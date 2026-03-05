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Новини Операція США проти Ірану
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Серед друзів Путіна своєї черги на усунення чекають ще КНДР і Китай, - Цахкна

Цахкна про друзів Путіна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що у списку друзів російського диктатора Володимира Путіна, яких було усунуто, на свою чергу чекають також КНДР і Китай.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

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Залишилися КНДР і Китай

Так, Цахкна зазначив, що "всі друзі Путіна або вже в Царстві небесному, або в пеклі - імовірно, в пеклі - або сидять у в'язниці".

"Залишилася Північна Корея, скажімо, Китай, ну, ще дехто. Але в цілому сенс цієї розмови, без жартів, у тому, що авторитет Путіна падає", - сказав він.

Також читайте: Цахкна після удару РФ по Україні: "Це не дипломатія, а державний терор"

Варто нагадати, що Сполучені Штати упродовж останніх місяців усунули від влади диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро, який зараз очікує на суд у нью-йоркському слідчому ізоляторі, а також верховного релігійного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї, який загинув унаслідок авіаудару.

Союзників Путіна меншає

Своєю чергою прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, говорячи про смерть верховного релігійного лідера Ірану Алі Хаменеї, зазначив, що цілком розумно, що союзників Путіна знову стало менше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай закликає зупинити бойові дії на Близькому Сході

"Це, безумовно, дуже розумно. Мадуро, який був членом "клубу друзів Путіна", пішов. Тепер знову одним менше і так далі. Чим далі від таких диктаторських адміністрацій перебуватиме ядерний потенціал та інші великі військові можливості, тим краще", – сказав Міхал.

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Автор: 

Китай (5278) КНДР (1347) путін володимир (25478) Цахкна Маргус (160)
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Топ коментарі
+9
он тоже перенюхал? Он в открытую говорит что лидера Китая надо прибрать от власти? Они там совсем уже ипанулись в своей европе ?
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05.03.2026 16:16 Відповісти
+6
Ото бачу потужні молоді дипломати виросли в ес. дитяча тік-ток дипломатія зараз в моді
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05.03.2026 16:34 Відповісти
+5
Ви там з іранським режимом для початку завершіть.
У нього хоч ядерки і немає, але справа явно буксує.
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05.03.2026 16:20 Відповісти
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он тоже перенюхал? Он в открытую говорит что лидера Китая надо прибрать от власти? Они там совсем уже ипанулись в своей европе ?
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05.03.2026 16:16 Відповісти
Китай спонсор рашки, а значить спонсор тероризму! Добре, що про це є кому сказати! Нехай думають чию сторону приймати!
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05.03.2026 16:26 Відповісти
провокативно в стилі нашого паяца!
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05.03.2026 16:42 Відповісти
Ви лише заголовки читаєте? По факту автор комюніке перекрутила у заголовку сказане Цахкною, ******* журналісти прибрехати.
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05.03.2026 23:09 Відповісти
""всі друзі Путіна або вже в Царстві небесному, або в пеклі - імовірно, в пеклі - або сидять у в'язниці"

"Бізнес-джет Януковича вилетів з ОАЕ"

А взагалі сильно, в такому класичному стилі.
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05.03.2026 16:18 Відповісти
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05.03.2026 16:28 Відповісти
О, а що там з Сирією? Здається казали що вже там режим впав і це знак - сиплеться російська структура, тепер все буде інакше. І якось забули про ту Сирію.
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05.03.2026 16:31 Відповісти
точно забули..
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05.03.2026 16:34 Відповісти
Ви там з іранським режимом для початку завершіть.
У нього хоч ядерки і немає, але справа явно буксує.
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05.03.2026 16:20 Відповісти
Це торгові партнери були. Справжній друг путлера зараз виконує завдання підвищити ціни на нафту і зброю.
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05.03.2026 16:20 Відповісти
Естонія не встигне оьглянутися як рашка їх може окупувати, за своєю країною дивіться краще
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05.03.2026 16:23 Відповісти
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05.03.2026 16:25 Відповісти
А що то за тип крайній справа в білій сорочці з засученими рукавами?
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05.03.2026 16:45 Відповісти
Милошевич?
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06.03.2026 07:52 Відповісти
Європа це хитрожопі пвдбурювачі, кажіть що хочете але це так і є. Вони приєднаються хіба що в кінці лаври ділити. Гітлер не даремно стару шкапу Європу дрюкав 🤬🤬🤬
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05.03.2026 16:26 Відповісти
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05.03.2026 16:27 Відповісти
Впишіть the лідора і всю його йєрмачню та виводок міндічєй - під одним номером
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05.03.2026 17:53 Відповісти
Таблицу заполняет Трамп. Если учесть что для него лидор единственная преграда заключению сделки, вы настаиваете на внесении его в график апреля - мая?
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06.03.2026 07:55 Відповісти
Ото бачу потужні молоді дипломати виросли в ес. дитяча тік-ток дипломатія зараз в моді
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05.03.2026 16:34 Відповісти
Так-так. А потрібні люб'язні Чемберлени. Ото світ заживе!
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05.03.2026 16:40 Відповісти
Ну зараз бічимо що завдяки бикуванню ні чим не підкріпленним по суті, світ живе як в Бога за пазухою.
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05.03.2026 16:49 Відповісти
трумп - друХ путлєра...
також в черзі до свого раю?
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05.03.2026 16:36 Відповісти
Гарна ідея. Замочити Сі бомбами, а Китай поділити між США і Європою.
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05.03.2026 16:51 Відповісти
На Кіма та Сі, скоріш за все, чекає отруєння у серпентаріях створених ними азіатських режимів. Навіть сталіну не вдалося оминути цю традицію.
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05.03.2026 16:52 Відповісти
Під лежачий камінь вода не тече. Є випробувані методи, викрадення бульбулятором (дружину не забути), вбивства бомбою, ще є ефектна вау-опція Каддафі.
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05.03.2026 17:11 Відповісти
Взагалі в цих естонців ,напевно дах "поїхав " після перегляду зєліних відосіків ,то цей щось зморозить ,то Кая ,щось зморозить , це зєля може різну маячню молоти ,а у вас що свого розуму немає ,чи ви боїтесь ,щоб вас рашка знову не окупувала ,як совіти в 1940 році,
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05.03.2026 17:22 Відповісти
Амінь!! Най буде се 🙏🙏🙏
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05.03.2026 17:52 Відповісти
Трамп, як старий боксер. Підбирає на бій слабих суперників.
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05.03.2026 18:05 Відповісти
Нехай би краще придивився до друзів ***** в самому Євросоюзі. Конкретно: Орбан і Фіцо.
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05.03.2026 18:10 Відповісти
Через порушення статуту ООН, ця війна більше схожа на рекет і розбій. Як, до речі, і війна у Венесуелі і Україні. Території, нафта, золото.
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05.03.2026 18:19 Відповісти
Прибалти **** дали?
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05.03.2026 20:49 Відповісти
Зеля поділився травою?
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05.03.2026 21:42 Відповісти
 
 