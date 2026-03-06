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Пєсков про Іран: Це не наша війна. Її може зупинити той, хто почав. ВIДЕО

У Кремлі назвали бойові дії на Близькому Сході "не своєю війною".

Про це сказав речник російського диктатора Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Його запитали, чи може Росія впливати на війну на Близькому Сході.

"Війна, яка триває, це не наша війна. Ми декларували з самого початку свою позицію, що будь-яка війна може призвести до дестабілізації регіону. Те, що ми і бачимо. Бачимо постійно зростаючу кількість країн, які залучаються до цієї війни. 

Ми маємо робити те, що відповідає нашим інтересам", - сказав він.

За словами Пєскова, Росії зараз варто мінімізувати наслідки для своєї економіки від "глобальних потрясінь", що починаються.

"Ми повинні забезпечувати для себе вигоду там, де це можливо. Як би цинічно це не звучало. Чи спроможні ми зупинити цю війну? Ні, не здатні. Її може зупинити той, хто її почав", - додав речник Путніа.

Читайте: США потопили понад 30 іранських кораблів, - командування

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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Автор: 

Іран (3490) Пєсков Дмитро (1869) росія (70404)
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Топ коментарі
+20
Тобто з московсько-українською війною теж можна сказати що її може зупинити тільки той хто її почав, тобто Х'уйло.
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06.03.2026 12:54 Відповісти
+17
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06.03.2026 13:04 Відповісти
+11
🤣😂
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06.03.2026 12:49 Відповісти
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06.03.2026 12:49 Відповісти
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06.03.2026 13:04 Відповісти
21.04.2025

Президент РФ офіційно затвердив ратифікацію договору про партнерство його країни з Іраном. Документ передбачає партнерство у сферах безпеки та оборони, міжнародної політики, економіки та фінансів.
Серед іншого документ містить положення на випадок військової агресії третьої держави проти однієї з країн. У цьому випадку інша країна зобов'язується не надавати супротивнику свого партнера військової чи іншої допомоги.
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06.03.2026 14:23 Відповісти
не звизди
********* та китай у цій війни воюють проти США та Ізраїлю, факт
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06.03.2026 12:49 Відповісти
да!!!! і цієї війни ніколи би не було, якби президентом був путін
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06.03.2026 12:54 Відповісти
😄😄😄
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06.03.2026 12:55 Відповісти
Тобто з московсько-українською війною теж можна сказати що її може зупинити тільки той хто її почав, тобто Х'уйло.
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06.03.2026 12:54 Відповісти
Нажаль, рашистам вигідна війна в Ірані. Московський режим ніколи не був союзником Ірану, або точніше сказати іранському народу. Союзником московського режиму був тільки іранський режим шизонутих аятол. Задача яких була постійним розпалюванням війн в регіоні і підтримування високих цін на нафту і газ в світі. Поки існуватиме Сосія ніколи війни в світі не припиняться. Бо кремлівський режим харчується кров'ю людей.
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06.03.2026 13:07 Відповісти
Чого ж в Україні не зупиняєте війну - чи це теж не ваша?
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06.03.2026 12:55 Відповісти
Гілля калин похилилося-а-а-а!
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06.03.2026 12:55 Відповісти
ирански ********* зажурилися)
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06.03.2026 12:57 Відповісти
@стратегическое партнерство" с кацапами оно такое)))))
армения,сирия,венесуела,теперь вот иран...а мы тут еще на "ывропейских партнеров" грешим)
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06.03.2026 12:55 Відповісти
Из всего списка лично радовался, как подтерлись хачами.
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07.03.2026 04:56 Відповісти
От і цим папірцем "Ірано-російський договір про всеохопне стратегічне партнерство від 17 січня 2025" кацапи звично підтерлись
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06.03.2026 12:56 Відповісти
а в Україні хто почав?
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06.03.2026 12:56 Відповісти
Хто-хто...Байден і Порошенко
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06.03.2026 13:05 Відповісти
ще один знаток історії Gary Grant.
в 2014 був Бара́к Хуссе́йн Оба́ма ще з 20 січня 2009.
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06.03.2026 14:31 Відповісти
Ще один притрушений Semic VP, який не уявляє що таке сарказм, іронія та смайлик.
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06.03.2026 14:43 Відповісти
Той випадок, коли вирішив в компанії гопників побикувати на районі, але нарвалися на групу спортсменів і побачив, як твого дружбана завалили з одного удару...
А ти такий: - Та я не с этой компании. Просто шёл случайно...
Да, піськов ?
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06.03.2026 12:59 Відповісти
Ну а війну яку, почав кацапстан проти України звісно повинні зупинити рептилоїди. Ох і поц.
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06.03.2026 13:03 Відповісти
Мацковська стратегія - де конкретний треш і підгорає -ЄТА НЕ НАША ВОЙНА!
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06.03.2026 13:12 Відповісти
ТАК У ВАС ДОГОВІР)))))) Чи як завжди у РФ з договорами?)))

КЛОУНИ....ще потім розказують про ВЕЛІЧІЕ
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06.03.2026 13:27 Відповісти
кто бы сомневался что ********* киданет в очередной раз своих "союзников"
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06.03.2026 13:45 Відповісти
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06.03.2026 14:08 Відповісти
Отак дослівно треба цим терористам казати на всіх "мирних переговорах"
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06.03.2026 14:49 Відповісти
Тролить трампа
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06.03.2026 16:10 Відповісти
Її може зупинити той, хто почав..
Ми маємо робити те, що відповідає нашим інтересам ..

в інтересах України - щоб ти зд:охло падло,
і всі разом з тобою,
хто вбиває українців..
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06.03.2026 16:56 Відповісти
Що ж так?Секретутка ******* з тараканними вусами каже що не їх війна.Що ж ви кидаєте своїх подєльників? Мадуро всьо,Хаменеї всьо,Сірію просрали,тепер Куба на черзі,а там і до ***** доберуться.Якщо в Ірані не ваше,то в Україні ваше,настукай по голові плєшивому щоб закінчив війну,а то може бути гірше.Бункер упирів не спасе.
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06.03.2026 17:02 Відповісти
 
 