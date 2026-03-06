Пєсков про Іран: Це не наша війна. Її може зупинити той, хто почав. ВIДЕО

У Кремлі назвали бойові дії на Близькому Сході "не своєю війною".

Про це сказав речник російського диктатора Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Його запитали, чи може Росія впливати на війну на Близькому Сході.

"Війна, яка триває, це не наша війна. Ми декларували з самого початку свою позицію, що будь-яка війна може призвести до дестабілізації регіону. Те, що ми і бачимо. Бачимо постійно зростаючу кількість країн, які залучаються до цієї війни.

Ми маємо робити те, що відповідає нашим інтересам", - сказав він.

За словами Пєскова, Росії зараз варто мінімізувати наслідки для своєї економіки від "глобальних потрясінь", що починаються.

"Ми повинні забезпечувати для себе вигоду там, де це можливо. Як би цинічно це не звучало. Чи спроможні ми зупинити цю війну? Ні, не здатні. Її може зупинити той, хто її почав", - додав речник Путніа.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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