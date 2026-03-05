Серед друзів Путіна своєї черги на усунення чекають ще КНДР і Китай, - Цахкна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що у списку друзів російського диктатора Володимира Путіна, яких було усунуто, на свою чергу чекають також КНДР і Китай.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

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Залишилися КНДР і Китай

Так, Цахкна зазначив, що "всі друзі Путіна або вже в Царстві небесному, або в пеклі - імовірно, в пеклі - або сидять у в'язниці".

"Залишилася Північна Корея, скажімо, Китай, ну, ще дехто. Але в цілому сенс цієї розмови, без жартів, у тому, що авторитет Путіна падає", - сказав він.

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Варто нагадати, що Сполучені Штати упродовж останніх місяців усунули від влади диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро, який зараз очікує на суд у нью-йоркському слідчому ізоляторі, а також верховного релігійного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї, який загинув унаслідок авіаудару.

Союзників Путіна меншає

Своєю чергою прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, говорячи про смерть верховного релігійного лідера Ірану Алі Хаменеї, зазначив, що цілком розумно, що союзників Путіна знову стало менше.

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"Це, безумовно, дуже розумно. Мадуро, який був членом "клубу друзів Путіна", пішов. Тепер знову одним менше і так далі. Чим далі від таких диктаторських адміністрацій перебуватиме ядерний потенціал та інші великі військові можливості, тим краще", – сказав Міхал.

Удари по Ірану