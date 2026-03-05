Израиль усилит удары по военным объектам Ирана: будут "неожиданные шаги"

Армия обороны Израиля заявила о переходе к новому этапу военной кампании против Ирана и анонсировала усиление ударов по иранским объектам.

По словам военного, Израиль планирует усилить атаки на ключевые элементы иранского режима и его военную инфраструктуру.

ЦАХАЛ объявил о новом этапе операции

Замир заявил, что первые 24 часа операции Roaring Lion ("Рычащий лев") стали решающими для дальнейших действий Израиля. По его словам, израильские военно-воздушные силы фактически открыли путь к столице Ирана.

"Сейчас мы переходим к следующему этапу кампании, во время которого усилим удары по основам режима и его военным возможностям", — заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ.

Он также отметил, что у Израиля есть ряд дополнительных шагов, которые могут стать неожиданностью для противника, но детали этих планов пока не раскрываются.

Результаты ударов и сотрудничество с США

По словам Замира, с начала операции израильские силы достигли значительных результатов. В частности, было уничтожено около 80% систем противовоздушной обороны Ирана и более 60% пусковых установок баллистических ракет.

Он подчеркнул, что операция проводится в условиях тесного сотрудничества с Соединенными Штатами, а израильские и американские силы в настоящее время имеют преимущество в воздухе над Ираном.

Замир объяснил, что откладывать операцию было опасно, ведь Тегеран приближался к так называемой "зоне иммунитета", после чего угроза могла значительно возрасти.

Отдельно начальник Генштаба сообщил об операции на ливанском направлении. По его словам, во время ночной атаки израильские силы ликвидировали руководителя огневого подразделения группировки "Хезболла" по прозвищу Фидаа, которого считают ответственным за гибель израильских военных и гражданских.

"Мы будем неустанно работать над устранением угрозы и не отступим от нашей цели разоружить "Хезболлу", — подчеркнул он.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

