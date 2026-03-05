Среди друзей Путина своей очереди на устранение ждут еще КНДР и Китай, - Цахкна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что в списке друзей российского диктатора Владимира Путина, которые были отстранены, свою очередь ждут также КНДР и Китай.

Остались КНДР и Китай

Так, Цахкна отметил, что "все друзья Путина либо уже в Царстве небесном, либо в аду - вероятно, в аду - либо сидят в тюрьме".

"Осталась Северная Корея, скажем, Китай, ну, еще некоторые. Но в целом смысл этого разговора, без шуток, в том, что авторитет Путина падает", - сказал он.

Стоит напомнить, что Соединенные Штаты в течение последних месяцев отстранили от власти диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, который сейчас ожидает суда в нью-йоркском следственном изоляторе, а также верховного религиозного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, который погиб в результате авиаудара.

Союзников Путина становится меньше

В свою очередь премьер-министр Эстонии Кристен Михал, говоря о смерти верховного религиозного лидера Ирана Али Хаменеи, отметил, что вполне разумно, что союзников Путина снова стало меньше.

"Это, безусловно, очень разумно. Мадуро, который был членом "клуба друзей Путина", ушел. Теперь снова одним меньше и так далее. Чем дальше от таких диктаторских администраций будет находиться ядерный потенциал и другие большие военные возможности, тем лучше", – сказал Михал.

Удары по Ирану