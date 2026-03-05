Серед друзів Путіна своєї черги на усунення чекають ще КНДР і Китай, - Цахкна
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що у списку друзів російського диктатора Володимира Путіна, яких було усунуто, на свою чергу чекають також КНДР і Китай.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
Залишилися КНДР і Китай
Так, Цахкна зазначив, що "всі друзі Путіна або вже в Царстві небесному, або в пеклі - імовірно, в пеклі - або сидять у в'язниці".
"Залишилася Північна Корея, скажімо, Китай, ну, ще дехто. Але в цілому сенс цієї розмови, без жартів, у тому, що авторитет Путіна падає", - сказав він.
Варто нагадати, що Сполучені Штати упродовж останніх місяців усунули від влади диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро, який зараз очікує на суд у нью-йоркському слідчому ізоляторі, а також верховного релігійного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї, який загинув унаслідок авіаудару.
Союзників Путіна меншає
Своєю чергою прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, говорячи про смерть верховного релігійного лідера Ірану Алі Хаменеї, зазначив, що цілком розумно, що союзників Путіна знову стало менше.
"Це, безумовно, дуже розумно. Мадуро, який був членом "клубу друзів Путіна", пішов. Тепер знову одним менше і так далі. Чим далі від таких диктаторських адміністрацій перебуватиме ядерний потенціал та інші великі військові можливості, тим краще", – сказав Міхал.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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"Бізнес-джет Януковича вилетів з ОАЕ"
А взагалі сильно, в такому класичному стилі.
У нього хоч ядерки і немає, але справа явно буксує.
також в черзі до свого раю?