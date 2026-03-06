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У Білому домі помолилися за Трампа та збройні сили США. ВIДЕО

У Білому домі відбулася молитва за президента США Дональда Трампа та американські збройні сили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео поширили соцмережі

Учасники молитви схилили голови

Під час молитви присутні схилили голови та простягнули руки у бік президента США. Сам Дональд Трамп заплющив очі та мовчки кивав головою.

"Отче, молимося, щоб ти й надалі давав нашому президенту силу керувати нашою великою нацією", — промовив пастор під час молитви.

Раніше ми повідомляли

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Іран (3483) молитва (83) Трамп Дональд (8922)
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Топ коментарі
+49
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06.03.2026 00:25 Відповісти
+34
Тепер я бачив все
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06.03.2026 00:09 Відповісти
+27
Це вже не Білий дім, а секта якась
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06.03.2026 00:17 Відповісти
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Тепер я бачив все
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06.03.2026 00:09 Відповісти
👍...
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06.03.2026 00:11 Відповісти
Підожди, далі буде ще цікавіше. Тромб зажадає стати американським Папою і проведе обряд канонізації. Його будуть возити по дорозі а американці будуть стояти навколішках махати прапорцями і плакати. Тромбу дуже сподобалось як це роблять на Сосії і в північній кореї
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06.03.2026 00:21 Відповісти
Навіть назви державних установ непотрібно міняти (Капітолій, Сенат).. Новий імператор Калігула чи новий Нерон з'явився (римський імератор мав статус Верховного понтіфіка)
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06.03.2026 09:42 Відповісти
ой, боюся щє не все - далі буде...
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06.03.2026 00:24 Відповісти
******* цьірк с кончєньім клоуном.
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06.03.2026 00:25 Відповісти
у них так все xeрово, що вже й молитися треба
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06.03.2026 00:28 Відповісти
Не все. Ви не бачили всі принади Луїзи...))
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06.03.2026 00:30 Відповісти
вам уже нее интересно? а мне-все еще интересно)
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06.03.2026 12:42 Відповісти
возраст свое берет..?
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06.03.2026 19:02 Відповісти
на бабусю Машу?))
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07.03.2026 11:59 Відповісти
Ну що ви, всетільки починається, попереду багато цікавого.
Але мабуть смішного буде мало.
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06.03.2026 01:06 Відповісти
is there not very much activity from a 3 days registered user?
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06.03.2026 03:54 Відповісти
Сеанс спіритизму в Жовтому домі. Кого побачив Трамп з заплющеними очима? Невже спілкувався прямо з богом?
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06.03.2026 12:30 Відповісти
помолимося щоб його в дурку забрали
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06.03.2026 00:11 Відповісти
Іншалла 👆
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06.03.2026 00:12 Відповісти
І скажіть після цього, що в очільників найсильнішої держави світу не містичний тип мислення...
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06.03.2026 00:12 Відповісти
ні! це за межою нормальності вже! далі може бути тільки багаття і .. шось там ще!
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06.03.2026 00:18 Відповісти
навіть Лінкольн потупив очі від сорому
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06.03.2026 00:12 Відповісти
Ну так! Молитися за Трампа на портрет Трампа - до такого у Білому домі ще не дохрдило. Були у СЛА різні секти, але до Білого дому їх не пускали.
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06.03.2026 06:16 Відповісти
так це "Прихована камера!!!"
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06.03.2026 00:16 Відповісти
Це вже не Білий дім, а секта якась
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06.03.2026 00:17 Відповісти
*бальна зала архітектора трампа
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06.03.2026 01:03 Відповісти
Слова державного гімну США ще не змінили включивши прізвище Трампа? Не здивуюсь. А то буде. Гімн США, слова Трампа, музика кремлівська.
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06.03.2026 00:17 Відповісти
Развє єто цірк? Єто балаган....
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06.03.2026 00:18 Відповісти
***бать кончений дурдом. Я не здивуюсь якщо ті шизоїди ще й на портрет Х'уйла моляться
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06.03.2026 00:18 Відповісти
Таке враження, що санітари вмовляють діда випити таблетки
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06.03.2026 00:18 Відповісти
******* сюр конечно )
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06.03.2026 00:20 Відповісти
Я такое лет 10 назад мог себе представить только в пародийном фильме, где в роли преза Лесли Нильсон)
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06.03.2026 00:22 Відповісти
Бісмілло рахмон рахім.....
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06.03.2026 00:22 Відповісти
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06.03.2026 00:25 Відповісти
До прокурора? Прокурор прокурор.. прокурор у сьомій палаті, відведіть його..
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06.03.2026 09:01 Відповісти
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06.03.2026 00:28 Відповісти
Ну хто там розказував що в америці такого не можливо тому що там декілька рівнів захисту від дурня? Ну тепер любуйтесь як головний дурень насрав в памперс і заснув, а навколо нього два десятки американських плебеїв на нього моляться. Що далі? Всі будуть при вході йому перстень цілувати і навколішках шоркаючи дарити подарунки дорогі і обмін на якийсь дозвіл?. Хоча пардон, забув. Уже це сталося. Тромб же тепер ''хазяїн міра'' і збирає з усіх по мільярду за вступ в його клуб
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06.03.2026 00:28 Відповісти
Тут їх ціле стадо паслося в часи передвиборчої кампанії, верещали про потужні ричаги стримувань і противаг в США.
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06.03.2026 00:58 Відповісти
До такого навіть кремлівське ***** не додумалося
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06.03.2026 00:32 Відповісти
секта свідків рудого дебіла !
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06.03.2026 00:37 Відповісти
цікаво трамп як яник якщо-шо в ростов драпати розглядає?
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06.03.2026 00:37 Відповісти
заодно могли би і відспівати!
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06.03.2026 00:37 Відповісти
Пастор(мп).
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06.03.2026 00:39 Відповісти
Пан Бог офігів..У Гітлера в Гімалаях шукали Шамболу і теж мабуть молилися. Ну, зосталось таки: Хайль Трамп! Чи батько Сталін...Або хай поїдуть в КНДР переймати тамтешній досвід. Ніколи не думала, що доживу до історичного моменту, коли наче нормальну велику державу очолить ідіот.
.
.
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06.03.2026 00:40 Відповісти
Вже відспівали?
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06.03.2026 00:41 Відповісти
Фільм Ідіократія (2006) в реалі!
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06.03.2026 00:42 Відповісти
Владу в США захопили психи та ідіоти. Якийсь сюр.
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06.03.2026 00:45 Відповісти
Мощі і ікони скоро намолювать почнуть? Як брати приклад з друга валодьї, то вже ж у всьому
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06.03.2026 00:54 Відповісти
А портрети бісером вишивати їм слабо?

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06.03.2026 01:11 Відповісти
Хто ж це так підлизав? ********** чи мєндельша? Хоча там багато подібних страдальців ат любві. Тьху, гидота!
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06.03.2026 07:57 Відповісти
Ви будете здивовані тим скільки пропозицій цього, та подібного до цього, лайна в Тирнеті. Мені інше цікаве. Чи хтось купував таке лайно і чи досі хтось купує?
Наберіть, наприклад, в Гуглі - подушка зеленський і Ви просто офігеїте!
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06.03.2026 12:23 Відповісти
Мені не попадалось, але я помітила, як тільки щось промелькне і ти зайдеш подивитись, відразу стрічка підсовує все подібне. А зеленого я на дух не переношу, ніколи не дивлюсь і не слухаю це непорозуміння, тому навіть не буду цікавитись, я вам і так вірю.
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06.03.2026 12:52 Відповісти
Секта...
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06.03.2026 01:09 Відповісти
Пропустили ЗА УПОКІЙ!!! Помолилися за упокій трампа - це богоугодно навіть за Усіком!
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06.03.2026 01:13 Відповісти
фото називається "дєржітє мєня всє!"
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06.03.2026 01:15 Відповісти
Боже царя храни. Сцк, це якийсь сюр
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06.03.2026 01:49 Відповісти
чого всі збудилися? молитва була заупокійна ))
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06.03.2026 01:53 Відповісти
В дурдом завезли нові психотропні препарати.
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06.03.2026 01:58 Відповісти
а кого призначать ямериканським гундяєвим?...
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06.03.2026 03:07 Відповісти
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06.03.2026 03:45 Відповісти
Трумій перший, понтифік, понтогон і ПісДіловець.
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06.03.2026 08:58 Відповісти
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06.03.2026 17:05 Відповісти
Такі да. З таким пришелепкуватим вся надія тільки на Бога.
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06.03.2026 03:51 Відповісти


Я теж за нього молюся
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06.03.2026 04:01 Відповісти
в ормуздської затоці погрози від ятол,
внедрили вчясно міндичя погрози він відвьол!
.
непогано було би і опі зібратися і помолитися за бубу - відстаємо, не поспіваємо!
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06.03.2026 04:29 Відповісти
та яка там рибалка?
і за вас ве спіймають і за вас все виїбуть...
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06.03.2026 10:35 Відповісти
ой як же після всієї тієї рудої хвороби всім буде соромно...
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06.03.2026 04:39 Відповісти
Жива ікона.Коли мироточе то хто стоїть поруч носи закрив.ають.
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06.03.2026 05:57 Відповісти
За збройні сили ще якось зрозуміло, але за трампона... а що вже кердикнувся?
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06.03.2026 06:29 Відповісти
Доні, справжній аятола всіх персів!
Доні, акбар амінь!
Чи як там?
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06.03.2026 06:47 Відповісти
Капець...
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06.03.2026 07:24 Відповісти
Ганьба та й годі!
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06.03.2026 07:37 Відповісти
поставили б вже по свічці , за упокой
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06.03.2026 07:55 Відповісти
Ще треба обряд вуду провести.
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06.03.2026 08:25 Відповісти
Точно - єрмак по таких обрядах спєц
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06.03.2026 08:49 Відповісти
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06.03.2026 08:33 Відповісти
Так і є . Бібі не зміг вмовити на таку війну а ні Обаму, а ні Байдена , тільки рудий додік-миротворець вирішив повоювати та рознести Близький Схід до бєніноі мами.
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06.03.2026 17:04 Відповісти
Дебили. Тепер Іранські події можуть заграти іншими барвами
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06.03.2026 08:36 Відповісти
ХХІ століття... мдє, тільки молитись і залишилось...
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06.03.2026 08:47 Відповісти
Там Бога немає
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06.03.2026 08:53 Відповісти
Співають "мамона царя храні"???
Чи які у них ще варіанти 😀
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06.03.2026 08:56 Відповісти
Три рази ку!!
І присідати старанно, щоб аж штани рипіли )))
Блін, це якийсь сюр ...
Фараон і холопи..
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06.03.2026 09:00 Відповісти
Це Брежнєв
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06.03.2026 09:06 Відповісти
шапіто95
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06.03.2026 09:20 Відповісти
Білий дім стрімко перетворюється на дурку!
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06.03.2026 09:21 Відповісти
Навіть на болотах з ****** такого не робили.
додік геть збожеволів від неосяжної влади.
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06.03.2026 09:48 Відповісти
на болотах "валдайські шамани" не одноразово намолювали рашистського слугу антихриста куйла на кровопролиття і геноцид українського народу .
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06.03.2026 10:17 Відповісти
цирк на дроті
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06.03.2026 10:04 Відповісти
"СЕАНС ЕНЕРГЕТИЧНОГО ВАМПІРІЗМУ" молитися за вбивць- робота лукавого,
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06.03.2026 10:15 Відповісти
Вибачайте що на кацапській: Как-то утром поделился мудростью со мною дед: С ******** спросу нет! И сразу. *** дал, дал ***, ну и слава богу. Поплыла кукуха
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06.03.2026 10:47 Відповісти
Іранці 5 разів на день моляться.
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06.03.2026 10:53 Відповісти
а чому ви перевозбудились так усі? в Америці так було завжди, за президентів молились. Країна все ж таки не на принципах марксизму була засновава. Прочитавши коментарі деяких дебілів стає дедалі зрозуміло від чого в Україні повна жопа, і як вони ще взагалі допомагають "зєнасєлєнію такому"
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06.03.2026 11:10 Відповісти
потрібно триматися губами за в'ялого
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06.03.2026 11:54 Відповісти
Так і хочеться сказати: "Боже, збережи Америку!"
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06.03.2026 12:27 Відповісти
Рейган на портреті в афує.
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06.03.2026 17:07 Відповісти
 
 