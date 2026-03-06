У Білому домі помолилися за Трампа та збройні сили США. ВIДЕО
У Білому домі відбулася молитва за президента США Дональда Трампа та американські збройні сили.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео поширили соцмережі.
Учасники молитви схилили голови
Під час молитви присутні схилили голови та простягнули руки у бік президента США. Сам Дональд Трамп заплющив очі та мовчки кивав головою.
"Отче, молимося, щоб ти й надалі давав нашому президенту силу керувати нашою великою нацією", — промовив пастор під час молитви.
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Топ коментарі
+49 Dimon Huligun
показати весь коментар06.03.2026 00:25 Відповісти Посилання
+34 Maksym Chernomaz
показати весь коментар06.03.2026 00:09 Відповісти Посилання
+27 Dimon Huligun
показати весь коментар06.03.2026 00:17 Відповісти Посилання
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Але мабуть смішного буде мало.
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Наберіть, наприклад, в Гуглі - подушка зеленський і Ви просто офігеїте!
Я теж за нього молюся
внедрили вчясно міндичя погрози він відвьол!
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непогано було би і опі зібратися і помолитися за бубу - відстаємо, не поспіваємо!
і за вас ве спіймають і за вас все виїбуть...
Доні, акбар амінь!
Чи як там?
Чи які у них ще варіанти 😀
І присідати старанно, щоб аж штани рипіли )))
Блін, це якийсь сюр ...
Фараон і холопи..
додік геть збожеволів від неосяжної влади.