У Білому домі помолилися за Трампа та збройні сили США. ВIДЕО

У Білому домі відбулася молитва за президента США Дональда Трампа та американські збройні сили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео поширили соцмережі.

Учасники молитви схилили голови

Під час молитви присутні схилили голови та простягнули руки у бік президента США. Сам Дональд Трамп заплющив очі та мовчки кивав головою.

"Отче, молимося, щоб ти й надалі давав нашому президенту силу керувати нашою великою нацією", — промовив пастор під час молитви.

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