Иран атаковал дата-центры Amazon, на Ближнем Востоке фиксируют сбои в работе интернета

Компания Amazon Web Services заявила, что несколько ее дата-центров на Ближнем Востоке были повреждены ударами дронов, нанесенными Ираном или связанными с ним силами.

Два объекта были поражены в ОАЭ, а еще один - в Бахрейне - поврежден взрывом рядом.

Атаки вызвали сбои в работе ряда мобильных приложений в регионе, в частности банковских и платежных сервисов.

Аналитики говорят, что дата-центры являются важной частью цифровой экономики.

Эксперты обеспокоены безопасностью дата-центров, которые в настоящее время являются основой функционирования Интернета и экономики искусственного интеллекта.

Amazon Web Services является крупнейшим в мире поставщиком облачных вычислений. Сервис обеспечивает компании, правительства и частных лиц вычислительной мощностью, хранилищами данных и другими цифровыми сервисами.

Большинство облачных сервисов в мире контролируют Amazon, Microsoft и Google.

Иранские государственные СМИ оправдывают атаки, объясняя, что объекты Amazon якобы поддерживают военные операции США.

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

