів.
Серед іншого документ містить положення на випадок військової агресії третьої держави проти однієї з країн. У цьому випадку інша країна зобов'язується не надавати супротивнику свого партнера військової чи іншої допомоги.
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06.03.2026 14:23 Ответить
не звизди
********* та китай у цій війни воюють проти США та Ізраїлю, факт
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06.03.2026 12:49 Ответить
да!!!! і цієї війни ніколи би не було, якби президентом був путін
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06.03.2026 12:54 Ответить
😄😄😄
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06.03.2026 12:55 Ответить
Тобто з московсько-українською війною теж можна сказати що її може зупинити тільки той хто її почав, тобто Х'уйло.
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06.03.2026 12:54 Ответить
Нажаль, рашистам вигідна війна в Ірані. Московський режим ніколи не був союзником Ірану, або точніше сказати іранському народу. Союзником московського режиму був тільки іранський режим шизонутих аятол. Задача яких була постійним розпалюванням війн в регіоні і підтримування високих цін на нафту і газ в світі. Поки існуватиме Сосія ніколи війни в світі не припиняться. Бо кремлівський режим харчується кров'ю людей.
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06.03.2026 13:07 Ответить
Чого ж в Україні не зупиняєте війну - чи це теж не ваша?
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06.03.2026 12:55 Ответить
Гілля калин похилилося-а-а-а!
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06.03.2026 12:55 Ответить
ирански ********* зажурилися)
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06.03.2026 12:57 Ответить
@стратегическое партнерство" с кацапами оно такое)))))
армения,сирия,венесуела,теперь вот иран...а мы тут еще на "ывропейских партнеров" грешим)
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06.03.2026 12:55 Ответить
Из всего списка лично радовался, как подтерлись хачами.
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07.03.2026 04:56 Ответить
От і цим папірцем "Ірано-російський договір про всеохопне стратегічне партнерство від 17 січня 2025" кацапи звично підтерлись
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06.03.2026 12:56 Ответить
а в Україні хто почав?
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06.03.2026 12:56 Ответить
Хто-хто...Байден і Порошенко
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06.03.2026 13:05 Ответить
ще один знаток історії Gary Grant.
в 2014 був Бара́к Хуссе́йн Оба́ма ще з 20 січня 2009.
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06.03.2026 14:31 Ответить
Ще один притрушений Semic VP, який не уявляє що таке сарказм, іронія та смайлик.
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06.03.2026 14:43 Ответить
Той випадок, коли вирішив в компанії гопників побикувати на районі, але нарвалися на групу спортсменів і побачив, як твого дружбана завалили з одного удару...
А ти такий: - Та я не с этой компании. Просто шёл случайно...
Да, піськов ?
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06.03.2026 12:59 Ответить
Ну а війну яку, почав кацапстан проти України звісно повинні зупинити рептилоїди. Ох і поц.
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06.03.2026 13:03 Ответить
Мацковська стратегія - де конкретний треш і підгорає -ЄТА НЕ НАША ВОЙНА!
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06.03.2026 13:12 Ответить
ТАК У ВАС ДОГОВІР)))))) Чи як завжди у РФ з договорами?)))

КЛОУНИ....ще потім розказують про ВЕЛІЧІЕ
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06.03.2026 13:27 Ответить
кто бы сомневался что ********* киданет в очередной раз своих "союзников"
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06.03.2026 13:45 Ответить
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06.03.2026 14:08 Ответить
Отак дослівно треба цим терористам казати на всіх "мирних переговорах"
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06.03.2026 14:49 Ответить
Тролить трампа
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06.03.2026 16:10 Ответить
Її може зупинити той, хто почав..
Ми маємо робити те, що відповідає нашим інтересам ..

в інтересах України - щоб ти зд:охло падло,
і всі разом з тобою,
хто вбиває українців..
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06.03.2026 16:56 Ответить
Що ж так?Секретутка ******* з тараканними вусами каже що не їх війна.Що ж ви кидаєте своїх подєльників? Мадуро всьо,Хаменеї всьо,Сірію просрали,тепер Куба на черзі,а там і до ***** доберуться.Якщо в Ірані не ваше,то в Україні ваше,настукай по голові плєшивому щоб закінчив війну,а то може бути гірше.Бункер упирів не спасе.
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06.03.2026 17:02 Ответить
 
 