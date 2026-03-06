США потопили понад 30 іранських кораблів, - командування

Військові США потопили понад 30 іранських кораблів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це заявив голова Центрального командування США адмірал Бред Купер.

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Подробиці

За його словами, за останні 72 години американські бомбардувальники завдали ударів майже по 200 цілях в Ірані.

Купер додав, що США наразі потопили понад 30 іранських кораблів.

"І лише за останні кілька годин ми уразили іранський корабель - носій безпілотників завбільшки приблизно з авіаносець часів Другої світової війни. І поки ми говоримо, він горить", - зазначив він під час пресконференції у четвер.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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