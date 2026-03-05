Ізраїль посилить удари по військових об’єктах Ірану: будуть "несподівані кроки"

Армія оборони Ізраїлю заявила про перехід до нового етапу військової кампанії проти Ірану та анонсувала посилення ударів по іранських об’єктах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві начальника Генерального штабу ЦАХАЛ Еяля Заміра, яку цитує Jerusalem Post.

За словами військового, Ізраїль планує посилити атаки на ключові елементи іранського режиму та його військову інфраструктуру.

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ЦАХАЛ оголосив про новий етап операції

Замір заявив, що перші 24 години операції Roaring Lion ("Лев, що гарчить") стали вирішальними для подальших дій Ізраїлю. За його словами, ізраїльські військово-повітряні сили фактично відкрили шлях до столиці Ірану.

"Зараз ми переходимо до наступного етапу кампанії, під час якого посилимо удари по основах режиму і його військових можливостях", — заявив начальник Генштабу ЦАХАЛ.

Він також зазначив, що Ізраїль має низку додаткових кроків, які можуть стати несподіванкою для противника, але деталі цих планів поки не розкриваються.

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Результати ударів та співпраця зі США

За словами Заміра, від початку операції ізраїльські сили досягли значних результатів. Зокрема, було знищено близько 80% систем протиповітряної оборони Ірану та понад 60% пускових установок балістичних ракет.

Він підкреслив, що операція проводиться в умовах тісної співпраці зі Сполученими Штатами, а ізраїльські та американські сили наразі мають перевагу в повітрі над Іраном.

Замір пояснив, що відкладати операцію було небезпечно, адже Тегеран наближався до так званої "зони імунітету", після чого загроза могла значно зрости.

Окремо начальник Генштабу повідомив про операцію на ліванському напрямку. За його словами, під час нічної атаки ізраїльські сили ліквідували керівника вогневого підрозділу угруповання "Хезболла" на прізвисько Фідаа, якого вважають відповідальним за загибель ізраїльських військових і цивільних.

"Ми будемо невпинно працювати над усуненням загрози і не відступимо від нашої мети роззброїти "Хезболлу"", — наголосив він.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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