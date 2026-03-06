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Новини Операція США проти Ірану
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США потопили понад 30 іранських кораблів, - командування

Понад 30 іранських кораблів знищено США протягом 72 годин

Військові США потопили понад 30 іранських кораблів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це заявив голова Центрального командування США адмірал Бред Купер.

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Подробиці

За його словами, за останні 72 години американські бомбардувальники завдали ударів майже по 200 цілях в Ірані.

Купер додав, що США наразі потопили понад 30 іранських кораблів.

"І лише за останні кілька годин ми уразили іранський корабель - носій безпілотників завбільшки приблизно з авіаносець часів Другої світової війни. І поки ми говоримо, він горить", - зазначив він під час пресконференції у четвер.

Читайте: ЦАХАЛ заявив про широкомасштабну хвилю ударів по Тегерану

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Дивіться: У Білому домі помолилися за Трампа та збройні сили США. ВIДЕО

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Іран (3490) корабель (1663) США (26726)
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Топ коментарі
+11
Відео знищення найбільшого корабля іранського флоту - дрононосця Shahid Bagheri. 42 000 тонн водотоннажність (як авіаносець «Акагі»), можливість нести дрони, вертольоти, ракети і навіть невеликі кораблі. Звісно, це не унікальна конструкція, а переробка. У цьому випадку з південнокорейського контейнеровоза.

https://streamable.com/p631ex
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06.03.2026 10:37 Відповісти
+7
Не так давно і ми знищували кцапські кораблі, коли Головкомом був Залужний. Також ми знищували кцапські літаки і гелікоптери пачками. А сьогодні чуємо кожного дня перемоги ротом Верховного головнокомандувача, який постійно бреше народу, а той вірить. Розвіюється гордість і переможність у тих, які потрапляють під наступ ворога, а ті що в центральній Україні, чи на заході продовжують вірити брехуну і чотирижди ухилянту. Тоді палають їх будинки, знищені школи, адміністративні будівлі і навіть магазини. Розумніші і ті, що мають куди виїхати, повірили своїм очам, а не шмарафону та потіжність Голобородька - виїхали. А бідні і ті, кому немає куди їхати потрапляють під примусову евакуацію з дітьми та евакуацію волонтерів. Привозять їх на територію, яку контролюють ЗСУ, висаджують в місто чи село - а далі вирішуй свої проблеми сам. В тих, хто не знаходить домівку для тимчасового проживання (бо ціни, як в Німеччині), повертаються назад.
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06.03.2026 11:05 Відповісти
+4
Витратили купу ресурсів на здорову дуру яка згодилась тільки як учбова ціль для американської авіації 🤔
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06.03.2026 10:42 Відповісти
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Відео знищення найбільшого корабля іранського флоту - дрононосця Shahid Bagheri. 42 000 тонн водотоннажність (як авіаносець «Акагі»), можливість нести дрони, вертольоти, ракети і навіть невеликі кораблі. Звісно, це не унікальна конструкція, а переробка. У цьому випадку з південнокорейського контейнеровоза.

https://streamable.com/p631ex
показати весь коментар
06.03.2026 10:37 Відповісти
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06.03.2026 10:39 Відповісти
Витратили купу ресурсів на здорову дуру яка згодилась тільки як учбова ціль для американської авіації 🤔
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06.03.2026 10:42 Відповісти
Я не думаю, що на це пішла "купа ресурсів". Просто наварили листове залізо над палубою. Плюс поставили ракетні установки та гармати. Такий собі дешманський варіант.
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06.03.2026 10:49 Відповісти
Ну іранці хвалились (данні з вікі) що там і РЕБ і радіоелектронна розвідка втулена на борт, а ще лікарня і навіть спортзал, ну і в трюмі може бути "30 швидкісних ударних кораблів" (с) а скільки повітряних і морських дронів навіть не пишуть, хоча під час презентації заставили повітряними всю палубу
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06.03.2026 10:55 Відповісти
Його вартість просто мізерна у порівнянні з вартістю справжніх авіаносців. Тому й втрата буде практично непомітною.
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06.03.2026 11:01 Відповісти
Думаю за цю вартість можна було наклепати беспілотників і ракет на радість найближчим сусідам і "туристам" в Ормузькій протоці, бо масованість удару то головний чинник упішного проходження будь-якої ППО. Добре що вони на великі іграшки ресурс викинули 🤔

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
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06.03.2026 11:06 Відповісти
До речі, у них ще одне кориту типу цього є. Називається IRIS Shahid *******. Вертольотносець, перероблений з контейнеровоза.

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06.03.2026 11:14 Відповісти
Вже потоплений
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06.03.2026 12:31 Відповісти
Таки замочили його. Добре.
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06.03.2026 10:59 Відповісти
"Свєжо прєданьє, да вєрітся с трудом". Брешуть як у зеленського!
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06.03.2026 10:39 Відповісти
Контейнеровоз відбився від флоту США. Ти правий
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06.03.2026 10:47 Відповісти
Так, дивись, і Україну скоро доженуть
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06.03.2026 10:40 Відповісти
Іран морська країна. 3 тисячі кілометрів узбережжя, тисячі кораблів. 30 це не багато.
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06.03.2026 10:41 Відповісти
А скільки з тих 30 військових кораблів? І яка кількість кораблів у іранських ВМС? Може йому вже "гайки" ?
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06.03.2026 10:44 Відповісти
НІ, не тисячі. Трохи більше 100
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06.03.2026 10:46 Відповісти
Экипаж иранского вспомогательного корабля Bushehr сдался властям Шри-Ланки.
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06.03.2026 10:48 Відповісти
У мене б рука не піднялася вбивати беззахисних дурнів в Індійському морі. Там було близько 200 моряків які пливли з параду, в основному молодь. Майже всі загинули. Так можна робити коли ти слабкий і потрібна будь-яка перемога.
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06.03.2026 10:57 Відповісти
Жуй соплі.
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06.03.2026 11:00 Відповісти
Потоплен был фрегат Dena, Bushehr решил не рисковать.
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06.03.2026 11:11 Відповісти
з якого дива бойовий корабель з військовим екіпажем раптом перетворився на "беззахистних дурнів" ?
до речі. це у нас країну приходиться захищати старичкам а по всьому світу "війна це справа молодих"
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06.03.2026 15:38 Відповісти
Це вже перемога? Що це дає? Навіть Україна теж майже одразу нейтралізувала флот росії і що? До чого довів велику Америку фігляр Трамп!
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06.03.2026 10:51 Відповісти
За великим рахунком нічого, окрім іміджевих втрат, бо головна ударна сила Ірану то не флот. Тому цікаво буде поспостерігати що іранці змогли вберегти від ізраїльської та американської розвідки ... можливо в них з цим такий же провал як і з безпекою Хаменеї 🤔
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06.03.2026 10:59 Відповісти
Вони вже значно зменшили пуска ракет і дронів.
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06.03.2026 11:02 Відповісти
Але ж все ще запускають ... навіть на далекий Кіпр з Бейрута прилетіло, а де ще вони свої шахеди "прикопали"
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06.03.2026 11:09 Відповісти
Так всього лише кілька днів пройшло.
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06.03.2026 11:30 Відповісти
Для дебілів, Україна нейтралізували лише Чорноморський Флот. І велика частина успіху в тому що цей флот був запертий в чорноморскій калабані.
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06.03.2026 11:02 Відповісти
Такого дійсно не було давно.
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06.03.2026 11:01 Відповісти
Не так давно і ми знищували кцапські кораблі, коли Головкомом був Залужний. Також ми знищували кцапські літаки і гелікоптери пачками. А сьогодні чуємо кожного дня перемоги ротом Верховного головнокомандувача, який постійно бреше народу, а той вірить. Розвіюється гордість і переможність у тих, які потрапляють під наступ ворога, а ті що в центральній Україні, чи на заході продовжують вірити брехуну і чотирижди ухилянту. Тоді палають їх будинки, знищені школи, адміністративні будівлі і навіть магазини. Розумніші і ті, що мають куди виїхати, повірили своїм очам, а не шмарафону та потіжність Голобородька - виїхали. А бідні і ті, кому немає куди їхати потрапляють під примусову евакуацію з дітьми та евакуацію волонтерів. Привозять їх на територію, яку контролюють ЗСУ, висаджують в місто чи село - а далі вирішуй свої проблеми сам. В тих, хто не знаходить домівку для тимчасового проживання (бо ціни, як в Німеччині), повертаються назад.
показати весь коментар
06.03.2026 11:05 Відповісти
 
 