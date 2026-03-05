Уверен, что россияне передают иранскому режиму оружие, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что Россия не проявляет себя как союзник Ирана, однако передает ему оружие.

Об этом глава государства сообщил в интервью Rai Italia, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"На сегодняшний день Россия не проявляет себя как союзник Ирана. Может, она и хотела бы, но мы уже видели с Сирией и сейчас видим на примере Ирана: я думаю, у них просто не хватает сил для этого. Все силы – они либо находятся на территории Украины, либо задействованы в войне против Украины", – отметил он.

Зеленский уверен, что россияне передают иранскому режиму оружие.

"Мы понимаем, что они могут предоставлять электронику для "шахедов". Я думаю, что все это есть в обломках "шахедов", которые сегодня бьют по Ближнему Востоку. Разведки партнеров – если они поделятся информацией, это подтвердится. Потому что в иранских "шахедах" есть компоненты российского производства. Это то, что мы точно понимаем.



Что еще Россия может давать Ирану? Системы ПВО могут давать. У них их достаточно много", - добавил глава государства.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США – "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

