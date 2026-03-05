РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11036 посетителей онлайн
Новости Удары США по Ирану
1 502 11

Иран атаковал дата-центры Amazon, на Ближнем Востоке фиксируют сбои в работе интернета

Иран бьет дронами по интернет-сервисам: что известно?

Компания Amazon Web Services заявила, что несколько ее дата-центров на Ближнем Востоке были повреждены ударами дронов, нанесенными Ираном или связанными с ним силами.

Об этом пишет Marketplace, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Два объекта были поражены в ОАЭ, а еще один - в Бахрейне - поврежден взрывом рядом.

Атаки вызвали сбои в работе ряда мобильных приложений в регионе, в частности банковских и платежных сервисов.

Аналитики говорят, что дата-центры являются важной частью цифровой экономики. 

Эксперты обеспокоены безопасностью дата-центров, которые в настоящее время являются основой функционирования Интернета и экономики искусственного интеллекта.

Amazon Web Services является крупнейшим в мире поставщиком облачных вычислений. Сервис обеспечивает компании, правительства и частных лиц вычислительной мощностью, хранилищами данных и другими цифровыми сервисами.

Почему это важно?

Большинство облачных сервисов в мире контролируют Amazon, Microsoft и Google. 

Что говорят в Иране?

Иранские государственные СМИ оправдывают атаки, объясняя, что объекты Amazon якобы поддерживают военные операции США.

Читайте: Уверен, что россияне передают иранскому режиму оружие, - Зеленский

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте также: Двое гражданских пострадали в результате атаки иранских БПЛА на Азербайджан, - МИД страны

Автор: 

интернет (95) Иран (901) Amazon (5)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Чому Україна не атакує ФСБші кацапські дата-центри?
показать весь комментарий
05.03.2026 13:08 Ответить
+2
Представте що було б якби іран дійсно встиг зробити ядерну зброю і заразу пуляв би нею в різні сторони не розбираючи хто свій а хто чужий. Доречі Іран атакував аеропорт Азербайджану. І це притому що Азербайджан завжди рвав жопу за Іран. Надіюсь Іран ще *бане по моцкві за те що Х'уйло його кинув
показать весь комментарий
05.03.2026 13:11 Ответить
+2
Коли це "Азербайджан завжди рвав жопу за Іран" ? Коли дозволив ізраїльській авіації в себе базуватись? Чи коли закрив своє посольство в Ірані? 🤔
показать весь комментарий
05.03.2026 13:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому Україна не атакує ФСБші кацапські дата-центри?
показать весь комментарий
05.03.2026 13:08 Ответить
Близький Схід хороше місце для дата-центрів - спокійне, безпечне і прохолодне 😂
показать весь комментарий
05.03.2026 13:11 Ответить
я маю на увазі дата-центри які в кацапії. Чому по них не прилітає?
показать весь комментарий
05.03.2026 13:15 Ответить
Уже летят "Фламинго". Главное-верить.
показать весь комментарий
05.03.2026 13:17 Ответить
А де вони знаходяться?
показать весь комментарий
05.03.2026 13:17 Ответить
бо вони в москві, а там нерухомість, бізнеси та родичі міндічів знаходяться
показать весь комментарий
05.03.2026 13:46 Ответить
Тому що Україну і українська влада і Європа і сша готують до капітуляції. А де ви бачили щоб жертві давали ніж щоб відбитися від гопника? Мовляв не зли його ато буде щегірше. Це нам прививали ще зі школи. Коли в кожному класі був неадекват який сам не вчився і заважав всім іншим вчитися і всіх діставав. Але вчителі не дозволяли давати йому здачі, мовляв будьте розумніші. І завжди наказували не бандюгана а тих хто оборонявся. Бо мовляв що з бандюгана і його батьків алкашів візьмеш. Це дуже веселило і заводило бандюків що на них не могли найти управу. Х'уйло саме такий психопат. Дивіться мовляв, я все з вами можу робити а вам нічого не можна.
показать весь комментарий
05.03.2026 13:20 Ответить
Представте що було б якби іран дійсно встиг зробити ядерну зброю і заразу пуляв би нею в різні сторони не розбираючи хто свій а хто чужий. Доречі Іран атакував аеропорт Азербайджану. І це притому що Азербайджан завжди рвав жопу за Іран. Надіюсь Іран ще *бане по моцкві за те що Х'уйло його кинув
показать весь комментарий
05.03.2026 13:11 Ответить
а хто сказав що не встиг??може ще не настав час??ще не всі герої втягнуті....
показать весь комментарий
05.03.2026 13:16 Ответить
Коли це "Азербайджан завжди рвав жопу за Іран" ? Коли дозволив ізраїльській авіації в себе базуватись? Чи коли закрив своє посольство в Ірані? 🤔
показать весь комментарий
05.03.2026 13:16 Ответить
Тільки повні дебіли будуть великі дата центри без військової оборони, на що надіялися ці принци шахи?
показать весь комментарий
05.03.2026 13:54 Ответить
 
 