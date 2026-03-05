РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10839 посетителей онлайн
Новости Удары США по Ирану
1 085 21

Среди друзей Путина своей очереди на устранение ждут еще КНДР и Китай, - Цахкна

Цахкна о друзьях Путина

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что в списке друзей российского диктатора Владимира Путина, которые были отстранены, свою очередь ждут также КНДР и Китай.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Остались КНДР и Китай

Так, Цахкна отметил, что "все друзья Путина либо уже в Царстве небесном, либо в аду - вероятно, в аду - либо сидят в тюрьме".

"Осталась Северная Корея, скажем, Китай, ну, еще некоторые. Но в целом смысл этого разговора, без шуток, в том, что авторитет Путина падает", - сказал он.

Читайте также: Цахкна после удара РФ по Украине: "Это не дипломатия, а государственный террор"

Стоит напомнить, что Соединенные Штаты в течение последних месяцев отстранили от власти диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, который сейчас ожидает суда в нью-йоркском следственном изоляторе, а также верховного религиозного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, который погиб в результате авиаудара.

Союзников Путина становится меньше

В свою очередь премьер-министр Эстонии Кристен Михал, говоря о смерти верховного религиозного лидера Ирана Али Хаменеи, отметил, что вполне разумно, что союзников Путина снова стало меньше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай призывает остановить боевые действия на Ближнем Востоке

"Это, безусловно, очень разумно. Мадуро, который был членом "клуба друзей Путина", ушел. Теперь снова одним меньше и так далее. Чем дальше от таких диктаторских администраций будет находиться ядерный потенциал и другие большие военные возможности, тем лучше", – сказал Михал.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США – "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Автор: 

Китай (1106) КНДР (506) путин владимир (16723) Цахкна Маргус (102)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
он тоже перенюхал? Он в открытую говорит что лидера Китая надо прибрать от власти? Они там совсем уже ипанулись в своей европе ?
показать весь комментарий
05.03.2026 16:16 Ответить
+3
Європа це хитрожопі пвдбурювачі, кажіть що хочете але це так і є. Вони приєднаються хіба що в кінці лаври ділити. Гітлер не даремно стару шкапу Європу дрюкав 🤬🤬🤬
показать весь комментарий
05.03.2026 16:26 Ответить
+2
Естонія не встигне оьглянутися як рашка їх може окупувати, за своєю країною дивіться краще
показать весь комментарий
05.03.2026 16:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
он тоже перенюхал? Он в открытую говорит что лидера Китая надо прибрать от власти? Они там совсем уже ипанулись в своей европе ?
показать весь комментарий
05.03.2026 16:16 Ответить
Китай спонсор рашки, а значить спонсор тероризму! Добре, що про це є кому сказати! Нехай думають чию сторону приймати!
показать весь комментарий
05.03.2026 16:26 Ответить
провокативно в стилі нашого паяца!
показать весь комментарий
05.03.2026 16:42 Ответить
""всі друзі Путіна або вже в Царстві небесному, або в пеклі - імовірно, в пеклі - або сидять у в'язниці"

"Бізнес-джет Януковича вилетів з ОАЕ"

А взагалі сильно, в такому класичному стилі.
показать весь комментарий
05.03.2026 16:18 Ответить
показать весь комментарий
05.03.2026 16:28 Ответить
О, а що там з Сирією? Здається казали що вже там режим впав і це знак - сиплеться російська структура, тепер все буде інакше. І якось забули про ту Сирію.
показать весь комментарий
05.03.2026 16:31 Ответить
точно забули..
показать весь комментарий
05.03.2026 16:34 Ответить
Ви там з іранським режимом для початку завершіть.
У нього хоч ядерки і немає, але справа явно буксує.
показать весь комментарий
05.03.2026 16:20 Ответить
Це торгові партнери були. Справжній друг путлера зараз виконує завдання підвищити ціни на нафту і зброю.
показать весь комментарий
05.03.2026 16:20 Ответить
Естонія не встигне оьглянутися як рашка їх може окупувати, за своєю країною дивіться краще
показать весь комментарий
05.03.2026 16:23 Ответить
показать весь комментарий
05.03.2026 16:25 Ответить
А що то за тип крайній справа в білій сорочці з засученими рукавами?
показать весь комментарий
05.03.2026 16:45 Ответить
Європа це хитрожопі пвдбурювачі, кажіть що хочете але це так і є. Вони приєднаються хіба що в кінці лаври ділити. Гітлер не даремно стару шкапу Європу дрюкав 🤬🤬🤬
показать весь комментарий
05.03.2026 16:26 Ответить
показать весь комментарий
05.03.2026 16:27 Ответить
Ото бачу потужні молоді дипломати виросли в ес. дитяча тік-ток дипломатія зараз в моді
показать весь комментарий
05.03.2026 16:34 Ответить
Так-так. А потрібні люб'язні Чемберлени. Ото світ заживе!
показать весь комментарий
05.03.2026 16:40 Ответить
Ну зараз бічимо що завдяки бикуванню ні чим не підкріпленним по суті, світ живе як в Бога за пазухою.
показать весь комментарий
05.03.2026 16:49 Ответить
трумп - друХ путлєра...
також в черзі до свого раю?
показать весь комментарий
05.03.2026 16:36 Ответить
Гарна ідея. Замочити Сі бомбами, а Китай поділити між США і Європою.
показать весь комментарий
05.03.2026 16:51 Ответить
На Кіма та Сі, скоріш за все, чекає отруєння у серпентаріях створених ними азіатських режимів. Навіть сталіну не вдалося оминути цю традицію.
показать весь комментарий
05.03.2026 16:52 Ответить
 
 