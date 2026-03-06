3 546 31
США потопили понад 30 іранських кораблів, - командування
Військові США потопили понад 30 іранських кораблів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це заявив голова Центрального командування США адмірал Бред Купер.
Подробиці
За його словами, за останні 72 години американські бомбардувальники завдали ударів майже по 200 цілях в Ірані.
Купер додав, що США наразі потопили понад 30 іранських кораблів.
"І лише за останні кілька годин ми уразили іранський корабель - носій безпілотників завбільшки приблизно з авіаносець часів Другої світової війни. І поки ми говоримо, він горить", - зазначив він під час пресконференції у четвер.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
Топ коментарі
+11 Randall Flag #387882
показати весь коментар06.03.2026 10:37 Відповісти Посилання
+7 Поділля16
показати весь коментар06.03.2026 11:05 Відповісти Посилання
+4 Сліпий
показати весь коментар06.03.2026 10:42 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://streamable.com/p631ex
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
до речі. це у нас країну приходиться захищати старичкам а по всьому світу "війна це справа молодих"